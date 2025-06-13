Как менялись эталоны женской красоты за последние 100 лет

Эталон женской красоты за последние 100 лет
Эталон красоты – это крайне субъективное, изменчивое и мимолетное представление об «идеальном» внешнем виде. О том, насколько широкими должны быть бедра, тонкой – талия, а брови – густыми. Интересно, как трансформировалось представление о прекрасном за последние сто лет?
1. 1910-е
Эталон женской красоты 1910-х
«Девушка Гибсона» - эталон женской красоты, написанный рукой Чарльза Гибсона, американского художника и иллюстратора. Отправной точкой культивирования образа стала публикация его рисунков в журнале. В них он изобразил девушек, занятых плаваньем, чтением и прочими повседневными вещами. Все они выглядели соблазнительно, и в каждой угадывался «тот самый» эталон, состоящий из:
• стройного телосложения;
• высокого роста;
• фигуры «песочные часы»;
• длинных волнистых волос;
• пышного бюста;
• больших глаз;
• (очень) узкой талии;
• длинной шеи.
Помимо неземной красоты, «девушка Гибсона» была образована и знала толк в модных тенденциях. Многовато, конечно, требований. И все же этот образ полюбился людям того времени. Настолько, что в 1918 некоторые дамы приняли участие в конкурсе на роль той самой идеальной девушки.
2. 1920-е
Эталон женской красоты 1920-х / Источник: pinterest.com
Одно десятилетье спустя на свет появился новый идеал красоты. «Песочные часы» ушли на задний план, уступая дамам с более «мальчишеской» фигурой. Такие перемены были связаны с событиями Первой мировой: в период, когда женщинам приходилось брать на себя многие мужские обязанности. Иначе говоря, наступила эпоха сильных и независимых красавиц.
Так как же они выглядели?
Пройдемся по основным параметрам:
• Короткие волосы (часто – стрижка «Боб»);
• Отсутствие пышных форм;
• Узкие бедра;
• Одежда в мужском стиле (пиджаки, смокинги, закрытые туфли);
• Яркий макияж;
• Открытые ноги и руки.
Своенравные и свободолюбивые бунтарки не стеснялись курить или посещать мероприятия без спутника. Девушки 20-х были нацелены на карьеру и уж точно не спешили сковывать себя узами брака.
3. 1930-е
Эталон женской красоты 1930-х / Источник: kosmetista.ru
30-е перечеркнули тренд на «мужественность». На место «сильных и независимых» пришли дамы с тонкими талиями, пышным бюстом и сдержанным макияжем без блесток. Еще одной характерной особенностью стали тонкие брови. Ради идеального эффекта многие девушки шли на крайние меры: полностью удаляли природные «дуги» и выводили карандашом две тонкие полосы.
Что еще было в моде?
• Волосы средней длины;
• Голубые глаза;
• Блонд;
• Выраженные скулы;
• Открытый лоб.
Девушка того времени не уступала своей предшественнице в силе. Она была свободна и имела те же права, что и мужчина. Если говорить исключительно о советских женщинах – их образ дополнялся патриотизмом и военно-спортивной подготовкой.
4. 1940-е
Эталон женской красоты 1940-х / Источник: pinterest.com
С началом Второй мировой войны изменился и эталон женской красоты. Ведь теперь девушкам приходилось не только работать на заводах и разгребать запалы, но и участвовать в войне. Так что какое-то время в дамском гардеробе преобладала соответствующая форма.
Те, кто продолжал жить гражданской жизнью, создавали образы из того, что удавалось найти. В ход шло все: занавески, старая одежда, скатерти… На страницах журналов появились выкройки и советы по тому, как сделать из старой вещи новое платье.
Пройдемся в двух словах по оставшимся признакам «эталонной девушки»:
• Высокая прическа;
• Брови изогнутой формы;
• Пухлые губы;
• Красные оттенки в макияже и маникюре;
• Широкий бедра;
• Спортивное тело или здоровая полнота.
5. 1950-е
Эталон женской красоты 1950-х
Конец страшной войны внес некоторые корректировки в образ идеальной женщины. Тренд на здоровую полноту сменился старыми добрыми песочными часами. Макияжи вернули былую яркость, теперь в моде светлая кожа и глянцевые губы. Именно в этот период к иконам стиля стала относиться небезызвестная Мерлин Монро!
6. 1960-е
Эталон женской красоты 1960-х / Источник: nl.pinterest.com
Андрогинная внешность вернула былую популярность. На этот раз примером для подражания стала Твигги – британская модель с тонкими руками, не менее тонкими ногами и очень стройным телом. Все дошло до того, что некоторые дамы начали интересоваться таблетками для похудения. Ничем хорошим для здоровья это не заканчивалось.
В то время также ценились:
• Узкие бедра;
• Маленькая грудь;
• Мальчишеское телосложение;
• Длинные густые волосы.
7. 1970-е
Эталон женской красоты 1970-х / Источники: concreteplayground.com
В 70-х девушки выбросили таблетки для похудения и стали стремиться к менее экстремальной худобе. Спортивное телосложение и стройность – вот он, новый идеал красоты. Аэробика была особенно популярной в это время. Что касаемо макияжа – вернулся тренд на естественность.
В СССР тем временем эталон красоты несколько отличался. Советские граждане ценили хрупкость и высокий рост. Особенно привлекательной считалась женщина со светлыми волосами, маленькой грудью и большими глазами с бровями-ниточками.
8. 1980-е
Эталон женской красоты 1980-х
Мода на худобу актуально и в это время. Только теперь дамы стремились к параметрам «90-60-90». Пышные укладки, яркий раскрас, больше напоминающий театральный – все это сопутствовало моде 80-х.
В СССР также приветствовались широкие плечи и спортивный образ жизни.
9. 1990-е
Эталон женской красоты 1990-х
Несколько лет спустя девушки начали изводить себя диетами, стремясь соответствовать «героиновому шику». Те, кто не поддался этому веянию стремился к более спортивной фигуре, вдохновляясь Памелу Андерсон.
Макияж 90-х не утратил былой яркость, только прически стали более сдержанными, а одежда – более открытой.
10. 2000-е
Эталон женской красоты 2000-х / Источник: in.pinterest.com
2000-е задали тренд на спортивные, но изящные фигуры, стройность и смуглую кожу, как у Дженифер Лопес. Особое внимание уделялось прессу. Особенно это заметно на примере Бритни Спирс и Шакиры.
11. 2010-е
Эталон женской красоты 2010-х / Источник: angiesrainbow.com
Представьте Анджелину Джоли. Представили? Так вот, ее типаж – один из эталонов 2010-х, а именно:
• Стройное тело;
• Выраженная грудь и бедра;
• Пухлые губы;
• Загорелая кожа.
Еще одной «эталонной» представительницей стала известная многим Ким Кардашьян. В это же время о себе заявляют представители бодипозитива, распространяя идею позитивного отношения к своему телу и принятия себя.
12. 2020-е
Эталон женской красоты 2020-х
Вот мы и дошли до наших дней: эпохи индивидуальности, в которой каждый выбирает наиболее комфортный для него стиль. Наибольшее распространение имеет тренд, основанный на естественности:
• Натуральный цвет волос;
• Макияжа без макияжа;
• Стройное телосложение;
• Комфортная одежда.
Впрочем, каждому свое.
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