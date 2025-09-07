Как правильно хранить томатную пасту после открытия, что долго не испортилась

Томатная паста - вещь исключительно полезная в хозяйстве. Используется она в неимоверном количестве блюд. Однако, есть маленькая «проблемка». В большинстве рецептов требуется не более 1-2 ложек пасты. А это значит, что после открытия вся остальная банка будет стоять без дела. К сожалению, как только крышка будет откупорена первый раз, качество пасты начнет стремительно ухудшаться., чтобы быстро не испортилась.
Нужный пищевые пакеты. |Фото: detkino.ru.
Срок хранения открытой томатной пасты в холодильнике составляет всего 3 месяца. С одной стороны, не так уж мало. А с другой, кто знает, когда паста будет использоваться в следующий раз? И это, не говоря о том, что каждый день ценнейший кулинарный ингредиент будет терять вкусовые и качественные данные. Но хуже всего, что ни один любитель кулинарии не застрахован от того, что еще до истечения 3-месячного срока на пасте появится плесень, и всю оставшуюся банку придется выбрасывать.
Делаем лепешки из томатной пасты. |Фото: gastronom.ru.
По этой причине очень важно правильно хранить пасту. Единственный действительно надежный способ – это прибегнуть к помощи морозильной камеры. Для заморозки пасты понадобится, помимо холодильника, еще ложка, пищевые пакеты и кухонная доска для разделки. Конечно, можно просто поставить банку с пастой в морозилку, однако иногда это приводит к некоторым неприятным последствиям. Лучше сделать так, чтобы для следующей готовки можно было разморозить лишь необходимую для готовки часть пасты.
Для этого приготовленную разделочную доску застилаем целлофановым пищевым пакетом. На него «шашечками» раскладываем томатную пасту по 1-2 ложки, равномерно распределяя горки по поверхности доски. Далее все это великолепие отправляется прямо на дощечке в морозильную камеру. Когда паста через несколько часов замерзнет, можно будет достать доску, сложить «шашечки» в пищевой пакет, завязать и отправить замороженную пасту обратно в морозилку. Как только ингредиент понадобится для готовки, будет достаточно развязать пакет и достать 1-2 лепешки.
Замороженные лепешки держим в морозилке. |Фото: 15p.ru.
