Юлий Цезарь, Че Гевара, Ким Чен Ын и другие личности, вокруг которых не стихают споры и сегодня

1. Че Гевара

Эрнесто Че Гевара. \ Фото: nevsedoma.com.ua.

2. Гай Фокс

Пороховой заговор и ночь Гая Фокса. \ Фото: google.com.

Гай Фокс. \ Фото: mirtayn.ru.

3. Маргарет Тэтчер

Железная леди. \ Фото: google.ru.

Маргарет Тэтчер. \ Фото: crimea.kp.ru.

4. Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль. \ Фото: e-mba.ru.

5. Питер Пэн

Джордж, Джек и прототип Питера Пэна - Питер Ллуэлин Дэвисы. \ Фото: volshebnayakofeinya.blogspot.com.

Майкл, одетый как Питер Пэн, с Джеймсом Барри, изображающим Капитана Крюка. Август 1906 года. \ Фото: volshebnayakofeinya.blogspot.com.

6. Гай Юлий Цезарь

Легендарный Римский император и полководец. \ Фото: ruspekh.ru.

Убийство Цезаря. \ Фото: historiosophy.ru.

7. Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. \ Фото: ntv.ru.

Для одних - царь и бог, а для других - мем. \ Фото: tv.ru

8. Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. \ Фото: crimea.kp.ru.

Мастер международного порядка. \ Фото: tass.ru.

9. Томас Вилсон

Борец за мир. \ Фото: golosarmenii.am.

28-й президент США. \ Фото: ruspekh.ru.

10. Эндрю Джексон

7-й президент США. \ Фото: twitter.com.