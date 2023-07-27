С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    БРЕД  НУМЕРОЛОГИИ      *** Цифры очень важны для человека , но только тогда , они отражают РЕАЛЬНЫЕ количества и ...10 научных экспер...
  • Степан Капуста
    Какая чушь! Сырой рис... разогревать?8 продуктов, кото...
  • Воробей
    "На самом деле, согласно Книге Бытия. Содом и Гоморра получили кару по совокупности своих злодеяний, на которые их же...Заблуждения: этог...

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

В середине января нам удалось посетить горную тропу, которая считается одной из самых опасных в мире. Тропа находится в месте под названием El Chorro, это в южной части Испании, недалеко от таких крупных городов, как Гранада и Малага.

Тропа была построена ещё в начале 20 века, для прохода рабочих, которые занимались строительством плотины.

До некоторых пор тропа была одной из опасных только потому, что она была почти полностью разрушена, и без альпинистского снаряжения пройти её было нереально. К тому же, официально доступ туда был закрыт из-за несчастных случаев со смертельным исходом.

Да, тропа именно была одной из самых опасных. Несколько лет назад правительство решило обновить эту тропу и сделать из неё туристический аттракцион. Бюджет проекта по реконструкции составил 7 миллионов евро. Именно за эти деньги власти превратили одну из самых опасных троп в одну из самых захватывающих.

Официально эта тропа должна открыться весной, точной даты ещё нет. Где-то писали, что должны открыть в районе пасхи. Но эти даты так часто меняются, что лучше на них забить.

В настоящее время тропа находится на заключительном этапе реконструкции, поэтому там уже спокойно можно гулять. Но только когда там нет рабочих, т.к. вход туда запрещён.

Мы не стали ждать открытия, наше любопытство не могло ждать. Да и мы не могли просто взять и подождать открытия, т.к. мы постоянно находимся в движении, и на момент официального открытия мы будем уже далеко от этого места.

Поэтому мы приехали в этом место, подождали до 5 часов вечера, когда рабочие пойдут домой, и отправились смотреть на эту «опаснейшую тропу». В посте много фото, почти без описания, но оно тут и не нужно.

Также я сделал видео с этой тропы, может немного наркоманское, из-за отсутствия стабилизатора и ускорения.



На данный момент это эксклюзивный материал, т.к. в интернете почти нет фотографий с обновлённой тропы. Так же и с видео, в основном там какие-то непонятные фото и видео.

Итак, давайте же посмотрим, что представляет из себя новая тропа.

Возле тропы над горой кружат десятки стервятников, никогда столько не видел. Жаль телеобъектива нет.

Одна из самых опасных троп в мире

Здесь уже можно увидеть начало тропы и ущелье, через которое нужно пройти по висячему мосту.

Одна из самых опасных троп в мире

Тропа идёт вдоль стен скал, у самого начала тропы есть тоннель для поездов, через который можно пройти на другой конец тропы. Хотя сейчас это уже незачем.

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Тот самый висячий мост через ущелье

Одна из самых опасных троп в мире

С моста очень крутой вид

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

На тропе есть несколько памятных табличек погибшим на этой тропе. Скорее всего, это альпинисты, т.к. раньше без снаряжения на этой тропе вообще никак было.

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Место для крутых селфи. Мы не стали туда лезть, хотя очень хотелось

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Рядом с новым висячем мостом остался старый мост, которому сотня лет.

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

В конце тропы открывается вид на такое вот зелёное место среди гор

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Когда мы свободно ходили по этой тропе, какие-то альпинисты аккуратно передвигались по этой же тропе со страховочными тросами. Видимо, они везде ходят со страховкой.

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Хочется нырнуть?

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Одна из самых опасных троп в мире

Виден кусок старой тропы

Одна из самых опасных троп в мире

Ставлю лайк этой тропе

Одна из самых опасных троп в мире

Да, после реконструкции эта тропа уже не одна из самых опасных, да и вообще не опасная. Придётся снова ждать, пока время беспощадно уничтожит тропу и она снова станет опасной.

с


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх