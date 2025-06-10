Животные, которые существуют в одном экземпляре

Даже среди редких животных есть настолько неуловимые создания, что о них слагают настоящие легенды и мифы.



Пресноводные дельфины в Азии считаются редкими, но недавно одного из них заметили в китайской реке рыбаки. Считалось, что в Китае они точно исчелзли и, возможно, рыбак видел одного из последних представителей вида.

Точно также люди уже давно не видели игуан на Карибах. Считалось, что они исчезли сотни лет назад. Но туристы однажды высадились на отдаленные островки региона и увидели одну из них. Это было в 2003 году, с тех пор они больше не показывали себя. Впрочем, ученые тоже стараются увеличить количество редких особей, поддерживая редкие виды. Так на Хайнане всего 20 лет назад было лишь 2 особи черного гиббона: они были последними в мире. Но теперь стая насчитывает 23 особи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: