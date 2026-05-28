8 здоровых и вкусных блюд, которые не нанесут вреда фигуре

В современности стало не только модно, но и очень полезно следить за своим здоровьем, питаться правильно и баловать свой желудок вкусными продуктами, снижая потребление калорий. На самом деле низкокалорийные блюда могут быть даже вкуснее тех вредных, что мы привыкли есть, и сегодня мы расскажем о восьми из них, которые помогут наслаждаться едой и придерживаться диеты одновременно.
1. Салат с креветками и авокадо
В меру сладкий, пряный и очень полезный, такой салат придётся по вкусу даже тем, кто не очень любит подобные блюда. А всё благодаря уникальному сочетанию зелени, аппетитным креветкам и соусу.
Ингредиенты:
• Креветки – 220 г;
• Авокадо – 2 шт;
• Чили – 1 шт;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Лайм (можно лимон) – 1 шт;
• Шпинат – 150 г;
• Соевый соус – 1 ст.л;
• Масло кунжутное – опционально.
Способ приготовления:
• Креветки отварить до готовности, очистить от панциря;
• Промыть перец, удалить из него семена, накрошить;
• Снять шелуху с чеснока, мелко нарубить;
• Цедру из лайма или лимона натереть на мелкой тёрке;
• Затем выжать из цитрусового сок в отдельную ёмкость;
• Добавить к соусу чили с чесноком, а также масло с соевым соусом;
• Креветки добавить к соусу, накрыть пленкой и дать постоять в холоде около часа;
• После вытащить из соуса, окунуть туда шпинат, перемешать;
• Шпинат выложить в тарелку, следом – креветки;
• Очистить авокадо и нарезать дольками, выложить к салату;
• Посолить и полить соусом по желанию.
2. Гречневая лапша с овощами и грибами
Оригинальная и сытная, гречневая лапша – вкусная новинка на полках магазинов, которую можно попробовать приготовить в домашних условиях. Ведь всё, что понадобится – это овощи, грибы и немного фантазии.
Ингредиенты:
• Соба – 80 г;
• Вешенки – 145 г;
• Фасоль – горсть;
• Морковь – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Огурец – 1 шт;
• Мёд – пол чайной ложки;
• Имбирь – несколько долек;
• Цитрусовый сок – 2 ст.л;
• Арахис – опционально;
• Растительное масло;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
• Промыть и нарезать грибы любым удобным способом;
• Добавить на сковородку, сдобренную маслом;
• Следом всыпать фасоль, размешать;
• Жарить, пока ингредиенты не станут мягкими и не уйдёт влага;
• Чеснок выдавить через пресс, добавить к овощам, после посолить и снять с огня;
• Вымыть и порезать овощи полосочкой;
• Мёд, соус и масло вылить в одну ёмкость;
• Добавить туда цитрусовый сок и несколько долек имбиря, размешать;
• Лапшу отварить до готовности в слегка солёной воде;
• Затем промыть прохладной водой и выложить в миску;
• Добавить заправку, смешивая с лапшой;
• Сверху добавить зажаренные овощи;
• Присыпать арахисом по вкусу.
3. Яичница в духовке с овощами
Уже ставшее настоящей классикой блюдо, яичница всегда вкусна и придётся кстати, как к завтраку, так и к ужину. А если готовить её не в сковородке, а запечь с овощами – то можно с лёгкостью открыть для себя любимый рецепт.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Шпинат – 110 г;
• Томаты в собственном соку – 420 г;
• Лук – несколько перьев;
• Соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
• Дать чайнику закипеть, после чего промыть горячей водой шпинат;
• Оставить, давая воде стечь;
• Затем выложить шпинат по емкостям для выпекания;
• В помидоры добавить специи, перемешать;
• Выложить поверх шпината;
• В середине получившейся начинки сделать небольшую ямку;
• Вбить туда яйцо;
• Отправить в духовку на пятнадцать минут при 200 градусах.
4. Стручковая фасоль под сыром
Ароматная и аппетитная, стручковая фасоль – то блюдо, которое порадует своими полезными свойствами, питательными веществами, а ещё отсутствием лишних калорий даже не смотря на сырную добавку.
Ингредиенты:
• Фасоль – 445 г;
• Пармезан – 55 г;
• Базилик – на кончике чайной ложки;
• Оливковое масло – 1 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
• Фасоль вымыть под водой, дать ей стечь;
• Противень смазать маслом, выложить на него фасоль;
• Полить маслом из оливок, перемешать;
• Всыпать специи, снова размешать;
• Поставить в духовку на десять минут при 200 градусах;
• Затем перемешать и печь ещё пару минут;
• Подавать, предварительно посыпав натертым сыром.
5. Кремовый суп с горошком
Вкусный, с нежной текстурой, крем-суп из авокадо и горошка – отличная замена любому известному первому блюду. А ещё это невероятно полезно, оригинально и ярко, а потому понравится даже маленьким капризулям.
Ингредиенты:
• Бульон – 260 мл;
• Авокадо – 1 шт;
• Горошек – 210 г;
• Лук – половинка;
• Соевый соус – 3 ст.л;
• Сливки (нежирные) – 140 мл;
• Растительное масло.
Способ приготовления:
• С лука снять шелуху, нарезать произвольными кусочками;
• Обжарить на масле до золотистости;
• Всыпать следом горошек, залить бульон и перемешать;
• Томить пять-семь минут, после чего добавить соевый соус и перемешать;
• Очистить авокадо или вытащить из него мякоть;
• Добавить к ингредиентам на сковороде, размешать;
• Довести до полной готовности;
• Затем вылить в удобную ёмкость и перебить блендером на пюре;
• Влить сливки и снова перебить;
• Подавать горячим с зеленью или свежим авокадо.
6. Маффины со шпинатом
Кексики могут быть вкусными не только из шоколада или с ягодной начинкой. Попробуйте классический рецепт яичных маффинов с зеленью, которые точно не оставят вас равнодушным!
Ингредиенты:
• Белки – 2 стакана;
• Шпинат – пара пучков;
• Помидор – 1 шт;
• Растительное масло;
• Соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
• Белки вылить в отдельную ёмкость, посыпать специями и солью, взбить;
• Шпинат вымыть под водой, дать ему стечь, а затем мелко накрошить;
• Помидор нарезать кубиком;
• Формочки для кексов предварительно смазать маслом до самой верхушки;
• Выложить туда помидор со шпинатом, разровнять;
• Сверху вылить белки;
• Поставить в духовку на пятнадцать минут при 180 градусах.
7. Тефтели под йогуртом
А это блюдо легко и просто готовится из тех ингредиентов, что запросто можно найти под рукой. Всего полчаса – и на вашем столе будут сытные, мясные тефтельки с пряным соусом из натурального йогурта.
Ингредиенты:
• Куриный фарш – 510 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Сухарики – 3 ст.л;
• Майоран – на кончике чайной ложки;
• Орегано – по вкусу;
• Соль и перец – по вкусу.
Для соуса:
• Йогурт без добавок – 260 мл;
• Укроп – пучок;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко накрошить;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Всыпать всё это в фарш, добавить соль и перец, перемешать;
• Фарш вымесить вручную, после чего из него сформировать тефтельки влажными руками;
• Противень застелить бумагой, выложив на него шарики;
• Отправить печься на пятнадцать минут при 200 градусах;
• Порубить укроп и измельчить чеснок;
• Залить всё это йогуртом, добавить соль и размешать;
• Тефтелям дать немного остыть, вытащив из духовки;
• Полить соусом;
• Подавать холодными или горячими.
8. Овсяный пудинг
И, конечно же, невозможно не упомянуть главную сладость тех, кто следит за фигурой – овсяный пудинг. Мягкий, нежный и воздушный, он удивляет сочетанием продуктов, а также буквально тает на языке.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные – 4 ст.л;
• Молоко – 250 мл;
• Яйцо – 4 шт;
• Малина (или другая ягода) – 300 г;
• Вода – 250 мл;
• Сахар – по вкусу;
• Ванилин – по желанию.
Способ приготовления:
• В молоко влить воду, размешать;
• Добавить туда же хлопья, немного сахара и поставить всё это на средний огонь;
• Довести кашу до готовности и снять с огня;
• Белки отделить от желтков;
• В кастрюлю с кашей влить желтки, немного ванили, перемешать;
• Белки взбить венчиком или миксером до состояния пены;
• Ввести в кашу, периодически помешивая;
• В маленькие формочки выложить смесь, разровнять;
• Приготовить водяную баню, взяв большую кастрюлю для удобства;
• Готовить пудинг на пару около часа;
• В сотейник высыпать малину и немного сахара, перемешать;
• Проварить пять-восемь минут;
• Готовый пудинг подавать охлажденным, полив ягодным соусом.
