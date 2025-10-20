Почему на аварийном выходе написано «запасный выход», а не «запасной»

Как правильно сказать применительно к месту аварийного выхода из общественного транспорта или здания: «запасный выход» или все-таки «запасной выход»? Привычнее для современного человека второй вариант, однако многие десятилетия раз за разом на предупредительных табличках появляется режущая глаз и ухо надпись из первого варианта. Почему же так? Неужели те, кто их пишет, не слишком грамотные. Или быть может чего-то о правилах не знают все остальные?
1. Что говорит говорят лингвисты и толковые словари?
Выдержка из словаря. ¦Фото: ya.ru.
Если не придираться, то и так, и так правильно. Однако, в контексте современного русского языка вернее будет использовать все-таки вариант со словом «запасной». Дело в том, что прилагательные с окончаниями «-ий» и «-ый» как «запасный» больше свойственны для русского языка XIX века. Слово «запасной» стали использовать в русском литературном языке только в начале XX столетия. Официально в употребление прилагательные на «-ой» вошли после 1920-х годов. Тогда советские языковеды признали, что правильно будет говорить именно «запасной выход», а не «запасный выход». При этом устаревшая форма слова из разговорного языка никуда по щелчку пальцев не делась, превратившись в то, что лингвисты называют «речевым клише».
Новый вариант прилагательного утвердили только в 1920-е годы. |Фото: kommersant.ru.
Речевые клише в разговорной речи - штука крайне стойкая. Когда в СССР стали делать трафареты для печати надписей под аварийные выходы, в стране все еще оставалось множество людей, привыкших говорить и писать по-старому. Благодаря этому форма «запасный» окончательно не вытеснена из обихода до сих пор. Нередко устаревшее слово можно встретись в сочетании с «вход», «выход», «путь» и т.п.
2. Альтернативная версия: ошибка или опечатка
Все еще работает речевое клише. ¦Фото: myslo.ru.
Существует также несколько альтернативных версий, который звучат вполне правдоподобно. При этом важно подчеркнуть, что современные ученые-лингвисты, занимающиеся изучением родного языка, в большей степени не разделяют подобных точек зрения. Тем не менее, первая версия сводится к тому, что в типографии была просто допущена опечатка (или ошибка) в окончании.
3. Альтернативная версия: украинский язык
Якобы виной всему автобусы ЛАЗ. |Фото: patp76.ru.
Существует еще одна популярная версия, описывающая возможную ошибку. Дело в том, что на украинском языке рассматриваемая надпись выглядит как «запасний вихiд». Бытует мнение, что при переводе на русский также была допущена ошибка в трафарете для автобусов ЛАЗ (Львов), после чего «неправильная» форма так и закрепилась в употреблении.
4. Альтернативная версия: венгерские автобусы
Другая легенда упоминает ошибку в Икарусах. |Фото: fotostrana.ru.
Самая романтичная легенда, связанная со словами «запасной» и «запасный». Как и в двух предыдущих в ней также речь идет об ошибке в русском слове. Однако, допущена она якобы была венгерскими рабочими, которые производили широко известные автобусы марки «Икарус». Правда, данная версия никак не объясняет тот факт, что слово «запасный» действительно существовало в русском языке до появления импортной техники.
