15 продуктов, которые можно есть на ночь

Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется заморачиваться со сложными диетами: не есть после шести часов вечера. Или семи, кому как нравится. Главное — не наедаться перед сном.



Публикует список продуктов, которые можно есть и после шести, и после десяти… Когда угодно. Они достаточно полезны и низкокалорийны, чтобы сказаться на любой диете исключительно положительным образом.



1. Грибы

2. Овощная икра

3. Малина

4. Треска

5. Кукуруза

6. Нектарины

7. Абрикосы

8. Репа

9. Тыква

10. Капуста

11. Камбала

12. Киви

13. Сельдерей

14. Груша

15. Свекла