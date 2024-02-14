Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»

Редкие кадры влюбленных вместе.
Недавно состоялась российская премьера музыкального байопика «Музыкальная рапсодия» о культовой группе Queen и её знаменитом фронтмене Фредди Меркьюри, который в своё время заявлял, что «любовников он имел больше, чем Элизабет Тейлор», у которой одних только мужей было семь. В погоне за острыми ощущениями музыкант перепробовал в своей жизни почти все, и некоторые страницы из его биографии заставляют краснеть даже тех, кто ханжеством и целомудрием не отличается. И всё же была у него особая связь, привязанность всей жизни Мэри Остин.
Они встретились в начале семидесятых, и их дружба продолжалась вплоть до трагической смерти Меркьюри.
Имя Фредди Меркьюри появлялось в журналистской хронике рядом с именами известнейших женщин того времени. Правда, со всеми ими его связывала только дружба, причём порой весьма странная. Например, принцессу Диану он как-то завёл в гей-клуб, переодев в парня. А модель Саманту Фокс, поговаривали, не пропускала ни одной его вечеринки. Не устояла перед его обаянием и эффектная блондинка немецкая актриса Барбара Валентин, с которой они периодически оказывались в одной постели, а точнее дама без комплексов не раз оказывалась третьей, когда Фредди развлекался с одним из многочисленных любовников. Вериница любовников мужского пола не помешала ему соблазнить и 17-летнюю Кэрри Фишер. Но всё это не мешало ему на протяжении всей жизни поддерживать отношения с его первой девушкой Мэри Остин.
Мэри создавала вокруг Меркьюри атмосферу стабильности, не ущемляя его свободу и была всегда рядом.
В 1973-м Queen выпустили дебютный альбом, тогда же Меркьюри сделал Мэри предложение руки и сердца.
Когда они познакомились, Мэри было 19. Дочь работника типографии была продавщицей в одном из популярных лондонских магазинов. После знакомства в 1970-м молодые люди жили вместо 6 лет. Сначала они снимали небольшую комнатушку, а потом перебрались в отдельную квартиру, и, по воспоминаниям Мэри, если бы не ориентация Меркьюри, они бы связали себя узами брака.
Фредди с Мэри в частном самолете, 1970-е гг.
Счастье Остин было омрачено подозрением в неверности Фредди, а в 1976 году он признался возлюбленной в своей бисексуальности.
Мэри Остин - женщина, которая стала вдохновением для баллады «Любовь моей жизни» Queen's, 1975 год.
Слова Меркьюри о своей ориентации положили конец их романтическим отношениям с Мэри Остин.
И даже когда Остин решила уйти из-за того, что ей просто надоело делить Фредди с мужчинами, они сохранили платонические отношения. Музыкант купил своей подруге роскошную квартиру в Лондоне, рядом со своим домом, чтобы они могли видеться ежедневно. А когда Мэри родила сына от дизайнера Пирса Камерона, то Фредди стал его крёстным отцом.
Несмотря на все тяготы, выпавшие в жизни обоих, Фредди и Мэри навсегда остались друзьями.
Любовь великого музыканта к Мэри не исчезала никогда.
Дружба эта продолжалась до самой смерти Меркьюри, который не раз говорил, что Мэри Остин – его самый близкий друг, жизни без которого просто невозможна. Мэри часами вместе с Джими просиживала у постели Фредди, когда он умирал в страшных болях. И именно ей довелось сообщать родителям своего друга о его смерти. Большую часть своего многомиллионного состояния Меркьюри завещал родителям, сестре и Мэри, которую он называл главной женщиной в своей жизни. Она и сегодня живёт в роскошном особняке в Кенсингтоне, который достался ей в наследство.
«Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно. Я никогда не смогу полюбить мужчину, как люблю Мэри».
Меркьюри был знаменит своим неумеренным стилем жизни и неудержимой мощью на сцене.
На церемонии «Ivor Novello Awards» в апреле 1987 года Фредди Меркьюри был награжден премией за выдающийся вклад в развитие британской музыки.
Солист британской рок-группы «Queen» вместе с Мэри Остин на церемонии «Ivor Novello Awards».
Певец Фредди Меркьюри вместе со своей подругой Мэри Остин в Королевском Альберт-холле (Лондон).
Она была всегда рядом, когда Фредди в ней нуждался.
Именно эта очаровательная блондинка помогала развивать британскому певцу его экстравагантный сценический образ.
Фредди Меркьюри написал песню Love of my life после расставания с Мэри Остин.
Фредди Меркьюри нуждался в поддержке и помощи своей близкой подруги, которая разделила с ним даже последние дни его жизни.
Легендарный британский певец Фредди Меркьюри был и остается любовью всей жизни для Мэри Остин.
Однажды Меркьюри сказал: «Мои возлюбленные не могли заменить Мэри. Она была моим единственным другом, моей женой. Да, я воспринимал эти отношения как брак».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии