Лестница любви: трогательная история китайских «Ромео и Джульетты»

Лю и Ксю, прожившие вместе в пещере более полувека.

в 19-летнем возрасте Лю влюбился в Ксю, которая была старше его на 10 лет.

Ксю оставила всю свою прежнюю жизнь ради возлюбленного.

Когда влюбленные поселились в пещере, у них ничего не было.

Лю более 50 лет вырубал ступеньки, чтобы его возлюбленная не боялась спускаться с горы.

Парочку обнаружили только в 2001 году.

Лестница любви.

Лю собственноручно выкопал более 6000 ступенек.

Лестница любви на крутом склоне горы.

Влюбленным пришлось жить более полувека в горах, чтобы избежать пересудов.

Лю и Ксю.