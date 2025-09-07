С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Конечно ели многое, но чтобы любить кисель в брикетах или хлеб с сахаром (может после войны), но уже с 60-х годов всё...Блюда и продукты ...
  • Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  • ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...

Как правильно хранить томатную пасту после открытия, что долго не испортилась



Томатная паста - вещь исключительно полезная в хозяйстве. Используется она в неимоверном количестве блюд. Однако, есть маленькая «проблемка». В большинстве рецептов требуется не более 1-2 ложек пасты. А это значит, что после открытия вся остальная банка будет стоять без дела. К сожалению, как только крышка будет откупорена первый раз, качество пасты начнет стремительно ухудшаться.
Поэтому крайне важно знать, как нужно хранить пасту так, чтобы быстро не испортилась.

Нужный пищевые пакеты. |Фото: detkino.ru.

Нужный пищевые пакеты. |Фото: detkino.ru.

 

Срок хранения открытой томатной пасты в холодильнике составляет всего 3 месяца. С одной стороны, не так уж мало. А с другой, кто знает, когда паста будет использоваться в следующий раз? И это, не говоря о том, что каждый день ценнейший кулинарный ингредиент будет терять вкусовые и качественные данные. Но хуже всего, что ни один любитель кулинарии не застрахован от того, что еще до истечения 3-месячного срока на пасте появится плесень, и всю оставшуюся банку придется выбрасывать.
Делаем лепешки из томатной пасты. |Фото: gastronom.ru.

Делаем лепешки из томатной пасты. |Фото: gastronom.ru.


 

По этой причине очень важно правильно хранить пасту. Единственный действительно надежный способ – это прибегнуть к помощи морозильной камеры. Для заморозки пасты понадобится, помимо холодильника, еще ложка, пищевые пакеты и кухонная доска для разделки. Конечно, можно просто поставить банку с пастой в морозилку, однако иногда это приводит к некоторым неприятным последствиям. Лучше сделать так, чтобы для следующей готовки можно было разморозить лишь необходимую для готовки часть пасты.

 
Заморозка пасты дело не хитрое. ¦Фото: ya.ru.

Заморозка пасты дело не хитрое. ¦Фото: ya.
ru.

 

Для этого приготовленную разделочную доску застилаем целлофановым пищевым пакетом. На него «шашечками» раскладываем томатную пасту по 1-2 ложки, равномерно распределяя горки по поверхности доски. Далее все это великолепие отправляется прямо на дощечке в морозильную камеру. Когда паста через несколько часов замерзнет, можно будет достать доску, сложить «шашечки» в пищевой пакет, завязать и отправить замороженную пасту обратно в морозилку. Как только ингредиент понадобится для готовки, будет достаточно развязать пакет и достать 1-2 лепешки.
Замороженные лепешки держим в морозилке. |Фото: 15p.ru.

Замороженные лепешки держим в морозилке. |Фото: 15p.ru.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх