Хуго Шмайссер: зачем Советский Союз увез знаменитого конструктора в Предуралье

В Советском Союзе после окончания Второй мировой войны трудились сотни немецких инженеров и тысячи специалистов из упраздненного Третьего рейха. Однако, по какой-то загадочной причине ни одна другая личность не вызывает столько ажиотажа и споров, как пребывание в СССР Хуго Шмайссера – знаменитого немецкого оружейного конструктора.
Германия должна была заплатить. /Фото: Twitter.
Так как Германия в ходе Второй мировой войны была признана главным агрессором и по итогу проиграла антигитлеровской коалиции, то она должна была хотя бы частично возместить тот ущерб, который нанесла другим странам: Франции, Великобритании, Польше и, конечно же, Советском Союзу. Ущерб, нанесенный СССР, был такой, что, если бы его заставили возмещать в полной мере, было бы проще перевезти всю оставшуюся Германию вместе с рейнскими черноземами куда-нибудь за Москву. Отдельные советские и американские политики и вовсе предлагали произвести полную деиндустриализацию европейской страны. Однако, в здравом уме ни один государственный лидер не собирался разграблять Германию до состояния аграрной страны. Нужно признать, что во многом и США, и Советский Союз от этого удержала начавшаяся холодная война между блоками.
Вывозили материальное имущество. /Фото: kp.ru.
Тем не менее, Германия должна была заплатить столько, сколько сможет. Особенно Польше и Советском Союзу. В рамках программы репараций было принято решение конфисковать не только материальные ценности: станки, машины, автомобили, промышленное сырье, технологии.
Немецкие конструкторы в СССР. Кто бы мог узнать и заподозрить. /Фото: zn.ua.
Вывоз кадров имел не только научный и экономический смысл. Он так же осуществлялся в рамках программы денацификации Германии. Многие «простые немцы» из числа инженеров, конструкторов, ученых были отнюдь не безвинными овечками, а убежденными нацистами. Требовалось на некоторое время вырвать их из привычной среды, чтобы они не занимались политической работой в новой Германии и позволили окончательно победить остававшееся еще некоторое время после войны нацистское подполье в государственных учреждениях, силовых структурах и научных учреждениях не нацистской Германии.
Большинство немецких спецов работало первых лет 1950-х. /Фото: yaplakal.com.
Ирония в том, что чета Шмайссеров первоначально попала в руки не к Советам, а к американцам. Производство Хуго Шмайссера находилось в городе Зуль, который 3 апреля 1945 года был занят войсками Союзников. Сразу после этого предприятия остановили, всех видных Шмайссеров арестовали и стали допрашивать. Однако, уже после 9 мая Тюрингия перешла в состав советской зоны оккупации, а вместе с тем в руки к советским органам попал и Хуго. Сразу после этого комиссары сделали то, чего не успели сделать американцы – изъяли на немецких предприятиях всю производственную документацию. К октябрю 1945 года Хуго Шмайссер превратился из видного промышленника в рядового немца, так как все его предприятия были национализированы в пользу народа новой Германии. Лишившись привычного источника дохода, немецкому конструктору не оставалось ничего другого, как пойти на сотрудничество с СССР.
Временный вывоз специалистов был частью программы денацификации Германии. /Фото: pikabu.ru.
Первоначально Шмайссера приставили к работе в технической комиссии по оценке последних достижений немецкой оружейной промышленности в вопросах их адаптации для нужд Советского Союза. В этой комиссии Хуго занимался сбором ценной документации, а также подбирал кадры, которые могут быть забраны на работу в Советский Союз. Вывоз специалистов считался «добровольно-принудительной» командировкой. В СССР немцев содержали на особом положении. Само собой, им выплачивалась зарплата. Отправка состоялась в октябре 1946 году. Помимо Хуго Шмайссера, в Ижевск отбыли и другие известные немецкие оружейники: Вернер Грюнер, Карл Барнитцк, Оскар Шинк. Помимо зарплаты все командированные специалисты обеспечивались в СССР бесплатным продовольственным пайком, что было весьма серьезным послаблением в тяжелые послевоенные годы. Кроме того, им разрешалось забрать с собой на время командировки часть личного имущества, вплоть до квартирной мебели. Доходило до смешного: супруга одного немецкого инженера не хотела расставаться с любимой коровой (по-видимому опасалась, что ее украдут в послевоенной стране) и ее так же перевезли поездом в СССР.
Жили немецкие специалисты в СССР очень неплохо, особенно по меркам послевоенных лет. /Фото: mbk-news.appspot.com.
Вклад немецких инженеров в развитие советской промышленности и, в частности, оружейного дела был и остается одной и самых острых тем. Во всяком случае в народной среде. Речь, конечно же, идет о знаменитейшем споре вокруг авторства автомата Калашникова. То, что АК-47 и StG-44 – это не одно и то же, и «Калашников» куда больше общего имеет с американским карабином М1 Garand, чем с немецким «Штурмгевером», доказывать уже нет никаких сил. Однако, во всей этой ситуации хочется спросить о главном: американцы вывезли и применили десятки и сотни немецких технологий у себя. Даже если предположить, что АК-47 равно «Штурмгевер», что в этом такого плохого?
Хуго Шмайссер и Оскар Синк загарают в Ижевске в 1950 году. /Фото: ya.ru.
И все же преувеличивать вклад немецких специалистов не стоит. Безусловно, он был. В командировку в СССР забирали далеко не последние мозги Германии. Однако был ли он решающим? Своих выдающихся конструкторов в Советском Союзе было не меньше. Однако, на общем фоне количество привезенных немцев просто тонет в океане советских специалистов. Простой пример: на «Ижмаше» работало 16 немецких специалистов, 10 из которых вообще трудились в сфере производства мотоциклов. Всего в Ижевске было 340 немецких специалистов, причем далеко не все они были именно конструкторами. Часть этих людей завозилась вместе с привезенными немецкими станками, должна была налаживать их работу на советских заводах и обучать советские кадры работе на новом оборудовании. Таким образом подавляющее большинство никаким конструированием не занималось.
В 1950-е годы специалисты поехали на родину в Германию, а пленные из вермахта и СС смогли вернуться домой. /Фото: ya.ru.
Что касается непосредственно Хуго Шмайссера, то согласно сохранившимся советским документам с «Ижмаша», его работа получила от администрации завода одну из самых низких оценок. На техническое сотрудничество Шмайссер шел крайне неохотно, часто ссылаясь на то, что у него якобы отсутствует какое-либо техническое образование для участия в серьезной конструкторской деятельности. При этом на родину Хуго вернулся примерно на полгода позже большинства своих коллег в 1952 году. Пребывание в суровом уральском климате на пользу немцу не пошло, и знаменитый конструктор скончался уже в 1953 из-за обострившихся проблем с легкими.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии