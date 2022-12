Знаменитые музыканты, ставшие преступниками

Ледбелли

Чак Берри

Джо Мик

Кит Мун, барабанщик The Who

Сид Вишес (Sex Pistols)

Джим Гордон

Винс Нил, фронтмен Mötley Crüe

Варг Викернес (Burzum)

Фауст (Emperor)

Гэри Глиттер

Бой Джордж

Фил Спектор

Иэн Уоткинс, вокалист Lostprophets

Тим Ламбезис, лидер As I Lay Dying

Tay-K

В истории популярной музыки есть свои темные пятна, и немало. Музыканты и продюсеры не раз оказывались вовлечены в преступления. Они нарушали закон под влиянием алкоголя или наркотиков, душевной болезни или внезапного порыва , а иногда и по злому умыслу. Кому-то преступные деяния полностью ломали карьеру и судьбу, кто-то находил в себе силы пережить удар и двигаться дальше (и даже занимался творчеством, находясь в заключении). Хотя в отдельных случаях тяжесть совершенных деяний не позволяла рассчитывать на реабилитацию и продолжение музыкальной карьеры.Расскажем про серьезных правонарушителей из мира шоу-бизнеса. В отношении виновности некоторых героев нашей подборки, несмотря на вынесенное решение суда, до сих пор ведутся споры, в отношении же других самые строгие приговоры представляются вполне оправданными.Обвинения: убийство, попытки убийства, кражи и многое другое.Статус: неоднократные меры лишения свободы.Харви Уильям Ледбеттер, более известный как Ледбелли, — легендарный блюзмен, оказавший огромное влияние на развитие популярной музыки. Его активная карьера пришлась на первую половину XX века (артист скончался в декабре 1949 года). Ледбелли был очень характерным героем той лихой и противоречивой эпохи. Конечно, его композиторские и исполнительские таланты не подлежали ни малейшему сомнению.Однако, при всех своих творческих дарованиях, Ледбелли также остался в истории как виновник многих уголовных преступлений. Драки, убийства, покушения на убийства, побеги из мест заключения, банальные кражи — мелкие и крупные неприятности с законом сопровождали музыканта-силача (его прозвище в переводе означает «Свинцовое брюхо») на протяжении всего жизненного пути. Даже немного удивительно, что при подобном образе жизни, имея за спиной многие годы каторги, Ледбелли сумел дотянуть до 61 года. Умер музыкант в 1949 году от болезни Лу Герига.Обвинения: ограбление, угон, принуждение к занятиям проституцией.Статус: дважды приговорен к лишению свободы.Пионер рок-н-ролла попал в переделку еще в школьные годы. Берри осудили на 10 лет лишения свободы за участие в вооруженном ограблении и угоне автомобиля. В заключении Чак даром времени не терял, развивал рано проявившийся музыкальный талант. Достигнув возраста 21 года и выйдя из тюрьмы по амнистии, он быстро сумел заявить о себе. В результате 1950-е для Берри стали золотым временем Увы, но обратная сторона популярности в конце концов тоже дала о себе знать. Чак оказался вовлечен в судебное разбирательство и признан виновным в насильственной перевозке несовершеннолетней девушки в другой штат и принуждении ее к занятиям проституцией. Приговор — новые 5 лет тюрьмы (в итоге музыкант отсидел три). Лишение свободы Берри, наравне с гибелью Бадди Холли и призывом Элвиса Пресли в армию, многими историками поп-музыки расценивается как конец эпохи классического рок-н-ролла.Обвинения: убийство.Статус: покончил с собой сразу после совершения преступления.В 1950-60-х годах продюсер и звукоинженер Джо Мик заработал себе славу «безумного гения». С одной стороны, новатор студийной работы, неутомимый экспериментатор, постоянно находившийся в поиске нестандартных решений, способных разукрасить любую композицию. С другой стороны, Джо был этаким «склочником», любившим спорить и пререкаться с начальством (или с бывшими коллегами). Он увлекался оккультизмом, его арестовывали за гомосексуальные наклонности, он устраивал сессии записи на кладбище. В общем -то, ничего смертельно опасного во всем этом не было — разве мало на свете эксцентриков, которые, при всех своих выкрутасах, доживают до пожилого возраста и пользуются любовью у окружающих?Однако Джо, как считается, сгубило то, что его продюсерская карьера сравнительно быстро пошла на спад, коммерческий успех миновал. На это, скорее всего, наложились бытовые конфликты, оставшиеся широкой публике неизвестными. Так или иначе, жизнь «безумного гения» оборвалась 3 февраля 1967 года. В этот день по невыясненным причинам Джо Мик застрелил свою домовладелицу, Вайолет Шентон, а затем покончил с собой.Обвинение: убийство по неосторожности, вождение в нетрезвом виде.Статус: признан виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде.В жизни необузданного барабанщика The Who было много приключений и происшествий, но один эпизод стоит особняком. Возможно , он в известной мере приблизил безвременную кончину самого музыканта. Имеется в виду печально известный «автомобильный инцидент» 4 января 1970 года, когда Кит, изрядно покутив в пабе, вступил в конфликт с местными бритоголовыми, раздраженными видом его роскошной машины.Прыгнув за руль и попытавшись отъехать в сторону от неприятной компании, Мун сбил насмерть своего телохранителя и друга Ника Боланда. По итогам расследования в тюрьму ударник не попал — его признали невиновным в аварии. Правосудие ограничилось условным сроком за вождение в нетрезвом виде. Но моральные терзания оказались гораздо сильнее. По отзывам близких людей, после той трагедии Кит постоянно мучился угрызениями совести, страдал от ночных кошмаров и говорил, что больше не имеет права на жизнь.Обвинение: убийство.Статус: расследование не было завершено из-за смерти обвиняемого.Хроника последних месяцев жизни беспутного британского панка слишком хорошо известна, воспета в песнях и экранизирована , чтобы ее подробно здесь пересказывать. Арест по подозрению в убийстве подружки, освобождение под залог, последующее самоубийство. При всей тяжелой наркотической зависимости Сида, обстоятельства смерти Нэнси Спанджен до конца прояснены не были. Поэтому сохраняется вероятность, что Вишеса не должно быть в этом списке.Обвинение: убийство.Статус: приговорен к тюремному заключению, переведен в психиатрическую лечебницу.Джим Гордон был из тех музыкантов, которые не блистают на первом плане, но тем не менее играют важную роль в формировании звучания своей эпохи. Как приглашенный и сессионный музыкант, Джим (барабанщик по основной специализации) работал вместе с The Beach Boys (в том числе на альбоме Pet Sounds) и Джоан Баэз, The Byrds и Джином Кларком, Эриком Клэптоном и Derek and the Dominos, Элисом Купером, Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном.Жизнь и успешную карьеру Гордона сгубила прогрессирующая шизофрения. Сначала он распрощался с музыкой, а в 1983 году был арестован после убийства собственной матери. Джим говорил, что голоса в его голове приказывали ему совершить это преступления. Бывшего музыканта приговорили к 16 годам заключения, однако, по состоянию на 2018 год, Гордон по-прежнему находится под наблюдением психиатров в специальной лечебнице.Обвинение: нарушение ПДД, повлекшее за собой аварию со смертельным исходом.Статус: приговорен к тюремному заключению, освобожден досрочно.Участники коллектива Mötley Crüe прославились своими безумными выходками и проблемами с законом, алкоголем и наркотиками. То обстоятельство, что вся оригинальная четверка по-прежнему жива и активна — воистину невероятное везение. Вокалист Винс Нил, как и подобает фронтмену такого коллектива, всегда держал марку отъявленного скандалиста и повесы. Проблема только в том, что порой безудержные попойки приводили к настоящим трагедиям. В 1984 году Винс в компании ударника группы Hanoi Rocks Николаса Дингли, уже будучи изрядно навеселе, поехал на машине пополнить истощившиеся запасы алкоголя. Закончилось все дело крупным ДТП.Дингли погиб, двое пассажиров другой машины получили тяжелые травмы. Авария произошла по вине Нила, в нетрезвом состоянии потерявшего контроль над автомобилем. Приговор оказался довольно мягким. В тюрьме певец просидел только 15 дней, последующие 5 лет — испытательный срок. Кроме того, Нил выплатил 2,6 миллиона долларов в качестве компенсации родственникам жертв и пострадавших. В 2010 году оказалось, что на ошибках он не учится — Винс вновь был арестован по обвинению в вождении машины в нетрезвом виде. К счастью, на сей раз никто не погиб, а суд вновь проявил гуманность, благо певец выразил раскаяние и готовность сотрудничать с полицией.Обвинение: убийство.Статус: приговорен к тюремному заключению.Культовый музыкант провел в тюрьме 16 лет за убийство коллеги по норвежской блэк-металической сцене, гитариста группы Mayhem Евронимуса. Перипетии того дела, широко освещавшегося в прессе, сделали Варга знаменитостью и раскололи тусовку металистов, многие из которых были вынуждены примкнуть к одной сторон. «В нагрузку» к убийству, музыканта сочли виновным в поджогах трех церквей. В заключении Викернес оставался творчески активен, сочинил ряд книг и статей, а также сделал ряд записей с помощью синтезатора (поскольку другие инструменты не разрешались тюремной администрацией).Обвинение: убийство.Статус: приговорен к тюремному заключению.Борд Эйтхун, он же Фауст, еще один видный представитель норвежского блэк-метала. Свое преступление, убийство гомосексуала Магне Анрэассена, он совершил еще до инцидента с Варгом Викернесом и Евронимусом. Однако полиция до поры до времени не могла распутать это дело. Только после ареста Варга, в ходе опросов музыкантов, детективы вышли на Фауста, арестовали его и добились чистосердечного признания. Барабанщик провел в заключении 9 лет и 4 месяца.Обвинения: хранение детской порнографии, изнасилование, секс с несовершеннолетней.Статус: приговорен к тюремному заключению.Гэри Глиттер ( он же Пол Фрэнсис Гэдд) — яркий пример человека, проделавшего путь от статуса звезды, всеобщего любимца и кумира миллионов к жизни изгоя. Реноме некогда одного из самых ярких глэм-рокеров рухнуло в одночасье, когда в 1997 году в его компьютере обнаружили файлы с детской порнографией. Музыкант отсидел два месяца в тюрьме и был внесен в списки опасных педофилов. С тех пор начались скитания Глиттера по миру, в ходе которых его постоянно сопровождает шлейф сексуальных скандалов. В Испании, Камбодже, Вьетнаме (здесь он даже провел несколько лет в тюрьме), Таиланде.Гэри Глиттер задержан властями ВьетнамаНасколько оправданными были обвинения и подозрения в каждом конкретном случае, сказать тяжело — возможно, дело было в том, что репутация Гэри определяла отношение к нему судей и общественности. Однако в 2015 году уже «родной» британский суд приговорил престарелого исполнителя к 16 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки в 1975-80-х годах.Обвинения: умышленное нанесение телесных повреждений, неправомерное лишение свободы.Статус: приговорен к тюремному заключению, освобожден досрочно.Пристрастие ирландского исполнителя к употреблению наркотиков принесло ему много неприятностей и негативно отразилось на музыкальной карьере. Серьезно певец влип в 2009 году, когда норвежец Оден Карлсен обвинил его в том, что Джордж из-за отказа заниматься с ним сексом на первом свидании избил его металлической цепью, а также приковал наручниками к кровати, удерживая в качестве пленника. Первоначально музыкант отрицал обвинения, но затем признал себя виновным и отправился в тюрьму.Защита Боя пыталась апеллировать к его многолетней наркотической зависимости как к смягчающему обстоятельству. В итоге суд приговорил певца к 15 месяцам заключения, из которых тот отсидел четыре и был выпущен за примерное поведение. Оставшуюся часть срока Джорджа обязали носить электронный датчик слежения, соблюдать режим, отчитываться перед инспектором и принять участие в программе по реабилитации.Обвинение: убийство.Статус: приговорен к тюремному заключению.То, что неуживчивый и скандальный продюсер плохо кончит, в принципе, предугадывали многие. Еще Леонард Коэн утверждал , что во время записи альбома Death of a Ladies’ Man Фил угрожал ему оружием и не выпускал из студии, пока певец не закончит запись вокальных партий. Можно сказать, Спектор еще долго держался.Но в 2003 году в его доме обнаружили тело актрисы Лены Кларксон, убитой выстрелом в рот. В ходе последующего продолжительного судебного процесса Фила признали виновным и приговорили к длительному сроку заключения. Впрочем, здесь, как и в случае с Сидом Вишесом, имеется немало противников официальной версии, считающих, что Спектора осудили именно за буйный нрав и вызывающий образ жизни, а не по причине наличия реальных неопровержимых доказательств и в действительности продюсер не совершал преступление.Обвинения: многочисленные изнасилования несовершеннолетних, хранение порнографии и многое другое.Статус: приговорен к тюремному заключению События, приведшие к прекращению существования валлийской группы Lostprophets, еще свежи в памяти. Поначалу было невозможно поверить в происходящее — настолько дикими казались обвинения в адрес вокалиста Иэна Уоткинса. Более десятка эпизодов педофилии (в том числе заговор с целью изнасилования годовалого ребенка), хранение экстремальной порнографии с участием животных, наркотики. Однако музыкант признал свою вину в инкриминируемых ему эпизодах и отправился в тюрьму на 35 лет. Историю эту хотелось бы забыть, но все же трудно избавиться от недоумений — что же пробудило столь темные и отвратительные порывы в голове вроде бы успешного фронтмена популярной рок-группы.Обвинение: участие в организации убийства.Статус: приговорен к тюремному заключению, освобожден досрочно.В 2013 году лидер металкор-коллектива As I Lay Dying отличился тем, что был арестован по обвинению в подготовке убийства собственной жены Мегган, отношения с которой испортились незадолго до того. В конце концов Тим во всем сознался и сказал, что причиной явилось нежелание терять значительную часть состояния при разводе. Музыканта осудили на 6 лет лишения свободы, но 9 февраля 2017 года Ламбезис был досрочно освобожден.Обвинения: убийства.Статус: решение суда еще не вынесено.О рэперах, мотавших сроки за преступления разной тяжести, можно сделать отдельный материал, но расскажем о, возможно, самой скандальной и драматичной истории 2017 года из опасного мира хип-хопа.17-летний Тэймон Трэвон Макинтайр, более известный как Tay-K, в прошлом году выпустил композицию, ставшую самым популярным треком 2017 года на крупнейших стриминговых сервисах. Автобиографический номер The Race рэпер записал, находясь в бегах от полиции — которая разыскивала сбежавшего из-под стражи юношу по обвинению не в одном, а сразу в нескольких убийствах.В день релиз композиции The Race «погоня» для Макинтайра закончилась: он был задержан и вскоре переведен во взрослую тюрьму. Над молодым человеком нависла угроза смертной казни, однако вскоре вынесение приговора было отложено за недостатком обстоятельств. Тем временем, чтобы не тратить время впустую, прямо в тюрьме Tay-K выпустил свой первый альбом — Santana World .