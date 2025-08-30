Странные домашние обязанности жителей разных стран мира

Когда мы говорим о типичных домашних обязанностях, то представляем себе чаще всего уборку квартиры, мытье посуды, стирку и вынос мусора. Но в некоторых странах мира ежедневные домашние обязанности настолько экзотичны, что просто диву даёшься. О них и расскажет данный материал. Возможно, эта информация заставит содрогнуться.

1. Нигерийцы каждый день идут в саванну собирать осколки бивней слонов

2. Дети семей в Индонезии ответственны за перенесение матрасов в дом каждое утро

3. В Кении дети в семьях ответственны за доставку в дом воды, что занимает порой 4 часа и больше

4. Безработные гаитяне сидят на крыльце, чтобы вовремя уловить по поведению соседей подачу электричества