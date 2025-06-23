5 вещей из женской косметички СССР, которые всё ещё можно купить

Декоративной косметики во времена СССР было очень мало. И дамы пользовались практически одним и тем же до того, как в последние лет пятнадцать советского периода стали «выбрасывать что-то югославское» (здесь не все поймут, но многие вспомнят). Материал, возможно, удивит многих, кому 35+: некоторые советские средства из косметички до сих пор можно купить.
1. Тональный крем «Балет»
Балет, балет, балет - души призывный звук... Балет, балет, балет - несбыточный мой друг... / Фото: vsezdorovo.com
Тональный крем «Балет» - это тяжелоотмываемая субстанция, которая ложилась на лицо примерно как краска-эмаль. И так же выглядела. Если вы замазали «Балетом» новосой платок или одежду в советские времена – пиши пропало. Он просто не отстирывался. И очень тяжко смывался с лица мылом. Данный продукт выпускается и сейчас, но текстура у него, слава Богу, уже намного легче и простая мицеллярка справится с его отмытием. Спрос на него, правда, ничтожно мал.
2. Лак для волос «Прелесть»
Советский лак Прелесть. / Фото: nostalgia.ru
Лакс «Прелесть» ложился на волосы примерно как… цемент. Побрызгал и… пальцы в волосы ты уже не вставишь. Он очень тяжело отмывался шампунем, а учитывая тот факт, что в СССР были только шампуни «Селена» и «Яичный», которые по консистенции были вода-водицей, сложный был квест его смыть. Лак «Прелесть» всё ещё выпускается в более современном формате.
3. Тушь для ресниц «Ленинградская» (плевательная)
Плавательная тушь. / Фото: irecommend.ru
Тушь «Ленинградская» именовалась в народе плевалкой.была известно тем, что если ты в ней заплачешь, то чёрное лицо тебе обеспечено. Её до сих пор используют при съёмках ситкомов или такого кинопродукта, где нужно в кадре расплакаться и тотчас пустить чёрные струи. Да, она всё ещё выпускается.
4. Карандаш для бровей и век «Ресничка»
Хлопай ресничками и взлетай... / Фото: magmer.ru
Советский карандаш для век и бровей «Ресничка» был крепким орешком. Чтобы он вообще «рисовал», нужно было зачастую вымачивать его в кипятке. Он всё ещё выпускается, но наносится уже без «бубна шамана». Спрос на товар очень мал.
5. Румяна «Эсти Лаудер»
Ох как гонялись за ними... / Фото: blackcoalminers.com
Румяна «Эсти Лаудер» - единственный заморский продукт в данном обзоре, но он сюда попал потому, что в 1980-е это был самый топовый вид румян, за ним все гонялись, брали втридорого у фарцовщиков, а всё потому, что это были действительно настоящие первые румяна, до них советским дамам приходилось использовать в качестве румян помаду для губ, растушёвывая её мыслимыми и немыслимыми способами. Сейчас выпускаются очень небольшими тирадами, но поклонники продукта всё ещё есть. Многие любительницы румян говорят, что никакая другая современная кисточка для румян не заменит по удобству крохотную оную из палетки «Эсти Лаудер» и тогда, и сейчас.
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