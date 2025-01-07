Тёмная история глухой деревушки, где жены уничтожали мужей: «Создатели ангелов» из Надьрева

Странная акушерка

Венгерская деревня Надьрев была основана в период поздней бронзы.

Жестокое время

Женщины часто оказывались в безвыходном и отчаянном положении жертвы.

Жужанна Фазекас.

Количество жертв только росло

Сначала столь массовый мужской мор не вызывал подозрений, ведь врач указывала вполне правдоподобные причины смерти.

Разоблачение

Результаты эксгумации поразили общественность.

Процессия «Создателей ангелов» направляется к тюремному двору Сольнока.

Позорная страница венгерской истории

«Создатели ангелов» на суде.