Оригинальные идеи использования старых тканей

Мы живем в эпоху изобилия: в наших магазинах есть все, чего душе угодно. Уже не нужно стоять в огромных очередях в попытке приобрести новый шкаф или дефицитный сервиз.
Поэтому сегодня очень часто современные хозяйки выбрасывают ненужные старые вещи. И правда, зачем захламлять пространство? Но иногда они это делают зря! Ведь почти каждой вещи можно дать вторую жизнь! В нашем обзоре мы собрали 5 лучших вариантов того, как можно переделать старые простыни и наволочки.
Стеганное одеяло в стиле печворк
Стеганное одеяло в стиле печворк – отличная идея использования старых простыней
Для того, чтобы сделать стеганное одеяло, нужно прошить разноцветные куски ткани и проложить между ними кусочки ваты. Если выбрать яркие лоскутки, то в целом может получиться очень стильное покрывало, которое украсит любую комнату.
Декор для маленьких подушек
Лоскутками из старых простыней можно украсить подушки
Любую подушку, особенно диванную, можно легко декорировать, используя кусочки ткани со старых простыней. Какой именно будет декор – решать только вам. Бахрома, различные узоры, лепестки цветов – все это отличные идея для того, чтобы украсить серую или черную диванную подушку.
Детская палатка
Из старых простыней можно сделать детскую палатку
Что может быть лучше для детей, чем собственная палатка, да к тому же сделанная лично мамой и папой! Правда, чтобы соорудить такую конструкцию, родителям необходимо хорошенько потрудиться. Но результат ого стоит. Для детской палатки идеально подойдут яркие простыни, хотя однотонные белые тоже отлично впишутся в интерьер.
Веночек на дверь
Веночек на дверь – отличная идея использования наволочек
Необычный веночек из старых простыней и наволочек не оставит равнодушным никого. Такая вещь придаст вашему дому особого шарма. Удивите соседей, повесьте его на двери – и к вам в гости сбегутся все знакомые, чтобы узнать, как вы сделали такую красоту! Для того, чтобы смастерить веночек, нужно порезать старую простынь на небольшие кружки. Затем из нужно сложить вдвое и приклеить к каркасу с помощью горячего пистолета. Вот и все!
Плетеный коврик на пол
Плетеный коврик на пол очень легко сделать дома
Яркий коврик в ванную комнату или в коридор из простыней сделать не так уж и сложно. Для этого понадобиться несколько разноцветных полотен, каркас-основа для коврика, швейная машинка и ваше терпение. Нужно нарезать простынь на мелкие полоски, скрутить из них много косичек и прикрепить к основе. Все очень просто!
Плетеный коврик украсит любую комнату
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