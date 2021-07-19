Легенды 1980-х: Что стало с участниками группы «Modern Talking» после ее распада

Легендарный немецкий поп-дуэт *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Певец Томас Андерс | Фото: 24smi.org

Группа *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Легендарный немецкий поп-дуэт *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Группа *Modern Talking* | Фото: biography-life.ru

Томас Андерс и Нора Баллинг | Фото: uznayvse.ru

Певец Томас Андерс со второй женой и сыном | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Дитер Болен и Карина Вальц | Фото: 24smi.org

Группа после объединения в 1998 г. | Фото: kp.ru

Певец Томас Андерс | Фото: 24smi.org

Томас Андерс на сцене | Фото: 24smi.org

Дитер Болен в 2017 г. | Фото: 24smi.org

Томас Андерс в 2017 г. | Фото: 24smi.org