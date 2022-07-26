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Эффективное копеечное средство от запаха в уличном туалете

Несмотря на все достижения цивилизации, многие из нас и сегодня по разным соображениям строят на частных участках уличные туалеты.

И, пожалуй, каждый владелец такого туалета рано или поздно сталкивается с проблемой стойкого неприятного запаха. Конечно, сегодня на полках магазинов можно найти множество средств для борьбы с ним, но стоят они недешево, да и действуют не всегда эффективно.

Эффективное копеечное средство от запаха в уличном туалете

А между тем есть одно очень эффективное и действенное средство, которое скорее всего уже имеется на вашей кухне.
Вам потребуется:

холодная вода — 5 л;

пищевая сода — 1/2 пачки;

эфирное масло (по желанию)

Речь идет об обыкновенной пищевой соде. Ее засыпаем в ведро воды, размешиваем до полного растворения. Также в раствор можно добавить несколько капель любого эфирного масла, в нашем случае ментолового: некоторое время оно будет действовать как ароматизатор.

Эффективное копеечное средство от запаха в уличном туалете

Получившийся раствор заливаем в туалет и избавляемся от неприятного запаха на довольно длительное время. По мере необходимости повторяем процедуру.

Эффективное копеечное средство от запаха в уличном туалете

Эффективность такого простого и бюджетного средства обусловлена тем, что сода убивает бактерии, которые в результате своей жизнедеятельности и порождают этот знакомый всем стойкий неприятный запах.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто и надолго избавиться от запаха в уличном туалете.




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Туалетсредство
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