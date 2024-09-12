Когда и для чего был построен Ньюгрейндж - самое древнее сооружение на планете

На планете можно найти огромное количество самых разных памятников истории и архитектуры. Однако если об одних знают практически все, то другие мало кому известны, кроме историков и археологов. А ведь эти места также обладают очень интересной историей. И ярким примером такого сооружения является Ньюгрейндж, который является одним из самых древних сооружений в мире.
Самое древнее сооружение на Земле. /Фото: idealtourist.ru
Этот объект многие исследователи называют древнейшим архаическим сооружением в Европе и не только. Более того, по своему назначению он является редчайшей достопримечательностью, расположенной в сорока километрах от Дублина. Учёные предполагают, что Ньюгрейнджу не менее пяти тысяч лет. Таким образом, углеродный анализ подтверждает, что он намного старше египетских пирамид или Стоунхенджа.
Ньюгрейндж, вид сверху. /Фото: travellan.ru
История его нахождения также необычна. Так, после того, как его забросили, из-за проседания земли сооружение постепенно скрывалось под землёй, а потом и вовсе исчезло. И только в 17 столетии территория, где находится Ньюгрейндж оказались у английского графа, и именно его слуги, в поисках камней для строительства, нашли сооружение. По приказу графа находку осмотрел местный антиквар, и тот назвал Ньюгрейндж местом древних захоронений, правда, позднее специалистами строение определялось как место проведения обрядов.
Чертёж сооружение в разрезе. /Фото: livejournal.com
И только в шестидесятых годах прошлого столетия сооружение исследовал полноценный специалист, О. Келли, его не только раскопали из-под земли, но и огородили специальной стеной, которая защищает землю от проседания. В результате началось полноценное изучение здания: его высота составляет примерно 13 метров и имеет округлую форму. Внутри оно также выглядит впечатляюще: 18-метровый коридор ведёт в комнату из каменных блоков, которая обозначается как ритуальная, а блоки имеют сходство со Стоунхенджем. Учёных поражает ещё и то, что конструкция довольно нестойкая, а за столько лет ни разу не покосилась и не пропускала воду.
Коридор Ньюгрейнджа. /Фото: magic-world.info
А вот с определением функционала этого сооружения у археологов уже много лет возникают сложности. Больше всего версий оборачивается вокруг астрономических исследований древних людей. Дело в том, что коридор спроектирован таким образом, чтобы в день зимнего солнцестояния восходящее солнце полностью освещает помещение внутри. А над дверью расположено маленькое окошко, через которое солнечные лучи попадают внутрь. А во время самых коротких дней в году, при восходе солнца лучи проникают в комнату и освещают все помещение.
Сооружение построено с поразительной точностью с астрономической точки зрения. /Фото: magic-world.info
Загадочность этого места прибавляет ему только популярности, причём так было ещё с древних времён. Об этом говорят многочисленные мифы и легенды, которые складывали об Ньюгрейндже в прошлом. А сегодня сооружение является знаменитой туристической достопримечательностью. Не отстают и исследователи: историки на протяжении многих лет бьются над загадкой древнейшего сооружения на планете, пытаясь выяснить, для чего его на самом деле построили.
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