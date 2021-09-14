Стильный пуфик своими руками

За основу дизайна мы взяли популярную компьютерную игру «Пакман». Пуфик состоит из двух частей, то есть фактически вы получаете два мягких пуфика, которые занимают совсем немного места. Прелесть пуфика Пакмана в том, что его можно установить в углу кровати.

Особенности изделия

Невысокая стоимость

Малый вес

Простота изготовления

Прочность (пуфик выдерживает вес, по меньшей мере, двух взрослых людей).



Материалы

15-миллиметровая МДФ

9-миллиметровая фанера

Брус 30*40 мм

Брус 40*40 мм

Обивка, например, дерматин

Картонная лента

Скобы для степлера.

Инструменты

Электролобзик

Дрель

Сверла

Зенковка

Шурупы длиной около 30 мм

Столярный клей

Изогнутая игла и прочная нить

Швейная машина (не обязательно)

Поролон или другой набивочный материал

Степлер

Нож

Маркеры.

Как сделать пуфик

Чтобы сделать пуфик своими руками, определитесь с дизайном, размерами и материалами. Перед началом работы мы рекомендуем сделать масштабные чертежи изделия. Так в процессе работы вы всегда сможете определить нужные углы и размеры каждой детали. Размеры пуфика можете выбрать на свое усмотрение или взять за основу наши:

Высота 40 см

Диаметр 80 см.









Изготовьте каркас

Круглый пуфик

Нарисуйте С-образную кривую на листе МДФ. Для этого можно воспользоваться шнуром, к одному концу которого привяжите гвоздь, а к другому карандаш

Отступите от внешней кромки дуги 7 см и начертите еще одну кривуюРазметьте точки, в которых будут устанавливаться вертикальные стойки.















Квадратный пуфик

Нарисуйте два квадрата (верх и низ)

Выпилите заготовки с помощью электролобзика

Отметьте точки, в которых будут установлены стойки. Достаточно четырех стоек по углам. Установите стойки, зафиксировав их шурупами и клеем.

Закрепите боковины

На каждой грани просверлите множество отверстий

Постарайтесь сгладить все неровности и острые грани наждачной бумагой, так как они могут просматриваться сквозь обивку.





Пришейте глаз Пакмана. Мы изготовили глаз из того же материала, который использовали для обивки боковин. Ваша задача подобрать подходящий размер глаза и пришить его к обивке. Это можно сделать с помощью швейной машинки, достаточно мощной, чтобы пробить несколько слоев дерматина, или вручную. Постарайтесь, чтобы шов прошел как можно ближе к внешней границе кружка-глаза.









Сделайте обивку квадратного пуфика. Мы советуем начать именно с меньшего пуфика, так как в случае неудачи перетянуть его будет дешевле, чем большой круглый пуф.

Приклейте поролон

Используйте подходящий для этих целей клей. Нанесите его на основу и дайте подсохнуть 15-20 минут, прежде чем приклеивать поролон

Приклейте поролон, стараясь посильнее прижать его ближе к кромкам и поменьше прижимать по центру.

Поролон должен получиться слегка выпуклым





Обтяните верхнюю часть пуфика

Измерьте размер верхней грани куба, прибавьте по 10 см на каждую сторону

С помощью степлера зафиксируйте обивку

Начните с одного угла и продвигайтесь к соседним

Контролируйте, чтобы не было перекосов, и обивка была достаточно натянута









Чтобы на углах не образовывалось складок, их нужно подогнуть как на фото





Расстояние между скобами не должно превышать ширину самой скобы

Обрежьте лишний дерматин.

Обтяните боковины мягкого пуфика

Боковины обтягивают одним сплошным куском дерматина, который оборачивают вокруг и сшивают в одном из углов

Вдоль верхней кромки разложите белый дерматин изнаночной стороной наружу, проложите картонные полоски, которые обеспечат ровный загиб, зафиксируйте их скобами

Зафиксируйте на боковинах тонкий поролон

Выверните дерматин и зафиксируйте его на нижней грани куба. Сначала зафиксируйте три нижние кромкиНатяните последний уголок так, чтобы на обивке не было складок, и зафиксируйте угол временными скобами или булавками. Подогните углы и обрежьте лишнюю обивкуСделайте аккуратный шов вдоль угла. Для этого воспользуйтесь специальной загнутой иглойНадежно зафиксируйте нижние кромки скобами, обрежьте излишки дерматина, оставив примерно по 5 мм за скобами.





















Обейте круглый пуфик по той же технологии, что и квадратный. Сложности могут возникнуть лишь с внутренним углом (уголком рта Пакмана). В этой части нужно будет сделать несколько клинообразных вырезов. Делайте это с максимальной осторожностью, сделав слишком глубокие вырезы, вы испортите всю обивку.









































Пуфики своими руками готовы! Выглядят они очень стильно и мало чем отличаются от фабричных.







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