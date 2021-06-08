Томагавк: почему индейцы не отказались от боевого топора после обретения огнестрельного оружия

Грозное оружие североамериканских индейцев. /Фото: popmech.ru

org Церемониальный монолитный и клиноподобный каменные топоры культуры Миссисипи. /Фото: wikipedia.org

В отличие от европейцев, индейцы пользовались оружием из камня и дерева. /Фото: topwar.ru

Современная реплика индийского каменного томагавка. /Фото: yaplakal.com

Капитан Джон Смит. /Фото: istockphoto.com

Индейская боевая дубина конца 18 века. /Фото: radikal.ru

Железные томагавки стали пользоваться большим спросом. /Фото: shopity.com

Бобровые шкуры были желанным товаром среди европейцев. /Фото: swf.so

Вождь племени омаха Большой Лось с трубочным томагавком. /Фото: wikipedia.org

Торговля колонистов с индейцами развивалась активно и масштабно. /Фото history-doc.ru

Томагавк в руках индейца был по-настоящему страшным оружием. /Фото: yaplakal.com

Даже с появлением ружей и мушкетов индейцы не отказались от любимого оружия. /Фото: proza.ru

Современный армейский тактический томагавк . /Фото: army-news.ru