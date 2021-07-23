Для чего на пуленепробиваемых щитах спецназа нанесен красный круг

Если приходилось видеть пуленепробиваемые щиты спецназа, то можно было заменить, что на некоторые из них нанесены загадочные красные круги. Интересно, что делаются они не только на щитах отечественных оперативников, но также и на щитах сотрудников иностранных подразделений специального назначения. Зачем же они нужны?
Не обязательно круг. |Фото: ribalych.ru.
Красная отметка на щитах спецназа – это 100-процентная военная хитрость. В действительности на щит вовсе не обязательно наносится круг. Это может быть любая другая геометрическая фигура, в том числе квадрат или треугольник. Единственное, что остается неизменным, так это цвет. Все дело в том, что в стрессовой ситуации человек чаще всего зрительно реагирует в первую очередь на красный цвет. А это в свою очередь означает, что и стрелять с высокой долей вероятности неподготовленный или плохо подготовленный боец будет именно в это красное «яблочко».
Это хитрая обманка. |Фото: pikabu.ru.
Как несложно догадаться, место, на которое наносится красная метка имеет самое большое уплотнение, а значит – обеспечивает наибольшую защиту. В большинстве случаев красная метка вовсе не рисуется на щите, а устанавливается в специально предусмотренный конструкцией слот. Само «яблочко» изготавливаются из цветного стекла или пластика. В некоторых случаях вставляется что-то вроде катафота. В таком случае, противник, использующий фонарь, может сам себя ослепить при наведении луча света на щит.
В этом месте щит прочнее всего. |Фото: ribalych.ru.
Кстати, красные метки – это далеко не единственная существующая разновидность тактических «обманок». Помимо подобных вещей на щиты очень часто устанавливают фонари, которые также провоцируют противника на выстрел или же ослепляют его. Особой популярностью в спецподразделениях пользуются мерцающие фонари. Все это позволяет спецназу получить значительное преимущество во время штурмов и боях в замкнутых пространствах.
А еще используют фонари. ¦Фото: vtomske.ru.
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