Авторы, которые стали известными благодаря одной книге

С нами не соскучишься!

Нет писателя, который не мечтает о оглушительном успехе своей собственной книги. Однако иногда авторы становятся заложниками этого успеха и превращаются в автора только одной запоминающейся книги или серии для своих читателей. Мы узнали больше о произведениях писателей , которые прославились, написав всего одну книгу.

2. Оскар Уайльд и Портрет Дориана Грея. Портрет Дориана Грея оказалась единственной опубликованной работой драматурга Оскара Уайльда. 3. Брэм Стокер и Дракула. Библиография ирландского писателя Брэма Стокера включает в себя множество рассказов и несколько романов. Но он наиболее известен своей книгой об аристократе-вампире графе Дракуле, которая была опубликована в 1897 году. 4. Дж. Д. Сэлинджер и Над пропастью во ржи. Во второй половине 1940-х Сэлинджер приобрел 5. Александр Грибоедов и Горе от ума. Грибоедов известен прежде всего как автор комедии в стихах «Горе от ума», которая до сих пор используется в различных театральных постановках. Эта комедия была написана в 1823 году. Горе от ума — вершина русской драматургии. 6. Эдмон Ростан и Сирано де Бержерак. Автор получил широкую известность благодаря пьесе Сирано де Бержерак о парижском поэте и дуэлянте. 7. Колин Маккалоу и Поющие в терновнике. Австралийская писательница прославилась благодаря своему роману «Поющие в терновнике» , выпущенному в 1977 году. Книга имела оглушительный успех. Австралийская писательница прославилась благодаря своему роману «Поющие в терновнике» , выпущенному в 1977 году. Книга имела оглушительный успех. 8. Алан Милн и его рассказы о Винни-Пухе. Алан Милн был довольно известным драматургом до выпуска историй о Винни-Пухе. Но успех книг о медведе с опилками в его голове стал настолько оглушительным, что все остальные его работы ушли далеко в тень и стали почти неизвестны читателям. В то же время Милн был известным обозревателем, чьи очерки публиковались регулярно. 1. Эмили Бронте и Грозовой перевал. В отличие от своей сестры Шарлотты, поэтесса Эмили Бронте написала только один роман. Он был опубликован в 1847 году и оставался практически незамеченным при жизни автора. Только в конце 19-го века готический роман получил всеобщее признание и занял прочное место в английской литературе. Сама писательница дожила до 30 лет.2. Оскар Уайльд и Портрет Дориана Грея. Портрет Дориана Грея оказалась единственной опубликованной работой драматурга Оскара Уайльда.3. Брэм Стокер и Дракула. Библиография ирландского писателя Брэма Стокера включает в себя множество рассказов и несколько романов. Но он наиболее известен своей книгой об аристократе-вампире графе Дракуле, которая была опубликована в 1897 году.4. Дж. Д. Сэлинджер и Над пропастью во ржи. Во второй половине 1940-х Сэлинджер приобрел репутацию умелого романиста. Тем не менее, автор столкнулся с настоящим успехом после того, как выпустил свой роман «Над пропастью во ржи» в 1951 году.5. Александр Грибоедов и Горе от ума. Грибоедов известен прежде всего как автор комедии в стихах «Горе от ума», которая до сих пор используется в различных театральных постановках. Эта комедия была написана в 1823 году. Горе от ума — вершина русской драматургии.6. Эдмон Ростан и Сирано де Бержерак. Автор получил широкую известность благодаря пьесе Сирано де Бержерак о парижском поэте и дуэлянте.7. Колин Маккалоу и Поющие в терновнике. Австралийская писательница прославилась благодаря своему роману «Поющие в терновнике» , выпущенному в 1977 году. Книга имела оглушительный успех. Австралийская писательница прославилась благодаря своему роману «Поющие в терновнике» , выпущенному в 1977 году. Книга имела оглушительный успех.8. Алан Милн и его рассказы о Винни-Пухе. Алан Милн был довольно известным драматургом до выпуска историй о Винни-Пухе. Но успех книг о медведе с опилками в его голове стал настолько оглушительным, что все остальные его работы ушли далеко в тень и стали почти неизвестны читателям. В то же время Милн был известным обозревателем, чьи очерки публиковались регулярно.

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