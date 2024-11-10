5-комнатная квартира Ларисы Долиной в Москве, которую чуть не «отжали» мошенники

Лариса Долина стала жертвой крупной финансовой и квартирной аферы. | Фото: mydecor.ru.

Элитный дом в Ксеньинском переулке в Хамовниках, где находится 5-комнатная квартира Ларисы Долиной (Москва).

Лариса Долина в своей квартире, рыночная стоимость которой составляет 150 млн рублей. | Фото: woman.ru.

Друзья и коллеги в холле московской квартиры, площадь которой достигает внушительных 236 кв. метров. | Фото: blitz.plus.

Подвесные потолки и обилие витражей – привет от «евроремонтов» 2000-х гг. | Фото: mydecor.ru.

Натуральное дерево было в приоритете. | Фото: aif.ru.

Интерьер гостиной в элитной московской квартире в Хамовниках. | Фото: fishki.net.

Просторная кухня должна радовать хозяйку.

Неожиданное совмещение стилей оформления столовой и кухонной зоны. | Фото: sevastopol.su.

Интерьер спальной комнаты.

Насыщенный разнообразием красок в интерьере ванной комнаты. | Фото: aif.ru.