Легенды 1980-х: Что стало с участниками группы «Modern Talking» после ее распада

Легендарный немецкий поп-дуэт *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Певец Томас Андерс | Фото: 24smi.org

Группа *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Легендарный немецкий поп-дуэт *Modern Talking* | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Группа *Modern Talking* | Фото: biography-life.ru

Томас Андерс и Нора Баллинг | Фото: uznayvse.ru

Певец Томас Андерс со второй женой и сыном | Фото: 24smi.org

Музыкант, композитор, продюсер Дитер Болен | Фото: 24smi.org

Дитер Болен и Карина Вальц | Фото: 24smi.org

Группа после объединения в 1998 г. | Фото: kp.ru

Певец Томас Андерс | Фото: 24smi.org

Томас Андерс на сцене | Фото: 24smi.org

Дитер Болен в 2017 г. | Фото: 24smi.org

Томас Андерс в 2017 г. | Фото: 24smi.org

В 1980-х гг. группа «Modern Talking» была одной из самых популярных в мире поп-групп. Ее участники, композитор и продюсер Дитер Болен и солист Томас Андерс, стали кумирами для нескольких поколений молодежи . На экранах их дуэт выглядел просто идеальным, а в реальной жизни музыканты на дух не переносили друг друга и неоднократно пытались прервать сотрудничество и заняться другими проектами. Что из этого вышло – далее в обзоре.Настоящее имя Томаса Андерса – Бернд Вайдунг. Более простой и звучный псевдоним он взял по совету продюсеров звукозаписывающей студии, когда начал музыкальную карьеру. Фамилию долго не выбирали – она была первой в телефонном справочнике, а имя Томас он взял потому, что посчитал его интернациональным.В 1983 г. состоялась встреча Томаса Андерса и Дитера Болена, который на тот момент уже выступал в качестве солиста нескольких музыкальных коллективов. Спустя год Томас Андерс и Дитер Болен объединились в поп-дуэт «Modern Talking ». Первый же их альбом разошелся тиражом в 40 тысяч экземпляров, а первый англоязычный хит «You’re My Heart, You’re My Soul» удерживал лидирующие позиции европейского рейтинга поп-музыки на протяжении полугода и принес группе мировую известность.В СССР их популярность была настолько велика, что Дитера Болена называли самым знаменитым зарубежным композитором и «героем советской молодежи».Свой первый контракт «Modern Talking» заключили на 3 года, и за это время они успели выпустить 6 альбомов. Однако по истечении срока контракта группа распалась, и каждый из музыкантов решил заняться сольной карьерой. На протяжении 10 лет они пытались завоевать любовь слушателей, но число их поклонников как сольных исполнителей не шло ни в какое сравнение с многомиллионной армией фанатов группы «Modern Talking».Томас Андерс заявлял, что причиной распада группы стала его усталость от бесконечных гастролей и концертов. Якобы однажды он предложил Дитеру Болену взять паузу в гастролях на несколько месяцев, а тот отказался, не желая терять деньги. Однако сам Дитер Болен считал, что настоящей причиной распада группы стало активное вмешательство в ее деятельность жены Томаса Андерса Норы (Элеоноры Баллинг). Они поженились в год основания группы, и с тех пор Нора начала активно вмешиваться в творческий процесс, ревновала мужа к поклонницам и постоянно конфликтовала с Дитером Боленом, который болезненно реагировал на ее присутствие. Она обладала огромным влиянием на мужа, и он во всем прислушивался к ее советам, что не могло не вызывать раздражения у второго участника поп-дуэта Дитера Болена.Этот брак просуществовал 14 лет и распался в том же 1998 году, когда музыканты решили снова выступать вместе. На вопрос о том, как им удалось помириться после стольких конфликтов, Дитер Болен отвечал: «». Однажды жена подарила Томасу Андерсу золотую цепочку с надписью «Нора», и тот действительно не снимал ее на протяжении долгих лет.В 1996 г. Томас Андерс познакомился с переводчицей Клаудией Хесс, в 2000 г. они поженились, и спустя 2 года у них родился сын. В отличие от предыдущей супруги, Клаудиа обладала легким и покладистым характером, что и привлекло певца. До сих пор совместные фото счастливой семейной пары часто появляются на страницах газет и журналов. Дитер Болен тоже обрел свое семейное счастье не сразу – он был женат дважды, прежде чем встретил в конце 2000-х гг. Карину Вальц. Несмотря на 31-летнюю разницу в возрасте, только в этом союзе музыкант смог обрести долгожданную гармонию.В 1998 г. музыканты решили воссоединиться и выпустили новый альбом, который включил в себя в основном танцевальные треки и ремиксы на их проверенные хиты 1980-х гг. В 1999 г. группа «Modern Talking» получила премию на музыкальном фестивале в Монте-Карло как «самая продаваемая немецкая группа в мире ». После этого они выпустили еще 4 альбома, но ни один из них не пользовался такой же популярностью, как первые диски группы. В 2003 г. группа снова распалась, и ее участники снова занялись сольными проектами. В 2017 г. Томас Андерс выпустил 7-й по счету сольный альбом, на этот раз на немецком языке.Помимо участия в группе «Modern Talking», Дитер Болен постоянно сотрудничал в качестве продюсера и композитора с разными музыкантами, среди которых были Бони Тайлер, Крис Норман, Си Си Кетч, а также писал музыку к сериалам и телепрограммам. После первого распада «Modern Talking» он создал группу «Blue System », которая за 11 лет своего существования выпустила 13 альбомов. В 2002 г. Дитер Болен запустил популярный телепроект «Германия ищет суперзвезду» и продюсировал финалистов конкурса. С одним из них, Марком Медлоком, он сотрудничал на протяжении 3-х лет, а их совместный сингл «You Can Get It» в 2008 г. получил статус платинового. Но самым успешным его проектом все-таки осталась группа «Modern Talking», и даже спустя годы после ее распада у слушателей не пропал интерес к их творчеству. Поэтому в 2014 г. музыканты выпустили сборник хитов, посвященных 30-летию группы.Несмотря на то, что Дитер Болен и Томас Андерс общались на протяжении долгого времени, они никогда не были близкими друзьями, и на самом деле у них было очень мало общего. Их сотрудничество всегда сопровождалось конфликтами, они постоянно обменивались взаимными претензиями: Дитер Болен заявлял, что его коллега может работать только из-под палки, а его сольное творчество – халтура. А Томас Андерс в ответ называл его неуравновешенным и скандальным человеком. В июне 2003 г. группа «Modern Talking» дала прощальный концерт в Берлине, а вскоре после этого Дитер Болен выпустил автобиографическую книгу, в которой обвинял своего коллегу в том, что тот без его ведома давал сольные концерты под брендом группы и присваивал их общие деньги. Томасу Андерсу после этого даже пришлось отстаивать свою правоту в суде.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: