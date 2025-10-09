Арнольд Шварценеггер поделился программой домашних тренировок

Сотни миллионов людей остаются дома, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса. Арнольд Шварценеггер призывает всех соблюдать карантин, но не забывать о спорте. Знаменитый актер и атлет поделился своей 9-шаговой домашней тренировкой и снимками тех времен, когда у него не было тренажерного зала.
Арнольд Шварценеггер продолжает мотивировать своих подписчиков
Источник: static.boredpanda.com
"Почти все, что происходит сейчас в мире, находится вне нашего контроля. Почти все. Давайте сосредоточимся на том, что мы действительно контролируем. Во-первых, и это самое главное, мы можем контролировать, насколько мы ответственны прямо сейчас. Мы можем замедлить распространение вируса, оставаясь дома как можно дольше. Знаю, это нелегко, но сейчас это наша обязанность. Сейчас самое время думать о людях, которых вы можете заразить. Оставайтесь дома при любой возможности. Это означает, что никаких баров, никаких ресторанов, никаких встреч, и вы будете шокированы, услышав это от меня, но никаких спортзалов. Даже без тренажерного зала мы можем контролировать свою физическую форму во время пандемии. Тренировка с собственным весом является самым древним методом в мире. У гладиаторов и викингов не было спортивных залов. Я начал свое путешествие в мир культуризма с подтягиваний на дереве у озера в Австрии", - написал Шварценеггер на сайте Reddit. Актер предложил упражнения, которые можно выполнять дома без спецоборудования, количество повторений зависит от физподготовки.
1. Отжимания
Источник: static.
2. Отжимания между двумя стульями
Источник: static.boredpanda.com 20/50 повторений
3. Подтягивания
Источник: static.boredpanda.com 30/50 повторений
4. Упражнение на пресс
Источник: static.boredpanda.com 30/100 повторений
5. Подъем ног
Источник: static.boredpanda.com 25/50 повторений
6. Повороты туловища
Источник: static.boredpanda.com
25/50 повторений Атлет советует новичкам постепенно увеличивать количество повторений.
7. Приседания
Источник: static.boredpanda.com 25/50-70 повторений
8. Подъем на носках
Источник: static.boredpanda.com 25/50 повторений
9. Подтягивания
Источник: static.boredpanda.com 10/30 повторений
Ну и трейлер "Качая железо" для большей мотивации
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии