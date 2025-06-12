Органайзеры для хранения, от которых нет пользы

Часто в доме царит хаос из-за того, что нет продуманных систем хранения. Но иногда дело как раз в том, что вы неправильно подобрали органайзеры. Сегодня мы расскажем, какие из них на практике оказываются совершенно нефункциональными, и чем их можно заменить, чтобы в квартире всегда был порядок.







1. Органайзеры с сотами

2. Контейнеры под кровать без колесиков

3. Карманы для проводов

4. Многоуровневые стойки для косметики

5. Подвесные органайзеры для обуви

6. Большие ящики и контейнеры

7. Лотки для бумаг

Пользуйтесь разделителями вместо органайзеровСпециалисты по наведению порядка часто советуют покупать для хранения носков, нижнего белья и прочих мелких предметов мягкие коробки со специальными ячейками-разделителями.Однако далеко не все из них удобные. В большинстве таких органайзеров отсеки настолько крохотные, что даже носки помещаются в них с трудом, не говоря уже о более габаритных вещах. Еще один минус таких систем хранения состоит в том, что они быстро деформируется, а из-за фиксированной формы подходят для хранения ограниченного количества предметов.Что выбрать им на замену? Отдайте предпочтение регулируемым разделителям для полок и ящиков. Они удобные, простые и универсальные, вы можете использовать их для хранения одежды, нижнего белья, аксессуаров и прочих предметов гардероба. А еще с их помощью удобно разделять вещи по категориям.Выбирайте ящики на колесахЕсли ваша кровать стоит на ножках, обязательно нужно использовать пространство под ней для хранения. Обычно туда складывают сезонную одежду и декор, запасные постельные принадлежности, чемоданы и прочие вещи, которые нужны не слишком часто. Но чтобы вам было удобно их доставать, важно выбирать правильные контейнеры.Откажитесь от идеи использовать обычные картонные коробки и кофры. Их сложно выдвигать, они сбивают ковры, царапают напольное покрытие и очень быстро превращаются в пылесборники.Гораздо более удобным и функциональным решением станут модели с колесиками. А если есть возможность, изначально выбирайте кровать со встроенными выдвижными ящиками – получится сэкономить на контейнерах.На заметку: Можно задействовать место не только под кроватью, но и рядом с ней. Вместо классической тумбочки установит удобную этажерку на колесиках, которую можно передвигать как по комнате, так и по квартире. В верхней корзине можно хранить книги, телефон, очки, будильник, а нижний отсек использовать для новых свечей, пледа, пижамы и пр.Обе идеи не слишком удачныеКармашки на липучке или молнии выглядят симпатично, но на этом их преимущества заканчиваются. Специалисты называют их, скорее, декоративным, чем практичным решением, ведь они не решают проблему спутанных проводов. Внутри кармашков они все равно лежат некрасиво свернутыми, а еще вы не сможете положить туда крупные зарядные устройства. Если вы обзавелись карманами, которые хранятся вертикально, будьте готовы к тому, что со временем они провиснут и будут выглядеть неэстетично.Вместо таких органайзеров лучше использовать специальные контейнеры с отсеками либо кабель-менеджеры с фиксаторами. Любой из этих вариантов будет надежнее, удобнее и долговечнее. Главное – заранее предусмотреть, где будут стоять такие органайзеры. Если в ящике, можно покупать без крышки, если на виду, то лучше с крышкой, чтобы все выглядело аккуратно.Устанавливайте контейнеры в ящик столаКогда дело доходит до организации косметики, первое, что приходит в голову – это многоуровневая конструкция с большим количеством отсеков, которую можно вращать, чтобы быстрее найти нужный продукт. Кажется, что такое решение – практичное и удобное, но после ежедневного использования такой стойки мнение меняется. Она занимает много места на столе, быстро захламляется, создавая визуальный шум, а еще ее неудобно чистить. Кроме того, такие конструкции чаще всего делают из пластика, который совершенно не красит интерьер.Гораздо лучше будет смотреться ящик с разделителями или контейнерами внутри либо компактные косметички с секциями, в которых каждый бьюти-продукт будет лежать на своем месте. Благодаря такому хранению, вам не придется по пять минут искать нужную косметику, а внешний вид органайзера не испортит интерьер комнаты.В коробке обувь хранится удобнее и аккуратнееОбычно такие органайзеры состоят из нескольких секций для обуви, число которых варьируется от 6 до 12 (иногда больше). Их вешают на внутреннюю часть дверцы шкафа, чтобы скрыть от посторонних взглядов и не создавать визуальный шум. Идея кажется отличной, ведь не всегда получается хранить обувь в коробках, потому что они занимают много места, а на полу в прихожей оставлять десятки пар не хочется.Однако, когда дело доходит непосредственно до хранения, оказывается, что заполненный органайзер не выдерживает такое количество обуви. Чаще всего он провисает, а иногда даже отрывается и падает. Если же вы попробуете использовать такое приспособление в узком шкафу, оно обязательно будет цепляться за другие вещи.Гораздо практичнее хранить обувь в закрытой обувнице, контейнерах или на полках. Это не только удобно и эстетично, но также отличная возможность сохранить вещи в хорошем состоянии, как можно дольше. Они не будут тереться о ткань органайзера, а значит, на поверхности не останется царапин и прочих дефектов.Вместо одной большой коробки используйте несколько штук разных размеровУниверсальные органайзеры больших размеров обычно покупают для того, чтобы скрыть беспорядок в квартире. Согласитесь, очень легко положить в них все, что создает хаос и мешается под ногами, но в итоге внутри оказывается такой же кавардак. Вещи перемешиваются и на то, чтобы найти нужный предмет, уходит много времени. Особенно плачевной ситуация становится в том случае, если вы складываете в такие коробки сезонную одежду, аксессуары, детские игрушки, предметы для рукоделия.Гораздо удобнее будет использовать несколько контейнеров, ящиков или корзин, и разделять вещи по категориям. Выбирайте коробки разных размеров – получится более практично и функционально. Также можно использовать разделители, чтобы предметы не перемешивались. И не забывайте подписывать контейнеры, чтобы точно знать, что где лежит.Используйте для хранения бумаг папки с подписямиОбычно такой метод хранения используется в офисе, но иногда его переносят и в домашний обиход. Что можем сказать – органайзер, удобный в кабинете, оказывается абсолютно неприспособленным для квартиры. Горизонтальные лотки быстро становятся хранилищем нужных и ненужных бумаг, которые вы все хотите разобрать, но до них не доходят руки. В результате здесь лежат договора, квитанции, инструкции, заметки, и чтобы найти бумаги, которые необходимы в данный момент, приходится каждый раз высыпать все содержимое на стол, и тратить по полчаса на поиски.Обратите внимание на отдельные папки с файлами – в них удобно сортировать бумаги. Также можно купить органайзер с несколькими отсеками и стикерами, чтобы точно знать, где находятся договора, где – инструкции к бытовым приборам, где – важные документы и так далее. Не менее популярными являются вертикальные органайзеры, которые можно удобно разместить на полке или на столе, чтобы все было под рукой, но при этом выглядело аккуратно.