Нетривиальное применение кондиционера для белья

Чтобы автомобиль выглядел хорошо, за ним, как и за всем остальным, нужно ухаживать. Причем как снаружи, так и изнутри. Например, для того, чтобы приборная панель выглядела более свежей, многие автомобилисты применяют различные полироли. Эти полироли также имеют антистатический эффект, что крайне важно для панели, которая притягиваем пыль буквально как магнит.

Вам потребуются:

Конечно, зачастую полироли стоят не так уж дешево, поэтому автомобилисты ищут им эффективные и недорогие альтернативы. Например, обработать приборную панель можно обыкновенным кондиционером для белья типа «Lenor». Средство на его основе показывает отличный результат.кондиционер для белья;дистиллированная вода;бутылка с пульверизаторомДля того чтобы подготовить рабочий раствор, берем бутылку и наливаем в нее кондиционер для белья по типу «Lenor» и дистиллированную воду в отношении 1 к 1. Закрываем бутылку, хорошо встряхиваем и средство готово.Можно тестировать. Предварительно протираем приборную панель от пыли, а затем делим ее на 2 части и одну из них обрабатываем получившимся раствором: разбрызгиваем его по поверхности, а затем натираем панель тканью или салфеткой. Сразу видно, как посвежел пластик.Еще лучше видна разница на старых автомобилях, пластик которых уже заметно «подустал».Что же касается антистатического эффекта средства на основе кондиционера для белья, то он тоже довольно заметен. Вот столько за неделю скопилось пыли на необработанной раствором половине панели.А вот такой результат дала спустя неделю обработанная половина.