Родиться левшой: Как относились к леворуким разные народы

Тот самый Левша, о котором писал Лесков.
Некоторые ученые предполагают, что в первобытном строе количество правшей и левшей было приблизительно одинаковым. Однако постепенно праворукие вытеснили леворуких, причем это вытеснение происходило порой очень жестокими путями.
Тула, памятник Левше./Фото: s10.stc.all.kpcdn.net
Левая рука – от «нечистого»
В то, что левая рука – пособник дьявола, верили и верят во многих странах. Например, в Средневековье в Европе были распространены иконы, на которых грешников, сатану и злых духов изображали с левой стороны, а праведников – справа. Епископ Равенны Петр Хризолог писал в своей проповеди: «Двуличие, хитрость, притворство, обман, ложь, высокомерие, гордыня и тщеславие таятся в нас слева».
Святой Бернард, соблазняемый сатаной./Фото: ic.pics.livejournal.com
Утверждалось, что дьявол – отражение ангелов, извращающее все доброе и хорошее. Поэтому левая рука, которая расположена зеркально, считалась той частью тела, через которую «нечистый» руководил человеком.
Фреска «Мытарства. Празднословие и сквернословие» в Рильском монастыре. Болгария./Фото: i0.wp.com
В Древней Руси в языческую пору существовало поверье, что Чернобог (властитель тьмы) был левшой. Соответственно, его слуги тоже обладают этой особенностью. Негативное отношение к леворуким наглядно отражено в эпосе, например, в сказках: «Налево пойдешь – жизнь потеряешь». Про неумеху говорили, что у него обе руки левые, а заработок, с которого не платились налоги, то есть по-сути, незаконные доходы, и сейчас называют «левак». Синоним супружеской измены – «ходить налево».
Даже просвещенный царь Петр I запретил левшам свидетельствовать в суде. Он считал их лживыми. Такие слова как «праведник», «правда», «право» указывают на явную дискриминацию левшей. За то, что кто-то ел из общей миски левой рукой, можно было получить ложкой по лбу от главы семейства.
В Японии девушка с доминирующей левой рукой могла вообще не выйти замуж, а мужчина мог развестись с женой, если случайно узнавал, что она – переученная левша. В мусульманских странах гигиенические процедуры после туалета осуществляются левой рукой, поэтому она считается грязной. Закон, запрещающий прикасаться ею к еде, помогает в какой-то мере защититься от кишечных инфекций, особенно в странах, где вода ценится на вес золота.
Левша? Шаман!
Народности севера и Индии относились к левшам с опаской. У них считалось, что человек, обладающий способностью делать все необходимое левой рукой – не от мира сего. С ним говорят или в него вселились духи. Поскольку шаманы и колдуны были в определенной степени аутсайдерами, общество не стремилось к контакту с ними.
Шаман. Камлание./Фото: fb.ru
Но в то же время человек, способный контактировать с иными мирами, может представлять из себя угрозу даже после смерти. Ведь духи, которые вселились в него, станут свободными и могут отомстить убийце. Левшей-колдунов просили о помощи по мере надобности, однако сблизиться с ними не пытались. Шаманы, можно сказать, были почетными изгоями.
Почему в СССР боролись с леворукостью
Еще сто лет назад была распространена псевдонаучная теория о том, что люди с доминирующей правой половиной мозга, то есть левши, являются ущербными. Профессор французской медицинской академии Ланллонг писал в 1905 году, что леворукость – «аномалия», следствием которой является эпилепсия, слабоумие и даже преступность. Доктор А.А. Капустин утверждал в 30-х годах: «Дети-левши в своем большинстве являются дегенератами, отягченными грубыми клеймами вырождения, и слабоодаренными».
Это убеждение продержалось в обществе, а, следовательно, и в педагогике вплоть до недавних пор. Малышей старались «исправить», заставляя есть и писать правой. Никто не задумывался, что заторможенность, плохая реакция и даже нарушение памяти у детей – следствие такого переучивания.
Проблемы левшей с письмом./Фото: www.studentenfutter.uni-tuebingen.de
Многие опасные инструменты, в частности, ножи и ножницы предназначены для «правого мира». Отсюда и высокий травматизм среди леворуких. В то же время, они научились выживать в этой довольно враждебной среде. Благодаря такому своеобразному естественному отбору процент талантливых людей среди левшей всегда был выше.
Морис Эшер. «Рисующие руки».
Народности, где быть левшой почетно
В Китае семьи, в которых рождались левши, считались счастливыми, а сами дети – любимцами богов. Такое же отношение к леворуким было и в Древней Греции, в отличие от Древнего Рима, где слово «левый» (sinister) означало нечто мрачное.
У инков левши также были в почете. И у современного североамериканского народа зуни людей с доминирующим правым полушарием мозга уважают. сК счастью, в СССР с 1985 года решено было отказаться от переучивания левшей. Во всем мире наблюдается положительная динамика роста этой группы населения, поскольку цивилизованные страны стали принимать во внимание их проблемы.
Компьютерная мышь для левшей./Фото: api.uchansichan.com
Производители создают компьютерные мыши, гитары, парикмахерский инструмент и даже линейки, специально предназначенные для тех, у кого ведущим является правое полушарие. 13 августа празднуется неофициальный Международный день левши.
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