15 восхитительных фотографий со всего мира, в которых нет ни капли фотошопа

Необычные фотографии со всего мира.

1. Юрское побережье, Великобритания

Ученые до настоящего времени не могут объяснить возникновение необычной береговой линии с «острыми» волнами.

2. Ветрогенераторы, Нидерланды

С 2009 года страна начала использовать ветер как возобновляемый источник энергии, установив 1,879 ветряков вдоль береговой линии.

3. Анаморфное графитти Жоржа Русе (Georges Rousse)

Французский уличный художник создает картины, рассмотреть которые возможно только с определенной точки .

4. Уединение

Частный дом посреди распаханного поля.

5. Спасатели возле храма, покрытого вулканическим пеплом

Извержение японского вулкана Онтакэ стало неожиданностью для сейсмологов, а высота столба пепла достигала 10 километров.

6. Вид города Шанхай с высоты 610 метров

Крановщик Вэй Гэньшэн (Wei Gensheng) сделал снимок города во время работы над вторым по высоте зданием в мире.

7. Поля тюльпанов с высоты птичьего полета возле города Ворхаут, Нидерланды

Сегодня Голландия является лидером по продажам тюльпанов в мире.

8. Серебро и золото

Осенние деревья в Национальном парке Йеллоустон в Вайоминге , США.

9. Нью-Йорк во время зимней бури

Сильнейший снежный шторм, случившийся на восточном побережье США в январе 2016 года, получил название «Джонас» и статус «снегопад века».

10. Нереальный пейзаж

Высохшие остовы деревьев в прибрежной африканской пустыне Намиб.

11. Ледяные конструкции

Обледеневший забор, который создан водой и ветром.

12. Выше облаков

Альпинист Реми МакМертри (Remi McMurtry), стоящий на вершине горы в Исландии.

13. Внутреннее волнение

Всплеск, произошедший внутри мыльного пузыря .

14. Вид с высоты на город Гавана, Куба

Многоэтажные цветные дома – неотъемлемая составляющая одного из самых красивых городов на планете.

15. Реальность против иллюзий

Солдаты северокорейской армии и гражданские во время церемонии памяти основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.