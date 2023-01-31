Мужские недостатки, которые женщины считают привлекательными
В глазах представительниц прекрасного пола мужчины-обладатели некоторых отрицательных черт характера выглядят более мужественными, поэтому женщин инстинктивно к ним тянет. Женщинам хочется создать пару с физически сильным, умным и уверенным в себе мужчиной-самцом и родить от него здоровых детей.
Психологи показали женщинам фотографии мужчин, обладателей «тяжелого» характера в той или иной мере, и попросили выбрать наиболее привлекательных с их точки зрения.
Психологи определяют три черты «тяжелого» характера, относящиеся к «темной триаде»:
психопатия,
нарциссизм и
макиавеллизм.
Главными особенностями психопатии принято считать эгоизм, бессердечность, беспощадность и асоциальное поведение.
Нарциссизм проявляется чрезмерной гордыней, тщеславием, манией величия, самовлюбленностью и отсутствием сочувствия к другим.
Макиавеллизм характеризуется манипуляцией окружающими, цинизмом, сосредоточением исключительно на собственных интересах.
Ученые заинтересовались, обладатели какой из этих трех отрицательных черт нравятся женщинам больше, и влияет ли то или иное предпочтение на количество рождаемых этими женщинами детей.
Исследования показали, что нарциссизм ассоциировался у женщин с физическим и психическим здоровьем мужчины, а также его социальным успехом.
Ученые предположили, что женщины предпочитают мужчин-«нарциссов» за их хорошие репродуктивные качества. И действительно, женщины, которые выбрали фото мужчин-«нарциссов», признав их более привлекательными, родили двух и больше детей.
У женщин, которые предпочли «макиавеллиевские» лица, детей оказалось меньше.
Количество детей у женщин, которые предпочли «психопатических» мужчин, было разным.
Эти данные свидетельствуют о том, что в современном обществе женщины предпочитают мужчин с отрицательными чертами характера в силу их большей сексуальной привлекательности и способности произвести на свет многочисленное потомство.
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