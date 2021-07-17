Юлий Цезарь, Че Гевара, Ким Чен Ын и другие личности, вокруг которых не стихают споры и сегодня

Герои дарят нам надежду, заставляя взглянуть на происходящее иными глазами и вспомнить о том, что в мире всё ещё есть что-то хорошее. Но как известно, то, что для одного человека хорошо, для другого – плохо. Так же обстоят дела и с известными личностями, вошедшими в историю, как герои, оставившие после себя неизгладимый, но весьма противоречивый след.
1. Че Гевара
Эрнесто Че Гевара. \ Фото: nevsedoma.com.ua.
Че Гевара был видной коммунистической фигурой в Кубинской революции (1956–59), который впоследствии стал партизанским лидером в Южной Америке. Казнённый боливийской армией в 1967 году, он считался героем-мучеником поколениями левых во всём мире. Образ Гевары остаётся преобладающим символом левого радикализма и антиимпериализма. И несмотря на то, что во многих хипстерских кругах его образ выступал за антиматериализм и «против человека», было достаточно много веских причин, которые не устраивали большинство людей, живших под его началом. Вот и получается, что для одних он был героем, а других – врагом народа.
2. Гай Фокс
Пороховой заговор и ночь Гая Фокса. \ Фото: google.com.
История Гая Фокса восходит к 1605 году, когда группа католических экстремистов планировала убить короля Якова I и посадить на престол католического монарха. Гай Фокс был одним из тех, кому поручили охранять взрывчатку, заложенную под палатой лордов. Но по воли случая и предательства со стороны одного из заговорщиков мужчина был обнаружен и арестован при попытке поджечь пороховые бочки. В итоге, заговор был разоблачён и жизни короля больше ничего не угрожало. Чтобы отметить тот факт, что их король пережил попытку убить его, люди зажгли костры по всему Лондону. А через пару месяцев после инцидента было принято решение сделать 5 ноября государственным праздником, получившим название Ночь Гая Фокса, или Ночь костров и фейерверков.
Гай Фокс. \ Фото: mirtayn.ru.
3. Маргарет Тэтчер
Железная леди. \ Фото: google.ru.
Маргарет Тэтчер (1925-2013) – первая женщина-премьер-министр Соединенного Королевства, работала с 1979 по 1990 годы. За время своего пребывания на этом посту она уменьшила влияние профсоюзов, приватизировала некоторые отрасли, сократила общественные выгоды и изменила условия политической жизни. Она, как и её друг и идеологический союзник, президент США Рональд Рейган вела дебаты, за что и получила прозвище «Железная леди». Ко всему прочему, в своё время Маргарет выступила против советского коммунизма и вела войну за контроль над Фолклендскими островами. Тэтчер, долгое время служившая премьер-министром Великобритании в ХХ веке, в конце концов была вынуждена уйти в отставку. И несмотря на то, что многие восхваляют её как женщину-лидера, добившуюся успеха на политическом поприще, другие же поговаривают о том, что за её плечами целая вереница преступлений различного рода, в том числе и военного характера.
Маргарет Тэтчер. \ Фото: crimea.kp.ru.
4. Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль. \ Фото: e-mba.ru.
Уинстон Черчилль был одним из самых известных, а некоторые говорят, что одним из величайших государственных деятелей ХХ века. Хотя он родился в привилегированной жизни, он посвятил себя государственной службе. Его наследие сложное: он был идеалистом и прагматиком, оратором и солдатом, сторонником прогрессивных социальных реформ и непримиримым элитаристом, а также защитником демократии, особенно во время Второй мировой войны и угасающей империи Великобритании. Но многие люди в Великобритании и других странах считают, что Уинстон Черчилль, часто рассматриваемый как великий освободитель, имел взгляды на такие вещи, как евгеника, что очень мало отличались от его немецких коллег. Кроме того, почти голодающий континент Индии действительно укрепил его позицию антигероя, сделав идола одной страны ненавистником другой.
5. Питер Пэн
Джордж, Джек и прототип Питера Пэна - Питер Ллуэлин Дэвисы. \ Фото: volshebnayakofeinya.blogspot.com.
Ещё один весьма противоречивый герой – Питер Пэн, был на самом деле не так безобиден, как о нём писали, а его прототипом был реальный человек. Несомненно, история о Питере Пэне, мальчике, который не вырос, стала классической сказкой, и даже спустя более века Питер Пэн не проявляет никаких признаков старения. История стала типичной частью популярной культуры, появляясь на сцене, на телевидении и в кино. Шотландский писатель и драматург Дж. М. Барри придумал персонажа Питера Пэна для своего романа 1902 года «Маленькая белая птичка», когда он впервые появился в главе, озаглавленной «Питер Пэн в Кенсингтонских садах». Вскоре история вышла на сцену, и после её успеха Барри написал полный роман «Питер и Венди» в 1911 году. И несмотря на то, что этот на первый взгляд миролюбивый персонаж вызывал у многих читателей и зрителей море положительных эмоций, тем не менее, среди его поступков есть такие вещи, которые до сих пор не укладываются у некоторых в голове, ибо для большинства до сих пор так и остаётся загадкой, зачем же мальчик отрезал капитану Крюку руку и скормил её крокодилу, ровным счётом, как и тот факт, что Пэн намеренно похитил группу детей, якобы под предлогом показать им другие миры. Так что же на самом деле было героического в его поступках? Остаётся загадкой и по сей день.
Майкл, одетый как Питер Пэн, с Джеймсом Барри, изображающим Капитана Крюка. Август 1906 года. \ Фото: volshebnayakofeinya.blogspot.com.
6. Гай Юлий Цезарь
Легендарный Римский император и полководец. \ Фото: ruspekh.ru.
Гай Юлий Цезарь, один из величайших военных лидеров мира, родился в сенатской патрицианской семье и был племянником другого знаменитого римского полководца Мариуса. После смерти Мариуса и восстания Суллы жизнь Цезаря была под угрозой, но в начале 60-х годов до н.э. он начал свою успешную политическую и военную карьеру. Быстро поднявшись, он успешно провёл кампанию за консульство в 60 г. до н.э. и заключил сделку с двумя ведущими фигурами Рима – Помпеем Великим и Крассом. Вместе они стали известны как Первый Триумвират и контролировали Рим в 50-х годах до нашей эры, пока Цезарь и Помпей после смерти Красса не вступили в войну друг с другом в 49 году до нашей эры.
Убийство Цезаря. \ Фото: historiosophy.ru.
Но прежде, чем вступить на тропу войны, государственный деятель и полководец Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э.) расширил римские границы через серию сражений по всей Европе, за что и поплатился ценою собственной жизни из-за заговора в Сенате и предательства лучшего друга. Юлия Цезаря часто вспоминают как одного из величайших военных умов в истории, и ему приписывают основание Римской империи. Ко всему прочему он был блестящим и харизматичным командиром, который делал много вещей исключительно из собственных интересов. Цезарь в основном игнорировал Сенат и римское право, достигая поставленных перед собой целей при помощи чрезмерной силы. И тогда он был зарезан. Достаточно сказать, что Юлий умудрился породить свою справедливую долю противоречий.
7. Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. \ Фото: ntv.ru.
Разумеется, невозможно было не упомянуть и о северокорейском президенте Ким Чен Ыне, который в родной стране – и царь, и бог, и самый настоящий спаситель людей, а за её пределами – он в основном мем, вызывающий множество различных споров и противоречий. И если верить некоторым иностранным источникам, то первые годы правления Кима характеризовались безжалостной консолидацией власти и резким ускорением программы создания ядерного оружия в Северной Корее. В декабре 2013 года Ким казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, сказав, что он «удалил мразь» из КВП. Чан был членом внутреннего круга Ким Чен Ира и служил виртуальным регентом для младшего Кима после смерти его отца. Казнь Чана также ознаменовала разрыв с Пекином, так как он долгое время был сторонником более тесных связей с Китаем. Хотя Сон был высокопоставленным чиновником, которого Ким лишил жизни, перебежчики и службы разведки Южной Кореи сообщили, что людей, которые были недовольны режимом нового правителя, казнили на регулярной основе. Но с другой стороны, если верить другим источникам, то в нескольких случаях лица, которые, по сообщениям, были убиты невероятно ужасным образом, появились несколько лет спустя. И совсем неудивительно, что такие случаи наглядно продемонстрировали, насколько трудно получить точную информацию о событиях в Северной Корее. Вот и получается, что чужая страна, как и душа – те ещё потёмки.
Для одних - царь и бог, а для других - мем. \ Фото: tv.ru
8. Генри Киссинджер
Генри Киссинджер. \ Фото: crimea.kp.ru.
Генри Киссинджер родился в Германии в 1923 году и избежал нацистского режима, став влиятельным и противоречивым государственным деятелем США. Сначала он стал известным профессором Гарвардского университета и советником президентов Джона Ф. Кеннеди и Ричарда Никсона. Будучи советником по национальной безопасности (1969-75 гг.) и государственным секретарём (1973-77 гг.) Никсона и Джеральда Форда, он вёл переговоры по договорам о вооружениях с Советским Союзом и получил Нобелевскую премию за прекращение участия США в войне во Вьетнаме, спровоцировал недолгую эру разрядки с Советским Союзом и открыл замороженные отношения с Китайской Народной Республикой и как госсекретарь он свободно перемещался между столицами Израиля, Египта и Сирии после войны на Ближнем Востоке 1973 года.
Мастер международного порядка. \ Фото: tass.ru.
Покинув свой пост и кабинет, он возглавил Национальную двухпартийную комиссию по Центральной Америке и работал в Консультативном совете по внешней разведке. Странный, но при этом ловко умеющий манипулировать людьми, Генри, стремясь к власти и благоприятной огласке, «взрастил» видных чиновников и влиятельных репортёров, став при этом на какое-то время невероятно популярным американским дипломатом и советником, который сумел прославится своим влиянием на американскую внешнюю политику.
9. Томас Вилсон
Борец за мир. \ Фото: golosarmenii.am.
Вилсон был 28-м президентом США. Больше, чем любой другой президент до него, он отвечал за увеличение американского участия в мировых делах, и его идеалистическое видение привело к созданию Лиги Наций.
Томас Вилсон родился в Стонтоне, штат Вирджиния, 28 декабря 1856 года. Его отец был пресвитерианским министром. Вилсон вырос в Джорджии и Южной Каролине на фоне гражданской войны в США. Он учился в Принстонском университете, ненадолго стал юристом, а затем поступил в университет Джона Хопкинса, где получил докторскую степень по истории и политологии. После успешной академической карьеры Уилсон стал президентом Принстонского университета, проработав там примерно с 1902 по 1910 год. Усилия Томаса по реформированию привлекли его внимание, и демократы Нью-Джерси попросили его баллотироваться на пост губернатора в 1910 году. Именно эта «маленькая» победа положила начало его политической карьере. В 1912 году он баллотировался в качестве кандидата в президенты от Демократической партии и победил.
28-й президент США. \ Фото: ruspekh.ru.
Внутренняя политика Вилсона включала в себя Закон о Федеральной резервной системе 1913 года, который обеспечивает основу, которая по-прежнему регулирует банки США и денежную массу. Вилсон стремился сохранить американский нейтралитет после начала Первой мировой войны и был переизбран президентом в 1916 году под лозунгом «Он спас нас от войны». Но германская политика неограниченной подводной войны, которая включала в себя затопление американского судоходства, привела Вилсона к участию США в конфликте в апреле 1917 года. В январе 1918 года в своей основной речи в Конгрессе Вилсон изложил свои Четырнадцать пунктов, которые, по его мнению, должны составить основу мирных поселений в Европе. Он принимал участие в версальских мирных переговорах, чтобы поддержать эту программу, но заключённые договоры оставили его с горьким разочарованием. Уилсон вернулся в США и развернул тщетную борьбу за то, чтобы добиться ратификации Соединенными Штатами Версальского договора и американской поддержки новой Лиги Наций. Он был удостоен Нобелевской премии мира 1919 года за его усилия по созданию лиги.
10. Эндрю Джексон
7-й президент США. \ Фото: twitter.com.
Эндрю Джексон был седьмым президентом США. Будучи американцем первого поколения и сыном ирландских иммигрантов, он упорно трудился, чтобы продвинуться в социальном и политическом плане. Его действия во время войны 1812 года, особенно его подавляющая победа над британскими войсками в битве за Новый Орлеан в 1815 году и Война у ручья, сделали его национальным героем. Его иногда считают первым современным президентом, расширяющим роль от простого руководителя до активного представителя народа, но его индийская политика удаления и нежелание учитывать любые мнения, кроме его собственного, бросают тень на его репутацию. Так что, у каждого человека, как и у медали, есть своя обратная сторона, и не всегда она в глазах окружающих выглядит положительно.
По материалам сайтов history.com, bbc.com и trendingbible.blogspot.com
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