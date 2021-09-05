Самое грязное племя на планете: как живут люди, которые никогда не моются

Стихотворение Корнея Чуковского о Мойдодыре все мы помним с детства, оно заканчивается жизнеутверждающими стихами: «И в ванне, и в бане, всегда и везде — вечная слава воде!» А вот бергдамы — жители далекого африканского племени — явно не оценили бы мастерство поэта. По их мнению, купание может принести несчастье, поэтому они всячески избегают любых банных процедур. Как живут самые грязные люди нашей планеты, читайте в обзоре.







Бергдамы прозваны «черными людьми», и это неудивительно: у них иссиня-черная кожа, а поверх нее зачастую можно увидеть плотный слой грязи. Почему в их культуре так прочно укоренился страх воды, непонятно. К тому же представителей этого племени нельзя назвать абсолютными грязнулями — они тщательно заботятся о белизне зубов, постоянно очищая их при помощи кусочка кожи и специальных деревянных щеточек. Правда, сохранить голливудскую улыбку надолго им не удается: бергдамы часто питаются грубой пищей (кореньями или насекомыми), зубы быстро стачиваются. Как только зуб приходит в негодность, знахарь выбивает его обыкновенной палочкой, которая загоняется под зуб в десну.







Бергдамы — африканское племя на грани исчезновения.



Главная ценность в поселении бергдамов — священный огонь.

Подходить к нему имеют право только мужчины, зажигают костер старейшины после специального ритуала. Главное божество для племени бергдамов — Камабу, бог солнца. К нему обращаются колдуны, прося удачи в охоте, а также «консультируясь» о здоровье членов племени. Дело в том, что, когда у представителей племени возникают симптомы болезни, они отправляются к колдуну-знахарю. Тот, руководствуясь подсказками бога солнца, выносит вердикт: если болезнь смертельна, то заботиться о пострадавшем никто не будет, считается, что он должен умереть в одиночестве. Если же колдун получит знак, что это лишь испытание, тогда он совершит лечебный обряд. Для этого он собирает «болезнь» из тела человека в одном месте, а дальше проводит прижигание — часто на теле пациента остаются страшнейшие шрамы.Встреча с цивилизацией.Важный этап в жизни бергдамов — обряд инициации. Девушки считаются взрослыми, когда у них развиваются молочные железы. До этого момента девушке запрещается есть пищу, которую употребляют женщины. Для инициации над грудью делают надрезы, их присыпают растолченными в муку продуктами и ждут, когда ранки заживут. С наступлением первого менструального цикла племя устраивает ритуальное жертвоприношение козы, а девушка получает инструкции, что до брака ей не стоит вести половую жизнь.Типичное жилище.Обряд инициации юношей носит групповой характер . Чтобы считаться мужчинами, мальчики должны ходить на охоту два дня подряд. Первую добычу съедают соплеменники (юноши остаются ни с чем), а ко второй трапезе они уже могут приступить наравне со всеми.Стоит также сказать и о ритуальных действиях по случаю рождения ребенка. Отец новорожденного должен зажарить на костре кусок мяса, обмазать свою кожу жиром, скатать грязь и собрать ее в кожаный мешочек. Так готовится амулет для младенца. Отец вешает мешочек на шею младенца, при этом он плюет ему на грудь, растирает плевок и называет нового человека по имени.Есть у племени и еще более ужасающая традиция, связанная с рождением детей. Если на свет появляется двойня, это сродни проклятию. Чтобы от него избавиться , нужно провести обряд погребения заживо одного из двух малышей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)