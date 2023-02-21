Как сложилась судьба главных актеров популярного сериала 90-х «Дикий ангел»

Аргентинский телесериал «Дикий ангел», вышедший в 1998 году, покорил сердца не только зрителей своей страны, но и далеко за ее пределами. История любви Иво и Милагрос стала популярной более чем в ста странах мира. Судьба главных актеров полюбившейся мелодрамы сложились по-разному. Для кого-то сериал стал неким стартом карьерного роста, кто-то посвятил себя музыке, а кто-то решил попробовать себя в политике. Итак, как же сложилась судьба любимых героев знаменитого сериала 90-х?
Наталья Орейро (Милагрос Эспосито)
Наталья Орейро
Эта озорная девушка в красной кепке стала кумиром для миллиона девчонок. Все были влюблены в героиню Натальи Орейро, что сделало ее звездой мирового уровня. За роль Милли актриса несколько лет подряд побеждала в номинации «лучшая исполнительница главной роли», а также удостаивалась ряда премий в области телевидения в Европе.
А саундтрек «Cambio Dolor», исполненный Орейро, стал поистине хитом 90-х. Так что совместно с карьерой актрисы Нати выпускала музыкальные альбомы, гастролируя со своими песнями по всему миру. Особая любовь у Орейро случилась с Россией, куда звезда с удовольствием приезжает и по сей день.
После высоких рейтингов нашумевшего «Дикого ангела» Наталья Орейро снялась во многих фильмах и сериалах: «Качорра», «Клеопатра», «Ты – моя жизнь», «Вакольда» и другие. Особенно фанатов удивила ее работа в русско-аргентинском сериале «В ритме танго», где актриса говорила много текста именно на русском языке. После этого фанаты России, Украины и Белоруссии убедились, что она действительно «Наша Наташа».
В личной жизни у актрисы и певицы все хорошо. В 2001 году она вышла замуж за музыканта Рикардо Мольо, а через одиннадцать лет у супругов родился замечательный сын.Три года назад с Натальей вышла комедия «Супер-Крейзи», где она сыграла главную роль. Сейчас Орейро ведет уругвайское телешоу «Got Talent». Также звезда активно развивает свой аккаунт в Instagram, который ведет на испанском и русском языках.
Летом 2020 года Орейро подала документы на получение гражданства России. Получила ли звезда заветный паспорт пока точно не известно, но в любом случае Наталья - частый гость в нашей стране. Актрису всегда здесь встречают тепло и душевно. В этом году Наталья даже выступала на нашем новогоднем «Голубом огоньке» со своим бессмертным хитом «Cambio Dolor», погружая зрителей в годы счастливого детства и юности.
Факундо Арана (Иво Ди Карло Рапалло)
Факундо Арана
Экранная любовь Орейро достаточно быстро стал настоящей звездой и любимчиком девушек. Хотя за несколько лет до «Дикого ангела» он всего лишь играл на саксофоне в подземном метро, где его приметил один продюсер, предложивший ему роль в фильме «Музыка улиц». Затем появились и другие проекты, но все же самым популярным стал именно «Дикий ангел».
После этой мыльной оперы, на радость фанатов, случилось вновь экранное воссоединение с Орейро в сериале «Ты – моя жизнь». Также Факундо можно увидеть в таких фильмах и сериалах: «Добрые соседи», «Побег», «Яго, темная страсть», «Украденные жизни» и другие. У себя на родине Арана за свою карьеру получил огромное количество актерских наград.
Актер также не забывал о своем музыкальном прошлом, решив попробовать себя и в этой нише шоу-бизнеса. Семь лет назад у Факундо Арана вышел первый в его жизни джазовый сольный альбом. Кстати, в 2015 году он приезжал с концертами в Россию, где его очень тепло встретили российские фанаты.
Арана является активистом, выступающим за важность донорства. Возможно, с этим связана болезнь, рак лимфатических узлов, который диагностировали у актера еще в возрасте семнадцати лет. Но через пару лет Факундо поборол недуг, и своим примером он хочет помочь другим, кто столкнулся с похожими проблемами. Чтобы поддержать данную акцию, он совершил восхождение на Эверест. Правда это получилось у него лишь со второй попытки в 2016 году. В личной жизни у Факундо все хорошо. Вместе с супругой, актрисой и моделью, Изабель Маседо они воспитывают троих детей: Индию, Леона и Яко.
Вероника Виейра (Виктория Ди Карло)
Вероника Виейра
В «Диком ангеле» Веронике досталась роль сестры главного героя Иво. Многие следили за развитием ее отношений с шофером Рокки, болея за полюбившуюся пару. Но из-за экономии бюджета сериала создатели решили прекратить съемки этой пары, не дожидаясь окончания сериала.
В кино Вероника попала случайно, придя за компанию на кастинг с подругой. Поначалу роли были малозаметные, но вот «Дикий ангел», несмотря на второстепенность ее героини, принес ей завидный успех. После она снялась в нескольких телесериалах: «Провинциалка», «Говоря о любви» и «Телохранитель». Еще Виейра была телеведущей популярного шоу «Идеальная пара», где помогала обрести героиням женское счастье.
Сейчас Виейра разведена, воспитывает дочек-близнецов от Хосе Луиса Родригеса, более известного как музыканта Сильвестри. В данное время актриса ведет закрытый и отстраненный от шоу-бизнеса образ жизни.
Марсело Мацарелло (Рокки)
Марсело Мацарелло
Экранный возлюбленный Вероники Виейры, по окончанию съемок в «Диком ангеле», вместе с Факундо Арано попал в сериал «Добрые соседи», а затем и в фильм «Побег». После двух проектов в 2006 году у Марсело было затишье на экранах, но актер много работал на сцене театра.
Однако в 2014 году он вновь вернулся на ТВ с русско-французским фильмом «Виктор». Также Мацарелло был приглашен на ключевую роль в черную комедию «Bajo techo». За свою карьеру актер получил множество наград.
Габриэла Сари (Глория)
Габриэла Сари
Сериал «Дикий ангел» стал отправной точкой для этой актрисы, так как до него она снималась в проектах, которые по разным причинам так и не вышли на экраны. Так что после роли лучшей подруги Милагрос карьера актрисы пошла в гору. Сейчас Габриэлла снимается в различных фильмах и телесериалах. Актриса вновь встретилась на съемочной площадке с Факундо Арана в «Добрых соседях» и «Дотянуться до небес». Актрису также можно увидеть на сцене театра.
Габриэла является активным пользователем социальных сетей, где делится с поклонниками своей жизнью. Актриса состоит в отношениях с Адрианом Шиджманом, с которым они вместе воспитывают дочь. В прошлом году фотография актрисы была украшением ноябрьского номера глянцевого журнала «Parati».
Виктория Онетто (Лина)
Виктория Онетто
Лина, как и Милли, работала прислугой, а позже вышла замуж за друга главного героя - Бобби. Именно героиня Онетто задала моду в 90-х годах на заколки с бабочками. После сериала «Дикий ангел» Виктория сосредоточилась на откровенных фотосессиях. Помимо мыльных опер Виктория периодически появлялась в кинофильмах. Летом прошлого года вышел новый сериал «Убеждение» с участием Виктории.
В 2010 году актриса вышла замуж за аргентинского актера, композитора и продюсера Хуана Бласа, пара воспитывает дочь Еву, которой сейчас 15 лет. В последнее время актрисе больше по душе театр, где она играет с 1995 года, нежели кино и сериалы. Еще Онетто пробует себя в политике. Она занимает пост секретаря по культуре, искусству и зрелищам в муниципалитете Авельянеды.
Пабло Новак (Бобби)
Пабло Новак
Пабло досталась роль друга главного героя, который предпочел его сестре Виктории служанку Лину. Новак начал сниматься в фильмах и сериалах еще до роли в культовом «Диком ангеле». Сейчас Пабло также продолжает работу на ТВ, но и не забывает про работу в театре, где он выступает как в качестве актера, так и режиссера. Еще он пробует себя как драматург. С 2018 года начали выходить спектакли по его постановкам, которые имеют большой успех на родине.
Более пяти лет Пабло был радиоведущим. Еще актер много раз был композитором в кино и театре, а в 2004 году мир услышал его первый сольный альбом. Пабло Новак проводит различные мастер-классы, преподает в частном порядке в школах и колледжах, пишет статьи, а также пособия. В общем Пабло - очень разносторонняя и творческая личность. А вот в личной жизни у актера не так уж и гладко. В 2010 году он развелся со своей женой Андрее Кэмпбелл, с которой прожил 13 лет. Во время брака у пары родились двое детей.
Лидия Ламайсон (Анхелика Ди Карло)
Лидия Ламайсон
Несмотря на свой возраст, на момент съемок в мыльной опере «Дикий ангел» актрисе было 84 года, донна Анхелика стала одним из самых любимых персонажей этого сериала. Она была просто воплощением добра и интеллигентности, но с добавлением нотки строгости.
Карьера Лидии началась с работы моделью в Аргентине, а также в Бразилии и Венесуэле. Первой ее работой в кино стал фильм «Падение» (1959), где ей досталась одна из ключевых ролей. За свои заслуги в кино Лидия получила приз ассоциации кинокритиков. А в 2005 году ей досталась награда от вице-президента Аргентины за ее художественный вклад в национальную культуру.
Лидия Ламайсон - настоящий ветеран кинематографа. Она принимала участие в съемках вплоть до 2008 года, ей тогда было 94. Зимой 2012 года актриса ушла в мир иной в возрасте 97 лет.
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