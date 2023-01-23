Самое вонючее вещество в мире

Тиоацетон — летучая жидкость, которая имеет простую формулу CH3-CS-CH3. Несмотря на простоту строения, тиоацетону принадлежит рекорд по «вонючести» среди всех химических веществ, когда-либо полученных на Земле.







В 1889 году в немецком городе Фрайбург ученые предприняли попытку получить небольшое количество тиоацетона. По воспоминаниям современников, «По городу немедленно распространился настолько отвратительный запах, что у жителей возникала рвота, а некоторые из них так и вовсе падали в обморок.» В городе возникла паника. Властям пришлось срочно эвакуировать население.



Тиоацетон сразу же после получения самопроизвольно полимеризуется в ТРИтиоацетон — вещество, лишенное всякого запаха. Но стоит тритиоацетон деполимеризовать обратно до мономера… и начинается незабываемый праздник.



Инцидент, похожий на фрайбургский, произошел в 1967 году в Оксфорде. В лабораториях компании Esso группа сотрудников проводила эксперимент по получению тиоацетона. Из-за повышенного давления из колбы с тиоацетоном выскочила пробка. Хотя пробку тут же вернули на место, вскоре у всех, кто находился в радиусе 200 метров (!) от лаборатории, начались приступы рвоты.



Однажды два химика, которые работали в той же лаборатории с мизерными количествами тиоацетона, решили перекусить в ресторане. Из-за распространяемого ими скверного запаха химиков едва не вышибли на улицу, а официантке пришлось обрызгать их дезодорантом.



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