Если бы мировые лидеры были автомобилями

Многие политики известны больше благодаря образу, который у них создался за многие годы, чем курсу собственно самой политики, которого они придерживаются. Перед предстоящими выборами в США британский автомобильный сайт CawWow решил пофантазировать, как бы могли выглядеть кандидаты в президенты Америки и другие мировые политики, если бы они были машинами.







Президент РФ Владимир Путин — Lada Niva.







Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, — Ford F150.







Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии, — Tesla Model 3.







Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр — MG ZT 260.







Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель — Volkswagen Golf.







Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын — «Урал-4320».







Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — MINI.







Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — Morgan 3-Wheeler.







Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони — Fiat 500L.







Нынешний президент США Барак Обама — Ford Mustang.



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