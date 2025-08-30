Странные домашние обязанности жителей разных стран мира

Когда мы говорим о типичных домашних обязанностях, то представляем себе чаще всего уборку квартиры, мытье посуды, стирку и вынос мусора. Но в некоторых странах мира ежедневные домашние обязанности настолько экзотичны, что просто диву даёшься. О них и расскажет данный материал. Возможно, эта информация заставит содрогнуться.
1. Нигерийцы каждый день идут в саванну собирать осколки бивней слонов
Это позволяет нигерийцам не умереть от голода.
Африканская страна Нигерия находится за чертой бедности. Некоторые семьи там на в буквальном смысле вымирают, потому что им недоступна медицина из-за отсутствия денег. Противозачаточные средства они также позволить себе не могут, а в виду отсутствия образования и — как следствие — низкого интеллекта, в семьях рождаются десятки детей, которых не за что прокормить, а матери умирают очередными родами. Для того, чтобы сыскать средств к существованию, нигерийцы отправляются в саванны, где ищут осколки бивней слонов, которые те теряют ввиду старения особей (как мы с вами теряем и ломаем наши зубы) или из-за того, что слоники потерлись бивнями о камень или дерево. Их этих осколков из слоновой кости нигерийцы делают расписные брелоки, чтобы продать их туристам и иметь возможность не умереть от голода.
2. Дети семей в Индонезии ответственны за перенесение матрасов в дом каждое утро
Дети должны спасать матрасы по утрам в Индонезии. / Фото: fingeniy.com Индонезия — очередная страна третьего (или четвертого?!) мира, жители которой спиваются из-за отсутствия смысла существования. Все деньги многие взрослые в семьях тратят на алкоголь.
3. В Кении дети в семьях ответственны за доставку в дом воды, что занимает порой 4 часа и больше
Ежедневная обязанность детей в Кении. / Фото: zen.yandex.ru В беднейшей Кении люди в прямом смысле умирают от жажды. Самые бедные семьи имеют жилье на клочке земли, который находится от ближайшего источника воды примерно в 5-20 километрах. Если семья имеет хоть какую-то возможность содержать верблюда, то дети таких семей вместе с горбатой скотиной каждый день отправляются в ближайший более-менее процветающий городок для того, чтобы купить или выменять на другие вещи там какое-то количество воды, которое необходимо для приготовления пищи, утоления жажды и минимальной гигиены (впрочем, гигиена чаще всего не учитывается вовсе). А если семья за чертой абсолютной нищеты, до дети идут за водой с ведрами пешком. И иногда такой променад туда и обратно занимает 4 часа в день и более.
4. Безработные гаитяне сидят на крыльце, чтобы вовремя уловить по поведению соседей подачу электричества
Жизнь на крыльце… / Фото: doseng.org Гаити — самая бедная страна в Западном полушарии. Простой житель не может себе позволить заработок, превышающий 60 долларов в месяц. Как следствие, там остро стоит разбой. Вас могут запросто зарезать за наручные часы. Гаитяне не могут позволить себе эммигрировать по статусу беженца и смысла в существовании не видят, а значит очень часто любые заработанные деньги тратят на совершенно неконтролируемый ввиду отсутствия нормальных законов наркотраффик. В наркотиках они находят успокоение. Ведь им неведомо образование в такой же степени, как интеллект (получаемый в процессе образования). Однако Гаитяне, в отличие от жителей африканских стран, прекрасно знают о том, что бессмысленность бытия могут немного сгладить смартфоны. Поэтому тратят последние деньги на приобретение оных. Вот только их же нужно заряжать от электрической розетки. А электричество гаитянам дают только в течение лишь 2 часов в сутки. Поэтому неработающие гаитяне живут на крыльце своих домов (сделанных чуть ли не из картона и фанеры) для того, чтобы по поведению соседей (все ринулись в дом!) понять, чт о дали электричество. Они спешат зарядить свои смартфоны, чтобы хоть на несколько часов в соцсетях скрыться от ужаса реалий их быта. Интересный факт. Несмотря на то, что Гаити — столь бедствующая страна, там держат дома олигархи со всего мира. Причина проста: там сверхживописная природа. В горных районах существуют целые пригороды, где проживают только олигархи. Они разъезжают на мерседесах и готовы платить работникам тамошних местных ресторанов французской или японской кухни сотни долларов в качестве щедрых чаевых.
источник
