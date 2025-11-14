Первые планы высадки человека на Луну

Доктор Джон Уилкинс (1614-1672) – известный натурфилософ, или естествоиспытатель, ректор колледжа Уодхем в центре Оксфорда. Хотя Уилкинс был широко образованным интеллектуалом и имел возможность заниматься любыми научными изысканиями в любом направлении, он был просто зациклен на том, что люди должны попасть на Луну и встретить ее обитателей, в существовании которых ученый нисколько не сомневался. Будучи священнослужителем и теологом, Уилкинс полагал, что столь просторная и похожая на Землю планета, несомненно, была создана Богом для живых существ. И он был полон решимости вступить в контакт с братьями по разуму, однако, как теперь ясно, этот мечтатель опередил свое время на три столетия. В семнадцатом столетии научное знание о законах гравитации и космическом пространстве было, мягко говоря, довольно ограниченным. Уилкинс, как и многие другие ученые той эпохи, полагал, что не существует никакой разницы между атмосферой Земли и космическим пространством, а притяжение нашей планеты объяснял магнетизмом.древнегреческий провидец Эпименид, как говорят, спал на протяжении 75 лет». В то время людям уже было кое-что известно о том, что чем выше от поверхности Земли, тем более разреженным и холодным становится воздух. Однако,Уилкинс придумал решение и для этой проблемы: «увлажненные водой губки помогут против разреженности». Разумеется, ему так и не удалось приблизиться к исполнению своей мечты. Однако, занимаясь изучением механики полета птиц, что оказалось предтечей исследований, которые несколько веков спустя привели к появлению самолетов и космических ракет, Уилкинс подверг свою теорию испытанию с помощью своего коллеги, Роберта Гука.каким был Джон Уилкинс в 1640 году, оказался в самом центре «научной революции», когда свергались устаревшие догмы, а возможности новой эпохи казались захватывающими и практически безграничными». Как можно обвинять его в том, что он мечтал о слишком многом, пусть порой его фантазии и были далеки от реальности? источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Первые планы высадки человека на Луну
