8 гаджетов с противоречивыми отзывами, о покупке которых стоит подумать дважды

Современный рынок гаджетов предлагает огромное количество техники для самых разных целей, хотя глобально они все призваны упростить нашу повседневность. Вот только это совсем не значит, что каждый такой девайс действительно придётся по душе любому. Не меньше сбивают с толку и отзывы на некоторые из них - если одни остаются в восторге от покупки, то другие жалеют о потраченных на них деньгах.
1. Сенсорный дозатор для жидкого мыла
Для одних сенсорный дозатор для мыла - мастхэв, для других - ненужная штука. /Фото: ixbt.com
Диспенсером для мыла в жидком состоянии называют в принципе все дозаторы. Однако в данном случае речь пойдёт о его сенсорной модификации, которая считается новым словом в цифровизации нашей повседневности. А вот о его актуальности и нужности можно увидеть совсем уж противоречивые комментарии. И если с размещением такого гаджета в общественных местах всё понятно - бесконтактный девайс действительно пригодится - то вот для дома они пригодятся не каждому.
Так, одни жалуются на постоянную необходимость заряжать прибор и вовсе не понимают, зачем он нужен, если жидкое мыло зачастую и продают с дозатором. А вот другие наоборот, хвалят сенсорный диспенсер, замечая, что с их помощью можно неплохо экономить расход мыла, да и к тому же гаджет банально эстетичнее, чем покупная пластиковая бутылка мыла из магазина. В любом случае, стоит лишний раз поразмыслить, а нужен ли такой дозатор именно в вашу ванную, чтобы не выбросить деньги на ветер.
2. Компактный увлажнитель воздуха
Об эффективности компактных увлажнителей давно ходят разные сомнения. /Фото: lifehacker.ru
Справедливости ради, стоит уточнить - в сущности, увлажнитель действительно является полезной штукой, способной избавить нас от массы неудобств из-за слишком сухого воздуха в помещениях. Однако перед выбором такой покупки лучше обратить внимание на гаджеты традиционного размера, а вот от слишком компактных лучше отказаться.
3. Автоматический штопор
Не все оценивают удобство автоматического штопора. /Фото: kuchenland.r
Глядя на автоматические штопоры, можно подумать, что это очень полезная и удобная штука. Правда, не всё так уж и однозначно, несмотря на то, что они свою основную функцию как раз выполняют. Вот только эти девайсы обычно позиционируются как механизмы, которые откупоривают вино без помощи человека. В реальности они требуют массу манипуляций от владельца, чтобы адекватно сработать, ещё и подзарядки регулярной требуют в самый неподходящий момент. Одни покупатели готовы приспосабливаться, но другие считают автоматический штопор абсолютно бессмысленной штукой.
4. «Умный» чайник
Возможности умного чайника кому-то нравятся, а кому-то остаются непонятными. /Фото: youtube.com
Смысл существования так называемого «умного» чайника в том, что он подключен к смартфону через беспроводную сеть, и это позволяет управлять его работой через специальное приложение. Многим нравится такая технологичность - например, возможность выбора температуры нагрева воды или напоминания, когда она слишком остывает. Однако больше этот девайс от обычного чайника ничем не отличается, поэтому далеко не все потребители считают его реальным гаджетом будущего, а не просто не самой удачной попыткой внедрить на кухню очередную «умную» технологию.
5. Сенсорный диспенсер напитков
Определённая целевая аудитория будет довольна таким гаджетом, а другим он и не нужен. /Фото: allegro.cz
Сенсорный диспенсер для напитков, по сути, представляет собой более прокаченную бутылку, которая сама наливает воду или другую нужную жидкость в подставленную чашку. Многие не совсем понимают, к чему вообще такие сложности - мол, можно просто хранить ту же воду в закрытой таре и не бояться, что в неё что-то попадёт. Поэтому те, кто его купил, частенько остаются довольными, но это также зависит от условий.
Например, его хвалят молодые родители, чьи маленькие дети ещё не до конца овладели навыком и силой рук, чтобы постоянно откручивать крышки у традиционных бутылок. Зато автоматический диспенсер напитков облегчает эту задачу донельзя, что позволяет поддерживать водный баланс и у малышей. Кроме того, использование этого гаджета значительно экономит время, так что многие действительно радуются такой покупке, тогда как другие посчитают выброшенными на ветер деньгами.
6. Аэратор для крана со светодиодами
При определённом образе жизни такая штука для смесителя будет настоящим мастхэвом. /Фото: santekhnik-moskva.blogspot.com
У аэратора для крана на кухне или в ванной два ключевых достоинства - во-первых, он способствует экономии воды, а во-вторых, с помощью подсветки демонстрирует изменения её температуры за счёт перехода на другой оттенок. Да вот не все впечатляются такими функциями - находятся пользователи, которые считают подсветку недостаточно мощной при слабом напоре воды, а её мигания бессмысленными. Другие клиенты как раз удовлетворены, в особенности, любители попить водички или помыть руки по ночам, ведь подсветка позволяет не включать лишний раз свет на кухне, так что в какой-то мере моет происходить оптимизация ещё и счетов за электроэнергию, а не только за водоснабжение.
7. «Умная» бутылка для воды
Очередной умный гаджет с сомнительной актуальностью. /Фото: journal.ilounge.ua
«Умная» бутылка для воды представляется производителем как отличный помощник в поддержании водного баланса. Для этого она имеет способность предупреждать владельца, когда нужно выпить очередную порцию воды. Но есть потребители, которые искренне удивляются - зачем переплачивать за гаджет, делающий всё то, что способны выполнить уже имеющиеся девайсы? Тот же режим потребления воды можно настроить с помощью напоминалок или будильником на смартфоне, и покупать для этого «умную» бутылку совсем не нужно.
8. Гаджет для подогрева кружек
Ещё один гаджет, который одни заценят, а другие раскритикуют. /Фото: magicmag.net
Весьма неоднозначно воспринимается и подогреватель кружки, который позиционируется как мастхэв для трудоголиков - мол, можно всегда иметь под рукой горячий чаёк либо кофеёк, не отвлекаясь на поход в офисный буфет. С другой стороны, перерывы на работе всегда нужны, просто чтобы не перетруждаться, и перекус является отличным вариантом такой паузы, а вот гаджет для подогрева может его лишить. Впрочем, ряд покупателей приобретают его даже не для работы, а для дома, чтобы уютным вечером лишний раз не вставать на кухню за тёплой порцией любимого напитка. Так что покупка такого гаджета может стать и отличным решением, и лишней тратой денег - всё зависит от контекста применения.
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