Феномен Силенда: как бывшая зенитная точка на воде стала пиратским государством посреди Европы

Летопись существования многих государств имеет уникальные страницы: одни поразительным образом создавались, другие странно сходили с карты мира, а третьи полны загадочных или впечатляющих эпизодов. А есть практически неизвестное квазигосударство под названием Силенд, вся история которого описывается словом «феноменальная»: мини-княжетсво, которое было создано чуть более полувека назад на месте бывшей платформы для зенитной точки посреди моря, появилось там из-за...радио-пиратов. И самое поразительное, что оно до сих пор существует.
Пожалуй, самое странное государство на планете. /Фото: erepublik.com
История этого поразительного места началась, как ни странно, в годы Второй мировой войны. К 1943 году Британский Королевский флот уже длительное время защищал побережье Туманного Альбиона от немецких захватчиков. И в тот период одной из часто применяемых оборонительных мер оказалось возведение системы платформ с установленными на них зенитными установками. Зачастую их размещали в нескольких километрах от побережья, вбивая в морское дно бетонные сваи.
В годы Второй мировой войны таких зенитных точек было построено очень много. /Фото: blogspot.com
В первые послевоенные годы большая часть этих зенитных платформ демонтировали, однако не все из них постигла эта участь. Причина было в том, что во время войны строгого соблюдения морских границ государства британские власти не предпринимали, ставя во главу угла защиту родных земель. В результате некоторые платформы оказались за пределами территориальных вод Британии, и, став никому не нужными, были попросту забыли. Одной из них был платформа Рафс-Тауэр, которая расположилась в 13 километрах от побережья и продолжила выситься в нейтральных водах с неопределённым статусом. Впрочем, вплоть до 1956 года её обслуживанием занимались несколько десятков британских солдат, а потом они демонтировали всё вооружение и оставили платформу.
Платформа в годы эксплуатации. /Фото: knowhow.pp.ua
На протяжении девяти лет рукотворный остров площадью 3 тысячи квадратных метров был заброшен, пока в 1965 году на Рафс-Тауэр не появились первые гражданские обитатели. Ими стали члены пиратской радиостанции Wonderful Radio London под руководством Джека Мурома. Создание этой радиостанции, как и многих аналогичных с нелегальным статусом, было продиктовано тем, что в те времена поп-музыка практически не звучала в государственном радиоэфире - вот они и восполняли этот пробел, транслируя модные песни, чаще всего с бортов кораблей, которые дрейфовали в нейтральных водах вдоль британских берегов.
Корабль, на котором работала первая пиратская радиостанция Англии. /Фото: batenka.ru
И именно возможность транслировать эфир в тех же нейтральных водах, однако на твёрдой поверхности считалась приличным конкурентным преимуществом. Поэтому довольно быстро не один Мур решил извлечь выгоды подобного расположения. Так, в 1967 году Пэдди Рой Бейтс, который на тот момент был владельцем другой пиратской станции Radio Essex, попросту выгнал Мура с Рафс-Тауэр. Он хотел единолично вещать со столь удачного места, однако возникла проблема. Практически сразу после занятия платформы, 14 августа того же года, был опубликован закон, запрещающий нелегальное радиовещание из нейтральные вод. Однако Бейтс вышел из этого положения просто гениально: он взял и 2 сентября 1967 года объявил независимость Рафс-Тауэр и основал княжество Силенд.
Семейство Бейтсов вместе с сотрудником радиостанции у своего государства. /Фото: vokrugsveta.ru
Самое поразительное, что даже такое карликовое непризнанное государство умудрилось встрять в вооружённый конфликт. Случилось это из-за того, что владелец другой пиратской станции «Радио Каролина» Ронан О’Райли решил провернуть тот же фокус и захватить удобно расположенную платформу. В результате столкновения переросли в использование огнестрельного оружия, зажигательных смесей и даже кустарных огнемётов. Попытка береговой охраны остановить конфликт закончились выстрелами в их сторону, и только подкрепление позволило задержать всех. Однако суд, который решили провести над нарушителями, не состоялся, так как всё происходило в нейтральных водах.
Герб непризнанного княжество Силенд. /Фото: wikipedia.org
Бейтс после этого вместе со своими сподвижниками стали активно заниматься развитием и репрезентацией своего государства. Был сочинён национальный гимн страны, создан флаг и даже придуман дизайн силендских долларов, а также заказана чеканка собственных монет, распечатаны почтовые марки и паспорта. На тот момент на острове проживало около двадцати человек, а во главе всего стоял князь Рой I со своим правительством и даже премьер-министром. Государство раздавало паспорта и номерные знаки, что было одним из основных источников дохода.
Силенд существует и сегодня. /Фото: fishki.net
За свою относительно недолгую историю в Силенде чего только не происходило: попытка государственного переворота и взятия в плен наследника Роя I Майкла, формирования правительства в изгнании, участия в нескольких международных скандалах из-за непризнанных, а иногда и поддельных паспортов Силенда, пожар и даже попытка продать княжество, которая так и не состоялась. А десять лет назад не стало основателя княжества, и его полномочия перешли сыну. На сегодняшний день к Силенде живут около 30 человек, а ещё несколько тысяч на материке обладают официальными паспортами гражданина княжество. У них даже есть своя футбольная команда, а в планах - создание команды по американскому футболу. В любом случае, насколько фейковым можно считать это место, однако жизнь там бьёт ключом.
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