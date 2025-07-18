Зачем американцы сбрасывают вертолет с палубы авианосца в море

По просторам Cети ходит достаточно популярная фотография, на которой запечатлены американские моряки, техники и пилоты, пытающиеся столкнуть транспортный вертолет «Хьюи» с палубы авианосца в воду. Военная техника стоит немалых денег, вертолет на фотографии выглядит целым. Зачем же американские военные пытаются избавиться от него таким варварским способом, и когда была сделана эта фотография?
Это было во время осады Сайгона. |Фото: livejournal.com.
Фотография со сбрасыванием «Хьюи» с палубы авианосца была сделана в самом конце войны во Вьетнаме в 1975 году. К этому моменту непосредственно армия США участия в боевых действиях не принимала. Войска и партизаны Северного Вьетнама громили Юг. Кровавая история протяженностью в 20 лет была близка к своей развязке. Для того, чтобы лучше понять, что именно происходило в Южном Вьетнаме в те месяцы, лучше всего привести несколько аналогий. Наверняка каждый слышал о том, что в годы Второй мировой войны имел место быть коллаборационизм. После войны как в СССР, так и в других странах, например, в Польше или Франции началась охота на коллаборационистов. В первую очередь последних выискивали органы государственной безопасности и пытались придать справедливому суду.
Многие южновьетнамцы боялись попасть в руки к своим северным соотечественникам. |Фото: m.fishki.net.
Нечто подобное происходило и во Вьетнаме. Страна была расколота более 20 лет. Сторонники Южного Вьетнама были не против сохранения статуса-кво, в рамках которого страна по сути оставалась бы колонией. Сторонники Северного Вьетнама хотели национальной независимости сначала от Франции, а потом и от пришедших ей на смену США.
Американцы принялись эвакуировать людей. |Фото: livejournal.com.
Помимо этого, в Южном Вьетнаме все еще оставалось немало американских граждан. Это были не только служащие посольства. В стране присутствовало несколько тысяч специалистов, бизнесменов, сотрудников разведки. Американцы небезосновательно боялись, что северовьетнамцы захотят сделать с этими гражданами что-нибудь не от большой любви. Поэтому 29 апреля 1975 года началась операция «Порывистый ветер», в рамках которой американский флот должен был эвакуировать оставшихся гражданских из группы риска. Справедливости ради, стоит отметить, что американцы вывозили людей и до этого. Вплоть до 28 апреля войска Северного Вьетнама не штурмовали и не обстреливали Сайгон, позволяя самолетам с людьми покидать город. За это время город покинуло более 50 тысяч человек. Однако, 28 числа командование красных решило, что все сроки вышли и пора ставить точку.
Далеко не все в эвакуации было красиво. |Фото: livejournal.com.
Последних гражданских спасали 2 дня: 29 и 30 апреля. Людей вывозили небольшими самолетами и вертолетами на авианосцы США, стоявшие у вьетнамских берегов. В общей сложности в рамках операции «Порывистый ветер» США спасли около 7 000 гражданских, из которых 1 737 человек были гражданами Соединенных Штатов и еще 5 595 – гражданами других государств, но преимущественно Вьетнама. Операция «Порывистый ветер» была признана успешной, однако на фоне поражения США во Второй индокитайской войне стала символом национального позора. Знаменитая фотография со сбрасыванием «Хьюи» в море – один из символов тех трагичных событий (ну, для кого как).
Вертолет мешал другим садиться. ¦Фото: drive2.ru.
Сбрасывать вертолет пришлось из-за того, что он рухнул на палубу после того, как его решил оставить вьетнамский пилот. Выгрузив людей, летчик видимо побоялся возвращаться еще раз в осажденный Сайгон и просто выпрыгнул из кабины в море. Машина же рухнула на палубу авианосца, став препятствием для посадки других спасательных вертолетов. Так как времени спасать южновьетнамский «Хьюи» уже не было, команда авианосца приняла решение просто столкнуть машину в море.
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