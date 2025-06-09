8 гаджетов с противоречивыми отзывами, о покупке которых стоит подумать дважды

1. Сенсорный дозатор для жидкого мыла

Для одних сенсорный дозатор для мыла - мастхэв, для других - ненужная штука. /Фото: ixbt.com

2. Компактный увлажнитель воздуха

Об эффективности компактных увлажнителей давно ходят разные сомнения. /Фото: lifehacker.ru

3. Автоматический штопор

Не все оценивают удобство автоматического штопора. /Фото: kuchenland.r

4. «Умный» чайник

Возможности умного чайника кому-то нравятся, а кому-то остаются непонятными. /Фото: youtube.com

5. Сенсорный диспенсер напитков

Определённая целевая аудитория будет довольна таким гаджетом, а другим он и не нужен. /Фото: allegro.cz

6. Аэратор для крана со светодиодами

При определённом образе жизни такая штука для смесителя будет настоящим мастхэвом. /Фото: santekhnik-moskva.blogspot.com

7. «Умная» бутылка для воды

Очередной умный гаджет с сомнительной актуальностью. /Фото: journal.ilounge.ua

8. Гаджет для подогрева кружек

Ещё один гаджет, который одни заценят, а другие раскритикуют. /Фото: magicmag.net