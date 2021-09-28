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20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется наш лексикон. Но новые фразы-то строятся из старых слов!

Публикуем подборку фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.

20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Я буду в лесу, но ты мне позвони.

У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.

Я случайно стер «Войну и мир».

Блин, не могу войти в почту.

Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?

Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.

Положи мне деньги на трубу.

Я завтра себе мозгов докуплю.

Я качаю эльфа.

Давай подарим ему домашний кинотеатр.

Я Вторую мировую за немцев прошел.

Да ты на телефоне посчитай.

Переименуй папку.

Дай мне 25 рублей на метро.

Воткни мне зарядку.

Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?

У меня винт полетел.

Меня взломали.

Пока на машине ехала, успела книгу послушать.

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