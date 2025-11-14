Первые планы высадки человека на Луну

Доктор Джон Уилкинс (1614-1672) – известный натурфилософ, или естествоиспытатель, ректор колледжа Уодхем в центре Оксфорда. Хотя Уилкинс был широко образованным интеллектуалом и имел возможность заниматься любыми научными изысканиями в любом направлении, он был просто зациклен на том, что люди должны попасть на Луну и встретить ее обитателей, в существовании которых ученый нисколько не сомневался. Будучи священнослужителем и теологом, Уилкинс полагал, что столь просторная и похожая на Землю планета, несомненно, была создана Богом для живых существ. И он был полон решимости вступить в контакт с братьями по разуму, однако, как теперь ясно, этот мечтатель опередил свое время на три столетия. В семнадцатом столетии научное знание о законах гравитации и космическом пространстве было, мягко говоря, довольно ограниченным. Уилкинс, как и многие другие ученые той эпохи, полагал, что не существует никакой разницы между атмосферой Земли и космическим пространством, а притяжение нашей планеты объяснял магнетизмом.

С его точки зрения было вполне логично, что если крылатая колесница сможет развить достаточную скорость, она поднимется на такую высоту, где освободится от магнитного притяжения Земли и достигнет Луны. Решив эту несложную проблему на теоретическом уровне, Уилкинс перешел к более насущным вопросам: как путешественники будут питаться во время долгой дороги? Он предположил, что главной причиной голода является сам акт борьбы с гравитацией, так что попасть на Луну вполне возможно, если будет найден способ преодолеть это препятствие. Размышляя над этой проблемой, он пришел к идее гибернации, или, попросту говоря, спячки. «Если животные способны погружаться в зимнюю спячку и ничего не есть месяцами, почему бы это не сделать человеку? – спрашивал он. – Ведь древнегреческий провидец Эпименид, как говорят, спал на протяжении 75 лет». В то время людям уже было кое-что известно о том, что чем выше от поверхности Земли, тем более разреженным и холодным становится воздух. Однако,Уилкинс придумал решение и для этой проблемы: «увлажненные водой губки помогут против разреженности». Разумеется, ему так и не удалось приблизиться к исполнению своей мечты. Однако, занимаясь изучением механики полета птиц, что оказалось предтечей исследований, которые несколько веков спустя привели к появлению самолетов и космических ракет, Уилкинс подверг свою теорию испытанию с помощью своего коллеги, Роберта Гука.Никто из них не регистрировал свои опыты. Они просто экспериментировали, и сегодня можно с уверенностью сказать, что им не удалось достичь успеха. Сам Гук, возможно, и стал причиной того, что Уилкинс оставил надежду, после того как они выяснили, что космическое пространство непригодно для дыхания и является на самом деле вакуумом, лишенным кислорода. Конечно, из сегодняшнего дня легко высмеивать планы Уилкинса как невежественные бредни чрезмерно самоуверенного «ветерана». Но его идеи были революционными хотя бы уже потому, что он, возможно, был первым, кому они пришли в голову. Как пишет оксфордский исследователь Аллан Чепмен, «пытливый молодой человек, каким был Джон Уилкинс в 1640 году, оказался в самом центре «научной революции», когда свергались устаревшие догмы, а возможности новой эпохи казались захватывающими и практически безграничными». Как можно обвинять его в том, что он мечтал о слишком многом, пусть порой его фантазии и были далеки от реальности? источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: