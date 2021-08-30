Изабель Эберхард: 20-летняя русская девушка, покорившая Сахару

Молодая девушка Изабель Эберхард оставила спокойную жизнь, чтобы принять ислам и бродить по Сахаре, переодевшись мужчиной. В пустыне она нашла новую Родину, а среди арабов – лучших друзей.













Изабель Эберхард, переодетая подростком, в матросской форме.



Изабель Эберхард (Isabelle Eberhardt) родилась в 1877 году. Она была «незаконнорожденной» дочерью русской аристократки и анархиста, бывшего православного священника, принявшего ислам. Детство и юность она провела в Женеве, где получила хорошее домашнее образование. Девушка свободно говорила на шести языках. Читая с отцом Коран, Изабель выучила еще и арабский.



Когда родители умерли, из-за статуса бастарда Изабель не досталось ничего, от этого она кардинально изменила свою жизнь. Побывав однажды в Алжире, она отправилась туда снова.







Изабель Эберхард в пустыне Сахель, около 1900 года.



Будучи еще подростком, Изабель Эберхард часто бегала по улице, переодетая в мальчишку – приходилось донашивать одежду после старших братьев. Роль мальчика, а затем мужчины, стала для нее обыденной и весьма привлекательной, т. к. она дарила чувство свободы. Ведь в конце XIX века социальные возможности женщин были сильно ограничены.



Маскируясь под юношу, Изабель работала палубным матросом в Марселе, пока не заработала денег на паром до Алжира.

В Африке она так же оделась местную мужскую одежду. Изабель Эберхард приняла ислам, взяла себе мусульманское имя Си Махмуд Эссади и поселилась в арабском квартале. Там она была шокирована дикой жизнью французов, приехавших из метрополии – их сексуальной распущенностью, а также пристрастием к гашишу.Матильда Мэй в роли Изабель Эберхард в одноименном фильме 1991 года.Эберхард «впитывала» местную культуру и обычаи, пытаясь стать арабам «своей». Здесь, в Северной Африке, она стала намного свободней, чем была в Европе. Свободно мыслящая, независимая женщина, Изабель Эберхард была счастлива, когда жила «как бездомная собака», передвигаясь верхом на лошади по Сахаре, и спала в одиночестве под звездами.Изабель Эберхард и ее муж. Кадры из биографического фильма 1991 года.Познакомившись с африканскими реалиями французского колониального господства, Изабель Эберхард вступила в суфийскую секту и стала писать рассказы и статьи, направленные против французских властей. Ее изгнали из Алжира и даже покушались на жизнь. Тогда, чтобы вернуться в страну, Изабель вышла замуж за алжирского сержанта Слимана Эхни. Теперь 24-летней девушке, свободно говорящей на арабском и находившейся замужем за выходцем из Магриба, открывались любые двери местного мусульманского общества. Она поддержала восстание арабов против французов, работая в качестве военного корреспондента. Изабель Эберхард много сделала для того, чтобы европейцы пересмотрели свое снисходительное и романтическое отношение к Востоку.Айн Сефра, алжирская деревня у подножия Атласских гор, где утонула Изабель Эберхард.Но тяжелая жизнь в пустыне взяла свое. В возрасте 27 лет у Изабель Эберхард уже не было зубов, она потеряла почти все волосы, сильно страдала от малярии и сифилиса.В 1904 году отважная женщина погибла в пустыне во время внезапного наводнения возле поселения Айн Сефра. Ее муж выжил, когда поток воды и грязи разломил и снес дом. А Изабель осталась погребена под завалом. Ее похоронили по исламскому обряду, записки опубликовали в трех сборниках, а в Алжире до сих пор есть улица ее имени (Rue Isabelle Eberhardt).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)