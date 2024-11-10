5-комнатная квартира Ларисы Долиной в Москве, которую чуть не «отжали» мошенники

Новость о мошенниках, чуть не лишивших элитной квартиры в центре Москвы народную артистку РФ Ларису Долину, всколыхнула Сеть и заставила задуматься многих. Но кто бы что не говорил или не думал, вопиющий случай подогрел интерес как к самой народной любимице, так и к ее недвижимости. И пока идут разбирательства, выясняется, что на самом деле произошло и кто виноват, у нас есть прекрасная возможность заглянуть в элитную московскую квартиру знаменитости в Хамовниках с рыночной стоимостью в 150 миллионов рублей.
Лариса Долина стала жертвой крупной финансовой и квартирной аферы. | Фото: mydecor.ru.
Имя Ларисы Долиной сегодня можно увидеть везде и связано это, с вопиющим случаем произошедшим с известной на всем постсоветском пространстве певицей. Все обсуждают инцидент с элитной квартирой звезды, которой она чуть не лишилась из-за убедительной наглости и безнаказанности мошенников, нагло расплодившихся настолько, что даже известные личности умудряются попасться на их удочку.
Элитный дом в Ксеньинском переулке в Хамовниках, где находится 5-комнатная квартира Ларисы Долиной (Москва).
Напомним: Сеть пестрит информацией, что Лариса Долина собственноручно перевела на счет «разводил», старающихся «сберечь» ее банковские вклады, на 98 млн рублей. Затем знаменитость и вовсе неожиданным образом продала 5-комнатую квартиру площадью 236 кв. м в Ксеньинском переулке Москвы, лишившись при этом и элитного жилья, и вырученных средств в размере 112 млн рублей, которые отправились туда же, на «безопасный счет». При этом «фиктивная» продажа происходила в уважаемом агентстве недвижимости, а покупатель был вполне реальный и с настоящими деньгами, которых также лишился, как, скорее всего, и квартиры в Хамовниках – центральном административном округе и одном из самых дорогих районов столицы.
Лариса Долина в своей квартире, рыночная стоимость которой составляет 150 млн рублей. | Фото: woman.ru.
Друзья и коллеги в холле московской квартиры, площадь которой достигает внушительных 236 кв. метров. | Фото: blitz.plus.
Редакция Novate.ru предлагает оставить разбирательство компетентным органам, а самим заглянуть в квартиру, которая по рыночной цене стоит около 150 миллионов рублей. Хотя, как говорит ценник сделки, и в этом случае знаменитость потеряла, поскольку согласилась на меньшую сумму (поговаривают, из-за спешки и желания спасти хоть что-то).
Подвесные потолки и обилие витражей – привет от «евроремонтов» 2000-х гг. | Фото: mydecor.ru.
Учитывая, что последнее время Лариса Александровна живет в Подмосковье, точнее сказать в элитном поселке Славино (Мытищинский район), то ожидать ультрасовременных дизайнерских фишек и инновационных внедрений в ее московской квартире не приходится. Так что «новые владельцы», которым придется пережить немало сложностей и судебных заседаний, чтобы доказать, что они действительно «добросовестные покупатели» (вполне официальный статус, позволяющий вернуть хотя бы часть денег) попадут в эпоху модных в начале 2000-х гг. «евроремонтов».
Натуральное дерево было в приоритете. | Фото: aif.ru.
Стразу же стоит оговориться, что по мнению экспертов, все отделочные материалы, двери, мебель, текстиль и т. д. из разряда дорогих (известная певица не поскупилась на обустройство своего жилища). Ну а в дизайне, общей эстетике и пристрастиях в выборе стиля оформления, цветовой гаммы и т. д., каждый ориентируется на свой вкус. А на него, как известно, товарищей нет.
Интерьер гостиной в элитной московской квартире в Хамовниках. | Фото: fishki.net.
Многоуровневые массивные потолки (включают еще и фигурные накладки), безжалостно «съедающие» объем комнат, упрощающие до невозможности дизайн интерьера полы, с диагональной укладкой паркета, нарочито объемные перегородки со встроенными полками, витражное стекло с золотыми разводами на шкафах или дверях, шторы и ламбрекены из бархатной ткани, диваны, покрытые «ковровыми» накидками с бахромой, обилие мелочей на столах и каминной полке – все это можно увидеть в просторных комнатах общего назначения.
Просторная кухня должна радовать хозяйку.
Неожиданным образом дела обстоят и в кухне, под которую выделили довольно много места и обставили (в то время) по последнему слову техники, но безжалостные модные тренды, меняющиеся по нескольку раз за год, свели на нет и без того не очень удачный выбор дизайнеров. Глянцевая белая плитка с контрастными вставками, например, не подчеркнула красоту мебельного гарнитура, а перетянула на себя все внимание, превратив пространство в пестрящий разнообразием цвета и форм коллаж, не очень гармонирующий с соседней классикой столовой, оформленной с претензией на дворцовый стиль.
Неожиданное совмещение стилей оформления столовой и кухонной зоны. | Фото: sevastopol.su.
Интерьер спальной комнаты.
Две спальни в элитной квартире оформлены в будуарном стиле. Одну из них украшают фрески с цветочными мотивами как на стенах, так и на дверях встроенных шкафов, «античные» колонны, шторы с ламбрекенами на окне и у изголовья кровати, расписной бьюти-уголок с намеком на французскую дворцовую роскошь, обилие розовых нов и всяких мелочей. Не обошлось без ТВ-панели внушительной диагонали и «потолочного люка», так модного среди дизайнеров, специализирующихся на «евроремонтах».
Насыщенный разнообразием красок в интерьере ванной комнаты. | Фото: aif.ru.
Но вершиной дизайнерского эксперимента стало оформление огромной ванной комнаты, которая зрительно уменьшилась в размерах из-за темно-синей плитки с причудливыми цветочными мотивами и «мраморными» прожилками, пронизывающими все плоскости покрытия. Но в этом вопросе, каждый владелец делает так, как ему нравиться и хочется, так что судить о выборе цвета и дизайна мы не вправе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии