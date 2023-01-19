Как выглядит ирландская топ-модель, покорившая мир красотой эпохи Ренессанса: Лорна Форан

Эклектизм викторианского стиля, соединившего в себе готику, рококо, экзотические ориентальные мотивы и добротную английскую классику, просто очаровали в своё время британскую индустрию моды, а затем и весь мир. Если взглянуть на все фотографии Лорны Форан, первое, что бросается в глаза — это огненно-рыжая грива. Высокая, статная девушка, с красотой в стиле прерафаэлитов, впечатляет своей естественной, романтической, истинно шекспировской красотой. Какой переломный момент в жизни необычной ирландки открыл ей мир моды и сделал культовой топ-моделью?
Ярко-рыжие волосы и высокая фигура Лорны захватывают сразу всё ваше внимание. Когда девушке исполнилось 24 года, её случайно заметили и предложили быть лицом кампании «Осень / Зима '15» культового обувного бренда Camper, испанского дизайнера, известного своей смелой и изобретательной рекламой. В рамках этой кампании её лицо красовалось на рекламных щитах и сумках для покупок по всему миру.
Ирландская модель Лорна Форан.
После этого, практически под окончание модного сезона, Лорна получила богатые дивиденды от своего первого участия в модных кастингах на большие шоу в Милане и Париже. Модель рассказывает:«Я так устала тогда, у меня было ужасное начало дня, потому что я потеряла свою банковскую карту и свой проездной. Это был абсолютный кошмар, но я была уверена, что в конце концов у меня всё получилось!».
Первое, что бросается в глаза - это её огненно-рыжая грива.
Необычная красота девушки привлекла к ней внимание дизайнеров.
Кастинги — это очень тяжело. Нужно долго ждать своей очереди, потом переодеваться, потом вас просят пройтись. Лорна сравнивает этот опыт с безумными телешоу и говорит, что «некоторые люди бегают, как обезглавленные цыплята!» Хоть это и соревнование, но девушка утверждает: «Всё зависит от того, какой ты сам. Если вы садитесь и ни с кем не разговариваете, это создает плохое впечатление. Многие девушки очень молоды, я наверное, была самая старшая. В свои двадцать пять тогда я чувствовала себя среди них практически ископаемым!»
Когда Лорна Форан начинала карьеру она чувствовала себя ископаемым в свои 25 лет.
Форан проработала в Лондоне почти четыре года. Потом ею начали интересоваться мировые издания. Светящаяся бледная кожа Лорны, румяные щёки и огненно-рыжие волосы мгновенно привлекли к ней внимание знаменитых фотографов, которые стали приглашать её на съёмки в различных именитых изданиях.
Лорна обладает необычной красотой в стиле эпохи Ренессанса.
До этого времени Лорна работала помощником менеджера по розничной торговле, но после того, как ей пришлось отказаться от пары крупных модельных работ из-за конфликтов в расписании, она решила пойти на неполный рабочий день. «Это немного пугает, потому что я впервые выполняла работу, в которой нет расписания с 9 до 5 пять дней в неделю».
Поначалу девушку пугал такой безумный рваный график.
На вопрос о том, какой был самый странный эпизод в её карьере, она ответила: «Однажды для съёмок требовалось полить меня мёдом от шеи вниз. Сначала слой был очень толстым, но затем, когда он нагрелся, он стекал вниз, становясь очень жидким. Это было не очень приятно и странно. Но зато после этого у меня была такая шелковистая гладкая кожа!» - засмеялась модель.
Иногда Лорне в качестве модели приходится делать весьма странные вещи.
Лорна Форан не слишком серьёзно относится к себе или к миру моды. Она также отвергает все предложения об ограничительных диетах. «Мне повезло в том смысле, что я всегда была высокой и худой. Правда когда я стала старше, мой метаболизм стал не таким, каким был раньше. Мне приходится следить за питанием, но никакой диете я не следую, да у меня и силы воли для этого нет!»
Несмотря на такой успех, Лорна не очень серьёзно относится к карьере модели.
Она всегда была худой и считает, что сидеть на диетах - это не для неё.
Лорна часто приезжает к себе домой, в Килдэр, чтобы навестить семью. Она говорит, что её родителям очень трудно осмыслить её новый карьерный путь. «Я думаю, моя мама постепенно осознаёт это, и чем больше громких имён я ей говорю, тем больше она впечатляется. Правда она всё равно думает, что это немного странно. Мой отец вообще не имеет ни малейшего представления об индустрии моды! Но он не возражает против моей работы».
Родители Лорны до сих пор до конца не осознают, насколько их дочь знаменита.
Мир высокой моды ещё не раз услышит это имя.
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