С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок



Сотни миллионов людей остаются дома, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса. Арнольд Шварценеггер призывает всех соблюдать карантин, но не забывать о спорте. Знаменитый актер и атлет поделился своей 9-шаговой домашней тренировкой и снимками тех времен, когда у него не было тренажерного зала.


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок

Арнольд Шварценеггер продолжает мотивировать своих подписчиков


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок

Источник: static.boredpanda.com

"Почти все, что происходит сейчас в мире, находится вне нашего контроля. Почти все. Давайте сосредоточимся на том, что мы действительно контролируем. Во-первых, и это самое главное, мы можем контролировать, насколько мы ответственны прямо сейчас. Мы можем замедлить распространение вируса, оставаясь дома как можно дольше. Знаю, это нелегко, но сейчас это наша обязанность. Сейчас самое время думать о людях, которых вы можете заразить. Оставайтесь дома при любой возможности. Это означает, что никаких баров, никаких ресторанов, никаких встреч, и вы будете шокированы, услышав это от меня, но никаких спортзалов. Даже без тренажерного зала мы можем контролировать свою физическую форму во время пандемии. Тренировка с собственным весом является самым древним методом в мире. У гладиаторов и викингов не было спортивных залов. Я начал свое путешествие в мир культуризма с подтягиваний на дереве у озера в Австрии", - написал Шварценеггер на сайте Reddit. Актер предложил упражнения, которые можно выполнять дома без спецоборудования, количество повторений зависит от физподготовки.

1. Отжимания


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.
boredpanda.com 25/50 повторений

2. Отжимания между двумя стульями


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 20/50 повторений

3. Подтягивания


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 30/50 повторений

4. Упражнение на пресс


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 30/100 повторений

5. Подъем ног


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 25/50 повторений

6. Повороты туловища


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com

25/50 повторений Атлет советует новичкам постепенно увеличивать количество повторений.

7. Приседания


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 25/50-70 повторений

8. Подъем на носках


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 25/50 повторений

9. Подтягивания


Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок Источник: static.boredpanda.com 10/30 повторений

Ну и трейлер "Качая железо" для большей мотивации





источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Арнольд Шварценеггерinstagram (инстаграм), социальная сеть
наверх