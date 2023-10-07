Что лучше всего приготовить с яичными белками: 5 аппетитных блюд для всей семьи

О кулинарных пристрастиях можно говорить бесконечно долго, каждый раз придумывая что-то новое. Но что делать, если остались яичные белки? Правильно, готовить из них всевозможные блюда - от банального омлета и запеканки до нежнейших воздушных десертов.
1. Омлет
Белковый омлет. \ Фото: google.com.
Белковый омлет отличается своей лёгкой, нежной и воздушной консистенцией, больше похожей на суфле. Запечь, пожарить или приготовить на пару – выбирайте любой из вышеперечисленных способов и наслаждайтесь оригинальным блюдом.
Ингредиенты:
• Белки – 4-6 шт;
• Ветчина – 150-200 г;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Шпинат свежий – 100-150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Омлет из белков. \ Фото: mysecondbreakfast.com.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать как следует просохнуть;
• После притомить пару минут на сухой сковороде;
• Ветчину нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Белки взбить до густой пены;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Добавить шпинат, сыр и ветчину;
• Аккуратно перемешать;
• Получившуюся белковую смесь выложить по формочкам для запекания;
• Поставить на противень;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Готовый омлет перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью.
2. Грибы в кляре
Грибы в кляре. \ Фото: southmill.com.
Ещё один способ использовать белки – приготовить из них кляр. Он идеально подойдёт как для овощей, так и для грибов.
Ингредиенты:
• Шампиньоны среднего размера – 8-10 шт;
• Вода – 1 неполный на два пальца стакана;
• Мука – 0,5 стакана;
• Белки – 2-3 шт;
• Крахмал – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Шампиньоны в кляре. \ Фото: thelastfoodblog.com.
Способ приготовления:
• Грибы слегка ополоснуть под холодной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• Очистить;
• Разрезать на две части;
• В миске смешать белки с солью и смесью молотых перцев;
• Взбить в пену;
• Затем аккуратно добавить воду, постоянно помешивая;
• После всыпать просеянную муку, смешанную с крахмалом;
• Как следует перемешать до однородной массы;
• Грибы обмокнуть в кляре;
• Обжарить на подсолнечном или оливковом масле до золотистого цвета со всех сторон;
• Подать к столу.
3. Картошка, запечённая в белках
Запечённая картошка. \ Фото: i.iplsc.com.
Ещё один вариант блюда для всей семьи – картошка, запечённая в духовке. А ключевым ингредиентом являются яичные белки.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 5-6 шт;
• Белки яичные – 1-2 шт;
• Паприка молотая сушёная – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Розмарин сушёный молотый – по вкусу;
• Тимьян сушёный – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка.
Очень вкусная запечённая в духовке картошка. \ Фото: happywaytravel.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой средней толщины;
• Слегка ополоснуть;
• После как следует промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• В миске смешать белки с солью, паприкой, смесью молотых перцев, розмарином, тимьяном и пропущенным через пресс чесноком;
• Хорошенько перемешать и взбить;
• Получившуюся смесь перелить в пакет;
• Выложить туда же картошку;
• Завязать край;
• Хорошенько встряхнуть несколько раз;
• Пропитанную яично-пряной смесью картошку выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут.
4. Бисквит
Бисквит на яичных белках. \ Фото: afamilyfeast.com.
Невесомый, словно пёрышко – первое, что приходит на ум, когда видишь и пробуешь бисквит, приготовленный на яичных белках. Это лакомство придётся по вкусу как сладкоежкам, так и тем, кто не особо жалует мучное и сладкое.
Ингредиенты:
• Белки яичные – 7-8 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Пудра сахарная – опционально;
• Мука – чуть больше половины стакана;
• Лимон – 1 шт.
Нежный, лёгкий и воздушный бисквит. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Способ приготовления:
• В миске взбить яичные белки до образования пены;
• После добавить лимонный сок (примерно с половины лимона);
• Всыпать сахар по вкусу;
• Перемешать и взбить до консистенции густых глянцевых пиков;
• Муку просеять через мелкое сито;
• Смешать с сахарной пудрой;
• После получившуюся смесь соединить с яичной;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Получившееся тесто выложить в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса;
• После достать форму из духовки;
• Не извлекая корж, перевернуть ёмкость вверх дном и поставить на решётку;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Готовый бисквит слегка остудить;
• Порционно нарезать и подать к столу.
5. Суфле из курицы
Куриное суфле. \ Фото: wordpress.com.
И завершает пятёрку блюд – суфле из курицы. Подавайте со свежей зеленью как в тёплом, так и холодном виде.
Ингредиенты:
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Сливки средней жирности – 1 стакан;
• Белки яичные – 2 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Мука – 2 ст.л;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу.
Суфле из куриного филе. \ Фото: img.apmcdn.org.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Затем отварить мякоть до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Остудить до комнатной температуры;
• Нарезать произвольными кусочками;
• Пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Влить сливки;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, мускатным орехом;
• Добавить сливочное масло и просеянную через сито муку;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Белки взбить до состояния густой пены;
• После соединить с мясной смесью;
• Хорошенько перемешать;
• Получившуюся смесь выложить в форму для запекания;
• Поставить в глубокий противень;
• Влить в него воду так, чтобы дно ёмкости было покрыто на один-два сантиметра;
• Отправить в разогретую до 180 градусов на полчаса;
• Перед подачей посыпать листочками свежей петрушки.
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