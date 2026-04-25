Затыкали воском уши и выплачивали компенсации: 5 малоизвестных фактов о пиратах

Пиратство - довольно известный эпизод из истории человечества, а их приключения пользуются популярностью в массовой культуре. Но как это обычно бывает, морские разбойники в представлении большинства являются стереотипным изображением из кинокартин, тогда как реальность была совсем иной.
1. Не все становились пиратами добровольно
Не все становились пиратами по собственной воле. /Фото: scroll.in
Как бы не романтизировали золотой век пиратства, речь в нём никогда не шла о людях с высокими моральными ценностями на современный манер. И для целого ряда капитанов необходимость получить, например, дополнительных работников, означала найти их любой ценой, даже если сами люди были не согласны. Нередко использовалась практика попросту похитить мужчину из какого-нибудь портового кабака, предварительно напоив, и у тех не оставалось никакого выбора на корабле посреди океана, кроме как согласиться на принудительную работу.
2. На борту пиратских кораблей часто царила демократия
Каждый пират имел своё право голоса. /Фото: secretbristol.com
Какими бы жестокими порой не были пираты, они не оставались в стороне от того, чтобы предоставить определённые права каждому члену их команды. Так, на борту их судна у каждого пирата была определённая доля влияния и даже власти - как минимум, напрямую обращаться к капитану даже с критикой. Кроме того, часто практиковалось разделение добычи поровну, а также принятие коллективного решения об отстранении капитана, если команда считала, что он не подходит.
3. Золотые серьги носили для демонстрации опыта и создания беруш
Серьги имели огромное значение для пирата. /Фото: collinsrace1.wordpress.com, salemhauntedadventures.com
Если взять стереотипный пиратский образ, то золотая серёжка в ухе будет неотъемлемым элементом. Но носили такую не эстетики ради, а часто с определённой, демонстративной целью. Так, в Золотой век пиратства серьга могла означать достижение пиратом какого-либо уровня мастерства или опыта в виде важного события. К примеру, некоторые пираты получали украшение при первом пересечении экватора, а другие заслужили их. Были и более субъективные причины: для одних моряков они были своего рода оберегом, а другие - из сентиментальной привязанности к кому-то. В конце концов, сформировалась и практическая сторона ношения, если серьги было две: по информации редакции novate.ru, пираты использовали их как основу для беруш - когда шли на абордаж, то крепили на серьги воск, чтобы заткнуть уши и защитить их от громких звуков выстрелов.
4. У пиратов была практика компенсаций
Пострадавшие пираты получали неплохие страховые выплаты. /Фото: salemhauntedadventures.com
Как бы странно это не звучало, у пиратов существовала практика, подобная на работу профсоюза, гарантировавшего соцстрахование. Оказывается, многие команды выплачивали компенсации пиратам, которые пострадали во время работы или не могли больше заниматься своим делом. Причём, согласно сохранившейся информации, выплаты были, мягко говоря, немаленькие, если речь шла о проводах на пенсию по состоянию здоровья. Например, есть данные, что однажды пирату, потерявшему руку выплатили 600 золотых монет, что эквивалентно современным 100 тысячам долларов.
5. У пиратов было запредельное количество суеверий
Альбатрос - по, сути, одно из священных животных для пиратов, с которым связана масса суеверий. /Фото: en.wikipedia.org
Пираты занимались очень опасными, рискованными делами, и нет ничего удивительного, что в итоге они были суеверными. Но вряд ли современный человек поймёт, насколько. Одних только талисманов могли быть десятки - от перьев в шляпах, которые нужно было взять только в строго определённых условиях, до всё тех же серёжек. Количество примет для пиратов и вовсе поражает воображение, потому что одним запретом на женщин на борту всё не заканчивалось. Так, стричься на корабле - нельзя, перевозить бананы - тоже, ступать на борт - только с правой ноги, увидеть акулу - плохая примета, а дельфина - хорошая, тронуть альбатроса - страшное преступление, и многое другое.
