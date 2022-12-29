Всё, что может рассказать о вас ваш телефон

Конфиденциальность в сети не без оснований беспокоит каждого. Эксперты по безопасности говорят, что одна из самых больших ошибок — убеждённость, что мы находимся в безопасности, если наша личность скрыта.



Но факты показывают, как мало нужно для идентификации пользователей сети. Например, чтобы провести связь между человеком и его «анонимными» записями кредитных карт, необходимо всего четыре вещи. И одна из них — это GPS-координаты, которые можно извлечь из смартфона. Безобидные, казалось бы, кусочки информации таят в себе наибольшую угрозу для нашей личной жизни.









С помощью даты, времени, географического положения и серийного номера можно с большой точностью определить все наши передвижения. Эта информация, собранная воедино, может составить полную картину нашей жизни.



Геотегирование также считается распространённой угрозой. Эту функцию используют многие приложения, чтобы определить и опубликовать точное местоположение клиента. На Facebook геотегирование предлагается как услуга, которая, если её не отключить заранее, автоматически включается каждый раз, когда мы публикуем статус или отправляем сообщение. Геотеги есть и в других приложениях, например, в Instagram и Twitter, и, как известно, показывают местоположение людей, даже когда они об этом не подозревают.



Как это может показать, что я делаю?

Что ещё может показать телефон?

Какова вероятность того, что мой аккаунт взломают?

Что в связи с этим делать?