Возраст не помеха. Пожилые звезды в откровенных нарядах

На днях 69-летняя Сьюзан Сарэндон произвела фурор, появившись на Премии Гильдии киноактеров США вот в таком невероятном декольте:







В беспечной откровенности она перещеголяла всю голливудскую молодежь, включая собственную 30-летнюю дочь Эву Амурри:







А Кейт Уинслет даже выступила «цензором», прикрыв ладонью пикантную ложбинку (на фото с актером Майклом Шенноном):







Интернет вскипел едкими комментариями, многие из которых построены на игре слов: SAG (Screen Actors Guild – Гильдия киноактеров) и saggy (обвислый, дряблый). Но часть публики вступилась за Сьюзан: мол, обществу пора бы перестать впадать в шок от вида сильных сексуальных женщин, которые плевать хотели на возраст.



А как думаете вы? Прежде чем сказать твердое «да» или «нет», взгляните на других звездных красавиц, которые в свои почтенные годы смело конкурируют с юными прелестницами.



Шер – 69 лет

Хелен Миррен – 70 лет

Голди Хоун – 70 лет

Кристи Бринкли – 62 года

София Лорен – 81 год

Светлана Светличная – 75 лет

Алла Пугачева – 66 лет

Лариса Долина – 60 лет

Ирина Аллегрова – 64 года

Любовь Успенская – 61 год