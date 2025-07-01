Скульптуры, которые помогут заменить устаревших садовых гномов

Украшение сада — дело сложное и долгое. И как и в любом виде дизайна, в ландшафтном также есть приходящая и уходящая мода. Множество лет мода на садовых гномов, декоративные клумбы в тележках и вёдрах, а также небольшие мостики и фонарики не менялась, но и они начинают морально устаревать.







Однако это не значит, что сад совсем нужно перестать украшать, на смену такому садовому декору приходит новый, который поможет стать дизайну сада более актуальным и взглянуть на него по-новому.

1. Опоры

2. Поилки

3. Парящие скульптуры

4. Часы

5. Шары

6. Растительность

7. Абстракция

Всё зависит от размера участка.Мода на садовых гномов появилась ещё в девятнадцатом веке и пришла к нам из Германии, там их изначально изготавливали из керамики, используя метод отливки. Сегодня таких гномиков можно встретить лишь в коллекциях, они очень дорогих. Например, можно увидеть в нескольких эпизодах фильма «Амели», где такой гном путешествовал по миру, и это к тому же увеличило его популярность у садоводов. Сегодня же такие садовые гномы уходят в прошлое, они не просто считаются неактуальными, а некоторые даже называют их излишними в ландшафтном дизайне. Это пережиток девяностых годов, когда такие мифические существа вместе с драконами и персонажами мультфильмов появились во всех парках. Но сегодня прошла мода не только на гномов, но и на яркие цветники в деревенском стиле, на избыток несочетающихся цветов. Во многих дизайнах скандинавского стиля они, безусловно, будут смотреться крайне неуместно.Современные скульптуры.К тому же не все следят за сохранностью подобных фигурок, у них, хоть и рассчитанных для использования на улице, облезает краска и портится тем самым внешний вид. Это только уродует сад. Отреставрировать же их не всегда имеется возможность, потому пришло время заменить обветшавших садовых гномов на что-то более современное, этот декор будет актуален также ещё долгие годы.В современном подходе к дизайну сада нужно учитывать следующие аспекты: кроме стиля сада фигурки должны подходить и стилю самого дома, уместно смотреться по размеру, не слишком блестеть, чтобы не наскучить, быть более абстрактными и логичными. Например, если в саду установлен мостик, под ним необходимо соорудить ручей, не обязательно настоящий, можно сделать и сухой ручей из цветов или гальки. Для фигурки пальмы необходимы декоративные южные или тропические цветы и растения вокруг.Опоры колонны.Опоры для вьющихся или ползущих растений тоже являются декоративными фигурами в саду. При этом не обязательно выбирать исключительно типичные арки или перголы, подойдут как пирамиды, так и колонны, или шары из дерева и металла. Их выбирают обычно для таких цветов как розы, либо душистого горошка, пионов и лилий. А также и для других лиан, вроде клематиса. Кроме классических фигур можно взять и выполненные в стиле минимализм, большие железные шары отлично впишутся в широкую композицию. Такие поры подойдут не только для сада и клумбы, но и для огорода, сделают его частью композиции всего участка, более красивым. Стать либо акцентным пятном имея яркий цвет, либо более фоновым, чёрными или серыми.Поилка.Поилки для птиц тоже могут стать интересным украшением территории. К тому же птицы играют очень важную роль во всей экосистеме сада, они влияют на биоразнообразие, а также помогают переносить семена растений. Да и что может быть чудеснее слушать пение птиц в саду и наблюдать за их жизнью. Современные поилки для птиц это не просто приспособления, они очень красивые, а также привлекают внимание пернатых, а если они расположены низко, то и другие животные смогут из них попить. Даже зимой, когда в них не будет жидкости, поилки останутся украшением сада, к тому же там можно соорудить кормушки. Если сад выполнен в классическом стиле, то для него подойдут греческие вазы или вазы во французском стиле. Обычно они сделаны из керамики или бетона.Потрясающе смотрится.Оригинально будут смотреться специальные скульптуры на опорах, и лучше всего устанавливать их в центре всей цветочной композиции. Самыми лучшими растениями для них будут: можжевельник, спирея, ель и ива. Лучше всего отдать предпочтения более простым и однотонным вариантам. поскольку такой декор и без яркого цвета будет сильно выделяться. К тому же они должны подходить под архитектуру зданий на участке. Самые популярные из парящих скульптур это каты, другие рыбы и весь подводный мир в том числе, насекомые и пернатые. Обычно небольшие скульптуры собирают в целые инсталляции, смотреться будет словно это дизайнерский подход.Интересный декор.Солнечные часы в цветнике кроме декоративных функций будет также выполнять и самую практическую — показывать время. Такую скульптуру можно разместить прямо на земле, для этого подойдёт песок или мелкий гравий, а также на каменных или металлических возвышениях. Часы на постаментах, как правило, устанавливают прямо среди цветов или альпийских горок, так они становятся частью композиции и обретают новый философский смысл. А если же говорить о наземных вариантах, то они будут хорошо смотреться на поляне из газона, или просто среди нескольких клумб в самом цветнике. К ним лучше подвести отдельную дорожку. Такие украшения не могут не напоминать о более классических вариантах парков, которые можно встретить в старинных замках и стиль у всего цветника должен им тоже соответствовать.Целая композиция.Шары из камня и бетона уже можно встретить во многих дачных садах. И это не случайно, они подойдут как к минималистическому скандинавскому дизайну, так и саду в классическом стиле с топиарными деревьями. И будут украшать как рокарии и альпийские горки, так и простые стандартные клумбы. Один или композиция из таких шаров разного размера более выигрышно выглядят рядом с чабрецом, флоксами или вербейником. А также и другими почвопокровными растениями как барвинок и зеленчук. Такие шары должны всё-таки выделяться, а не выглядывать из-за больших листьев высоких астений. Можно отыскать и натуральные камни шарообразной формы, они называются реликтовыми, тогда их ценность будет куда больше. Тогда сад сразу де прекратится в современный уголок, где захочется проводить больше времени.Прекрасное украшение из железа.Кроме нестандартных форм можно использовать и привычные для сада и цветника растительные тематики. Такие фигурки в виде цветов и листьев украсят территорию там, где цветы обычно не сажают. Как правило, среди них тоже есть наиболее популярные и универсальные, например, в виде больших одуванчиков, которые иногда бывают и фонарями, зонтиками растений, листьями папоротников или разнообразны тропических растений, а также различными плодами или соцветиями. Они изготавливаются из бетона, отливаясь в формах, либо могут быть сделаны из арматуры или листов металла. Есть крашеные варианты или нержавеющей стали. Стоит отдать предпочтение более натуральным и менее ярким цветам и оттенкам. Дело в том, что в первую очередь они должны выигрышно выделяться, а не смотреться странно и непривычно рядом с натуральными цветами и кустарниками. Есть много более абстрактных и авторских вариантов, они подойдут лучше всего, будет ясно, что они установлены для декора. Это будет стильным решением.Абстракция.В целом рядом с натуральными растениями лучше всего смотрятся ненатуральные и абстрактные формы. Но такие фигуры должны обязательно подходить по размерам к тому месту, где установлены. Не быть слишком большими, чтобы не получилась ненужная инсталляция. Ведь яркие краски цветов и кустов должны быть на первом месте, а фигуры, это всё-таки украшение цветника. Оптимальный размер — не более пятидесяти сантиметров в высоту, а если говорить про передний план, то ещё меньше. Дерево и камень, а также металл, материал значения не имеет. Но за блестящей поверхностью будет необходимо ухаживать, любой дождь и утренняя роса оставят на ней разводы. А вот дерево лучше обработать лаком.