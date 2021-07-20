Многие политики известны больше благодаря образу, который у них создался за многие годы, чем курсу собственно самой политики, которого они придерживаются. Перед предстоящими выборами в США британский автомобильный сайт CawWow решил пофантазировать, как бы могли выглядеть кандидаты в президенты Америки и другие мировые политики, если бы они были машинами.
Президент РФ Владимир Путин — Lada Niva.
Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, — Ford F150.
Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии, — Tesla Model 3.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр — MG ZT 260.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель — Volkswagen Golf.
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын — «Урал-4320».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — MINI.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — Morgan 3-Wheeler.
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони — Fiat 500L.
Нынешний президент США Барак Обама — Ford Mustang.
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Если бы мировые лидеры были автомобилями
Многие политики известны больше благодаря образу, который у них создался за многие годы, чем курсу собственно самой политики, которого они придерживаются. Перед предстоящими выборами в США британский автомобильный сайт CawWow решил пофантазировать, как бы могли выглядеть кандидаты в президенты Америки и другие мировые политики, если бы они были машинами.
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