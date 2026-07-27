8 кулинарных ошибок, которые легко можно исправить, если знать пару лайфхаков



Неважно, какой у вас опыт готовки – совершить ошибки на кухне могут все. Пересолили, переперчили, переварили, пережарили… Но есть и хорошие новости. Вы можете с легкостью спасти блюдо, если не паникуете и знаете несколько полезных хитростей. Поэтому не торопитесь выбрасывать мясо или выливать суп – попробуйте лайфхаки из статьи Novate. Неважно, какой у вас опыт готовки – совершить ошибки на кухне могут все. Пересолили, переперчили, переварили, пережарили… Но есть и хорошие новости. Вы можете с легкостью спасти блюдо, если не паникуете и знаете несколько полезных хитростей. Поэтому не торопитесь выбрасывать мясо или выливать суп – попробуйте лайфхаки из статьи Novate.ru.

Ошибка 1: Добавили много специй



Добавлять специи нужно в умеренном количестве. / Фото: nyamkin.ru Добавлять специи нужно в умеренном количестве. / Фото: nyamkin.ru

Специи созданы для того, чтобы оттенить вкус продуктов и сделать блюдо сбалансированным. Но иногда мы увлекаемся и бездумно сыплем приправы в мясо, рыбу, жаркое и пр. Как итог – еда, которую невозможно взять в рот, настолько она перенасыщенная разными вкусами и ароматами. Согласны, это явно не тот результат, которого вы хотели добиться, поэтому обязательно обратитесь за помощью к молочным продуктам. Нежирные сливки, сметана, греческий йогурт отлично справляются с остротой. Также может помочь сахар в сочетании с кислотой, например, уксусной или лимонной. Поэтому если болоньезе получился очень жгучим, смело добавьте в него каплю сметаны или чайную ложку сахара с несколькими каплями лимонного сока.

Ошибка 2: Пережарили мясо



Добавьте в пережаренное мясо соус. / Фото: koolinar.ru Добавьте в пережаренное мясо соус. / Фото: koolinar.ru

Даже если вы выбрали для ужина жирное мясо, его с легкостью можно пережарить, а результате чего у вас получится сухой, напрочь лишенный сочности, стейк. Плохая новость – вернуть мясо нежность и мягкость не получится. Хорошая новость – вы сможете обмануть вкусовые рецепторы. Для этого приготовьте соус, который перетянет на себя все внимание.

Ошибка 3: Переборщили с кислотой



Добавьте в томатный соус сахар. / Фото: vpuzo.com Добавьте в томатный соус сахар. / Фото: vpuzo.com

Обычно это характерно для блюд с добавлением томатов или уксуса, но кислоту дают и другие продукты. Как бы то ни было, опытные кулинары советуют добавлять сахар. Он прекрасно балансирует кислоту в блюде, главное – не переборщить. Вместо сахара можно добавить соду, но здесь следует быть максимально осторожным. Сода может исказить вкус и сильно чувствоваться в готовом блюде, поэтому кладите крохотную щепотку. После этого попробуйте на вкус – если кислота сохранилась, добавьте еще немного. В случае с соусами отлично работает мед или морковь. Благодаря своей сладости они нейтрализуют кислинку, и делают это максимально деликатно.

Ошибка 4: Появилась горечь



Горькими часто бывают рыбные супы. / Фото: ovkuse.ru Горькими часто бывают рыбные супы. / Фото: ovkuse.ru

Попробовали блюдо и заметили, что после него во рту остается неприятная горечь? Здесь нужно действовать в зависимости от того, что именно вы готовите. Так, например, в свежий салат можно добавить лимонный сок или лайм, а в овощное блюдо – острый соус (если переборщите с чили, вспомните пункт 1).

Горечь также характерна для рыбных супов. Обычно она появляется, если вы плохо почистили или не до конца промыли рыбу. Здесь на помощь придет все тот же лимон. Выдавите сок половины цитрусового в кастрюлю с супом, оставьте на 15 минут, а затем попробуйте – горечь должна уйти без следа.

Ошибка 5: Переварили макароны



Обжарьте спагетти в соусе Обжарьте спагетти в соусе

Поставили вариться макароны и отвлеклись на разговор с подружкой? Увы, ни спагетти, ни фарфалле (бантики) такого не прощают. Если передержать их в кипящей воде хотя бы пару минут, они превращаются в бесформенное месиво. Хотите спасти долгожданный ужин? Попробуйте сделать следующее: слейте воду и выложите макароны в разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом. Работайте щипцами, а не вилкой – они позволят аккуратно разъединить продукт, пока он полностью не окажется в сковороде. Аккуратно перемешайте, прогрейте несколько минут и подавайте к столу. А если все совсем плохо, можете приготовить вкусный томатный или сливочный соус, пропитать им макароны и подать на стол. Получится вкусно.

Ошибка 6: Переварили овощи



Овощи потеряли цвет. / Фото: internethaber.com Овощи потеряли цвет. / Фото: internethaber.com

Разные овощи требуют разного времени приготовления, но мы часто об этом забываем, и кладем их в кастрюлю одновременно. В итоге одни продукты остаются сырыми, а другие – перевариваются. В первом случае достаточно продлить варку или жарку на несколько минут, а во втором – приготовить другое блюдо. Возьмите переваренные овощи, положите их на противень, смазанный растительный маслом, добавьте немного сливок и сухариков, а сверху присыпьте тертым сыром. Поставьте противень с ингредиентами в духовку, разогретую до 200 градусов, на три-четыре минуты. В итоге у вас получится отличный салат или овощная закуска, которую оценят и гости, и члены семьи.

Ошибка 7: Подгорел пирог



Снимите подгоревший слой и украсьте пирог конфитюром Снимите подгоревший слой и украсьте пирог конфитюром

Обычно так происходит в двух случаях: вы выставили слишком большую температуру или просто забыли про пирог в духовке. Если вы понимаете, что сверху выпечка уже начинает подгорать, но внутри она сырая, просто накройте пирог кусочком пищевой фольги. Она не даст верхней части десерта превратиться в уголек. Упустили момент? Тогда просто осторожно снимите подгоревший слой ножом или с помощью терки. В конце покройте верхушку кремом, чтобы никто не догадался о вашей оплошности.

Ошибка 8: Не дожарили птицу



Положите курицу в сэндвич Положите курицу в сэндвич

Мясо можно не только не дожарить, но и пережарить, особенно если речь идет о птице: курице, утке, индейке. Чем больше тушка, тем больше ей нужно времени, чтобы приготовиться, но иногда нет возможности дольше подержать ее в духовке. В этом случае опытные повара рекомендуют разобрать птицу на составляющие и использовать их в других блюдах. Например, в сэндвичах или равиоли. А вот в супы и борщи класть мясо не стоит – дополнительная термическая обработка безвозвратно уничтожит его вкус и текстуру.