Большинство из нас на завтрак в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой — за исключением тех, кто следит за чистотой своего питания и ест утром кашу.
А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда? Тогда-то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды и станете завтракать не только полноценно, но и вкусно.
Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зерна граната + оливковое масло
Малина + ежевика + базилик + легкий сливочный сыр
Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр
Банан + арахисовое масло + семена чиа
Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло
Тушеная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцо
Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль
Ломтики ананаса + творог + кешью
Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр
Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут
Ломтики манго + моцарелла + сок лайма + морская соль
Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок
Ломтики груши + сыр рикотта + мед
Хумус + измельченный грецкий орех + зерна граната
Пюре из нута + помидор + жареное яйцо
Нарезанный финик + сыр фета + миндаль
Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна
Яблоко + мед + голубой сыр
Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик
Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут
Копченый лосось + огурец + легкий сливочный сыр + зеленый лук
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Варианты тостов на завтрак
Большинство из нас на завтрак в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой — за исключением тех, кто следит за чистотой своего питания и ест утром кашу.
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