Почему девушки в Северной Корее не пользуются прокладками

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Запреты для Северной Кореи – обычное дело. Но если некоторые из них можно понять, например, выезд за границу, то запрет на прокладки выглядит, как минимум, странно. Novate.ru рассказывает, почему местным девушкам нельзя использовать средства личной гигиены, и как они переживают критические дни. Запреты для Северной Кореи – обычное дело. Но если некоторые из них можно понять, например, выезд за границу, то запрет на прокладки выглядит, как минимум, странно. Novate.ru рассказывает, почему местным девушкам нельзя использовать средства личной гигиены, и как они переживают критические дни.

Для наших девушек предметы личной гигиены, которые можно купить в магазине за углом или даже заказать доставкой – привычное дело. Прокладки, тампоны, бытовая химия, косметика – все это часть обычного быта. А вот в Северной Корее подобная доступность – это роскошь. Государство контролирует практически все, что используют местные жители, в том числе и прокладки. Одноразовые средства гигиены здесь под запретом. Рассказываем, какой выход из ситуации нашли кореянки.

Почему в Северной Корее запрещены прокладки?



Поставка классических прокладок в Северную Корею недоступна. / Фото: telegraphindia.com Поставка классических прокладок в Северную Корею недоступна. / Фото: telegraphindia.com

Есть несколько причин, почему местные жительницы не могут пользоваться благами цивилизации:

• КНДР – закрытая страна, которая изолирована от большей части мирового сообщества. Соответственно, сюда не поступают многие товары, которые для нас являются нормой. Прокладки входят в число продукции, которую сложно импортировать, поэтому местный рынок испытывает недостаток средств личной гигиены.

• В состав прокладок входит пластик и различные хмические компоненты, поэтому их изготовление и утилизация создает многочисленные экологические проблемы. Чтобы сократить нагрузку на окружающую среду, в Северной Корее принято использовать многоразовые прокладки из натуральных материалов.

Чем пользуются кореянки?



Кореянки пользуются многоразовыми прокладками. / Фото: fb.ru Кореянки пользуются многоразовыми прокладками. / Фото: fb.ru

Увы, физиология не может подстроиться под законы конкретной страны, и менструации переживают абсолютно все женщины в мире, за редким исключением, связанным с особенностями здоровья. Так как одноразовые прокладки, к которым мы привыкли, в Северной Корее использовать нельзя, местным девушкам пришлось искать альтернативу. Ею стали многоразовые тканевые прокладки. Кстати, эти средства гигиены сейчас переживают небывалую волну популярности, так как считаются экологичными и безопасными. Но если мы можем позволить себе выбирать, то кореянки лишены такой возможности – они вынуждены использовать тканевые прокладки, как единственное доступное средство для критических дней.

Визуально тканевые прокладки напоминают обычные – они тоже состоят из нескольких слоев материала. Нижний шьют из хлопка или льна, средний – из фланели в сочетании с мембранной тканью, так как его основная задача – впитывать жидкость. Что касается внешнего, то он фиксируется на трусах с помощью кнопок.



Прокладки состоят из нескольких слоев. / Фото: stock.adobe.com Прокладки состоят из нескольких слоев. / Фото: stock.adobe.com

В местных магазинах прокладки можно купить как поштучно, так и в упаковке. Они отличаются по степени впитываемости, цвету, размеру: есть дневные, ночные, ежедневные и послеродовые. В общем, все, как мы привыкли. Если правильно ухаживать за прокладками, то никакого запаха, раздражения и парникового эффекта не будет. Кстати, такие средства гигиены чем-то напоминают самодельные прокладки из марли, которые делали в Советском Союзе наши мамы и бабушки. Правда, они более продуманные и инновационные.

Как это работает?



Прокладки нужно замочить в тазу с водой Прокладки нужно замочить в тазу с водой

Согласно рекомендациям производителей, менять прокладку нужно каждые пять-шесть часов. Если выделения обильные или вы испытываете дискомфорт, можно заменить раньше. Интересно, что в комплекте с каждым набором прокладок, есть специальный тканевый чехол, куда можно убрать использованную прокладку. Это очень удобно, если вы находитесь не дома.

Так как прокладки многоразовые, их не нужно выбрасывать в мусорное ведро после первого применения. Важно правильно ухаживать за ними, чтобы увеличить срок службы, а также избежать раздражений и воспалений, которые могут возникнуть при соприкосновении кожи с грязной тканью.

Кореянки берут миску, набирают в нее холодную воду, добавляют пятновыводитель и замачивают прокладки примерно на полчаса. После этого их нужно тщательно прополоскать в чистой воде и постирать при температуре 60 градусов вместе с другим бельем в стиральной машине.



Сушите прокладки на улице. / Фото: syl.ru Сушите прокладки на улице. / Фото: syl.ru

Если есть возможность, сушите прокладки на открытом балконе или на улице под прямыми солнечными лучами. Солнце – прекрасный натуральный антисептик, который «дезинфицирует» ткань после стирки. Обратите внимание, что откладывать стирку «на потом» не рекомендуется – прокладки нужно стирать сразу после использования или в течение двух-трех часов после, если в данный момент вы не дома.

Соблюдая эти условия, можно продлить срок годности прокладок, а также избежать возможного риска для здоровья. Конечно, в плане удобства, такие средства гигиены далеки от привычных нам, но у кореянок просто нет выбора. Им существовать в тех условиях, которые диктует государство.

Какие еще запреты есть в Северной Корее?



В Корее носят только темные джинсы. / Фото: snob.ru В Корее носят только темные джинсы. / Фото: snob.ru

В Северной Корее существует много запретов, которые остальным странам могут показаться абсурдными. Так, например, здесь нельзя носить синие джинсы. Они считаются символом западного влияния, поэтому исключены из гардероба как мужчин, так и женщин. Также запрещены топы, короткие юбки и шорты, открытые платья.

Девушкам нельзя красить волосы, а стрижка должна входить в список классических вариантов. Именно поэтому у большинства кореянок натуральный цвет волос, и локоны либо длинные, либо аккуратно подстрижены (без переходов, асимметрии и пр.) Яркая косметика, блестящий лак для ногтей тоже табу. Женщины не должны выделяться из толпы и привлекать к себе лишнее внимание.