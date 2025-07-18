Зачем американцы сбрасывают вертолет с палубы авианосца в море

Это было во время осады Сайгона. |Фото: livejournal.com.

Многие южновьетнамцы боялись попасть в руки к своим северным соотечественникам. |Фото: m.fishki.net.

Американцы принялись эвакуировать людей. |Фото: livejournal.com.

Далеко не все в эвакуации было красиво. |Фото: livejournal.com.

Вертолет мешал другим садиться. ¦Фото: drive2.ru.