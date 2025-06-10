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Животные, которые существуют в одном экземпляре

Даже среди редких животных есть настолько неуловимые создания, что о них слагают настоящие легенды и мифы. Животные, которые существуют в одном экземпляре

Пресноводные дельфины в Азии считаются редкими, но недавно одного из них заметили в китайской реке рыбаки. Считалось, что в Китае они точно исчелзли и, возможно, рыбак видел одного из последних представителей вида.

Животные, которые существуют в одном экземпляре Точно также люди уже давно не видели игуан на Карибах. Считалось, что они исчезли сотни лет назад. Но туристы однажды высадились на отдаленные островки региона и увидели одну из них. Это было в 2003 году, с тех пор они больше не показывали себя. Впрочем, ученые тоже стараются увеличить количество редких особей, поддерживая редкие виды. Так на Хайнане всего 20 лет назад было лишь 2 особи черного гиббона: они были последними в мире. Но теперь стая насчитывает 23 особи.

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